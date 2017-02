Google Plus

DC United 2017: motivos para la ilusión || Imagen: David Carrera (VAVELcom)

Si hay una temporada en la que el DC United tenga puestas sus esperanzas es en el 2017. La franquicia lleva varios años sin conseguir entrar en la terna de candidatos a la MLS Cup, a pesar de encontrarse entre los más galardonados. Su último entorchado data de la temporada 2004. En temporadas pasadas, siempre lograba llegar a puestos de PlayOffs, desarrollando un fútbol muy vistos, pero en el momento en el que llegaba lo importante, sufrían un bajón inexplicable.

Pero el final de temporada realizado el pasado año, permite al equipo ser positivos de cara a la campaña que comienza. A pesar de que el inicio fue bastante irregular, el equipo conseguía sacar adelante algunos resultados, aunque sin parecerse a ese bloque que dominó el campeonato en liga regular dos temporadas atrás. Fue a partir de realizar unos pequeños ajustes en la plantilla y dándole mayor responsabilidades a algunos jugadores, cuando la dinámica cambió de manera radical. Comenzaron a ganar partidos que les aseguraron un puesto en los PlayOffs, gracias sobre todo a jugadores como Luciano Acosta o Patrick Mullins. Pero fue de nuevo en la post temporada cuando volvieron a caer estrepitosamente. .

La franquicia ha decidido seguir una política de fichajes bastante diferente a la de las pasadas temporadas. En esta ocasión ha dado mayor importancia a incorporar jugadores de mucha juventud, que apoyen la reestructuración del equipo a un nuevo proyecto, que están tratando de llevar a cabo. Llama la atención que en esta idea de equipo no haya cabida para los Designated Players, ya que es uno de los pocos clubes que no tienen ninguno en su plantilla. El primer movimiento que realizaron fue el quedarse en propiedad con Luciano Acosta. La incorporación más importante es la del Homegrown Player Ian Harkes, que llega al club que lo vio crecer, después de una etapa universitaria muy exitosa. Por lo contrario, son pocos los futbolistas que abandonaron la disciplina de los ‘Black & Red’, siendo el más representativo Álvaro Saborío que vuelve a Saprissa. Otros como Andrew Dykstra y Kennedy Igboananike buscarán minutos en otros equipos, después de no lograr convencer con su rendimiento.

Entrenador: Ben Olsen

A pesar de su juventud (39 años), es uno de los entrenadores más longevos de la competición ya que afronta su octava temporada al frente del DC United. A pesar de no tener un gran inicio de temporada, Olsen logró conformar un gran bloque mediada la temporada, después de realizar varios movimientos en el mercado de fichajes. Esto le permitió volver a plasmar su idea de equipo, bien posicionados en defensa y dejando la responsabilidad del ataque a uno de los mejores jugadores, Luciano Acosta. Este rush final ha hecho que la franquicia vuelva a confiar en la posibilidad de un proyecto ganador y colocar al equipo de nuevo en el Olimpo de los ganadores.

Olsen en un encuentro con el United (Imagen: hdwallpapersultra.com)

Ben Olsen es una especie en extinción en el mundo del fútbol. Desde su llegada a la MLS en el año 1998, sólo ha defendido un escudo en Norteamérica, el de los ‘Black & Red’. Llegó al conjunto de la capital como jugador en la temporada 1998 y disputó 11 temporadas como jugador, en las que logró dos MLS Cup 1999, 2004) y una Lamar Hunt U.S. Open Cup en 2008. En la temporada 2010 cambió los terrenos de juego por los banquillos, llevando al United a lograr la Lamar Hunt U.S. Open Cup en 2013. En la siguiente campaña, Olsen fue nombrado Entrenador de Año.

Jugadores a seguir

Bill Hamid

washingtontimes.com

Estamos ante uno de los mejores guardametas de la competición, a pesar de que todas sus temporadas están llenas de nubes y claros a causa de las lesiones. Es uno de los guardametas más regulares de la MLS y cada partido que disputa consigue demostrarlo con creces. A pesar de las lesiones (muchas de ellas de gravedad), Hamid no parece nunca verse afectado por la inactividad, ya cada vez que se pone los guantes, deleita al público con espectaculares intervenciones. Eso queda denotado a cada final de temporada, ya que siempre se encuentra entre los elegidos para el MLS Portero del Año, que ya logró en 2014. Tiene un gran dominio de su área aunque principalmente destaca por sus reflejos, que le hacen atajar balones prácticamente imposibles. Su habilidad en el uno contra uno ha quedado en ocasiones bastante confirmada.

Patrick Mullins

dcunited.com

La llegada del delantero al DC United fue la luz al final del túnel para ambas partes. Se trata de uno de los goleadores más prolíficos de la NCAA en toda su historia, siendo uno de los pocos futbolistas que logró el MAC Hermann Trophy en dos ocasiones (2013, 2014). Su anterior etapa como jugador del NYCFC no tuvo demasiado éxito, contando apenas para los entrenadores. No fue hasta su fichaje por el conjunto capitalino cuando el delantero volvió a recuperar su olfato goleador. Desde el primer partido se hizo de notar y en 14 apariciones marcó ocho goles. Esto llevó al futbolista a adquirir unos galones que le sirvieron para coger confianza y convertirse en el principal ‘arma’ ofensiva de su equipo. Se trata de un delantero que posee un gran juego de espaldas a portería y con una definición que se encuentra fuera de toda duda.

Luciano Acosta

azulyoro.net

El pequeño delantero argentino pasó por un largo período de adaptación, pero finalmente logró responder a la gran mayoría de las exigencias que se le pidieron. Desde un primer momento se esperaba que Acosta fuese la piedra angular del proyecto capitalino, lo cual sucedió cuando apenas restaba un tercio de la temporada. Y ese fue sorprendentemente el momento en el que la dinámica del equipo cambio. El jugador se situó en la mediapunta del equipo, y con una total libertad de movimientos, ayudo a la creación de las acciones ofensivas del equipo, aunque también tuvo bastante presencia en la finalización de las mismas. Se entendió a la perfección con Mullins, aprovechando muchos balones en segundo jugada. Destaca por una gran velocidad y una habilidad para el regate inigualable.

Once Inicial

La pasada temporada, Olsen logró dar con el mejor sistema y con los jugadores óptimos casi al final, lo que le costó caer a las primeras de cambio. Pero con una temporada nueva y el sistema ya implantado, el equipo comenzará a funcionar desde un inicio. Formarán con un 1-4-1-4-1 en donde Hamid será el titular, mientras que las lesiones le respeten. La línea defensiva será para DeLeon por la derecha y Kemp a la izquierda, posicionándose Birnbaum y Franklin como centrales. El pivote defensivo será Marcelo Sarvas, con Luciano Acosta y el Homegrown Player Ian Harkes un poco más adelantados. Desde esa misma línea partirá Sam por la derecha y Nyarko a la izquierda. La delantera será para Patrick Mullins, que ha logrado encontrar de nuevo su mejor nivel en el conjunto de la capital.

Gerard Faigés (VAVEL.com)

Datos de la Franquicia

Nombre: DC United

Fundación: 1995

Propietario(s): Erik Thohir y Jason Levien

Conferencia: Este

Estadio: RFK Stadium (45.596 espectadores)

Títulos: 4 (1996, 1997, 1999, 2004)

Plantilla Temporada 2017

Dorsal Nombre Posición Equipo 28 Bill Hamid PT DC United Academy 30 Charlie Horton PT Leeds United FC 48 Travis Worra PT New Hampshire Wildcats 2 Taylor Kemp DF Maryland Terrapins 3 Chris Odoi-Atsem DF Maryland Terrapins 5 Sean Franklin DF Los Angeles Galaxy 6 Kofi Opare DF Los Angeles Galaxy 15 Steve Birnbaum DF California Golden Bears 20 Jalen Robinson DF DC United Academy 21 Chris Durkin DF DC United Academy 32 Bobby Boswell DF Houston Dynamo -- Maxim Tissot DF Ottawa Fury 7 Marcelo Sarvas CC Colorado Rapids 8 Lloyd Sam CC New York Red Bulls 11 Luciano Acosta CC Boca Juniors 12 Patrick Nyarko CC Chicago Fire 14 Nick DeLeon CC Louisville Cardinals 23 Ian Harkes CC Wake Forest Demon Deacons 25 Jared Jeffrey CC 1. FSV Mainz 05 II 26 Rob Vincent CC Pittsburgh Riverhounds 33 Julian Büscher CC Syracuse Orange 9 José Guillermo Ortiz DC CS Herediano 11 Sébastien Le Toux DC Colordo Rapids 13 Lamar Neagle DC Seattle Sounders 16 Patrick Mullins DC New York City FC 18 Chris Rolfe DC Chicago Fire 45 Alhaji Kamara DC IFK Norrköping

Equipación

LOCAL VISITANTE

Estadio

El DC United se encuentra ante la última de sus temproadas completas en el que ha sido hasta ahora su ‘hogar’, el Robert F. Kennedy Memorial Stadium. La franquicia está en un proceso de traslado a un estadio que se espera que termine su obra a mediados de la temporada 2018.

Mientras tanto, continuará ejerciendo como local en este inmenso estadio, uno de los más antiguos de la competición. Este ‘monumento’ ha sido la sede de la gran mayoría de los equipos de deportes colectivos en la capital del país. Fue levantado para servir como ‘hogar’ de los Washington Redskins de la NFL durante décadas, hasta que se trasladaron a su emplazamiento actual. Uno de los equipos que pasó por el estadio fue el proyecto de equipo de la NASL, Team America. Actualmente sólo el DC United es el único club deportivo que juega en el ‘Memorial’.

RFK Memorial Stadium en un partido de soccer (Imagen: reddit.com)

El estadio se inauguró en el año 1961 para que fuese utilizado por varios de los equipos de aquella época, aunque desde 1996 es el DC United el que tiene el uso exclusivo del estadio. Es de los pocos que mantiene una forma circular, que le ha permitido albergar diferentes tipos de terrenos de juego. Su aforo actual es del 20.00 espectadores para la MLS, aunque puede ampliarse a los 46.500. Fue una de las sedes de la Copa del Mundo de fútbol que se celebro en Estados Unidos en 1994. Su nombre viene en homenaje al ex Fiscal de la Nación y Senador en aquel entonces recientemente fallecido, conocido por su afición al deporte.

El RFK Memorial Stadium ha sido el estadio que menor afluencia de público ha registrado en la pasada temporada con una media de 15.06 espectadores. A pesar del buen final de temporada del equipo, esto no ha ayudado para que consiguieron aumentar el número de espectadores en el estadio. El encuentro que más gente llevó a las gradas fue el que les enfrentó a los New York City FC, en donde consiguieron reunir a 30.942 almas. El partido que menor afluencia de público tuvo fue contra Toronto FC con 14.188 espectadores.

Mascota

La mascota del DC United es Talon. Se trata de un águila en clara referencia a su escudo y al animal más representativo del país. Hace unas temporadas sufrió un cambio drástico que la hizo un diseño más simpático y atlético, con consonancia al cambio de imagen de la franquicia.

Suele verse a Talon en los partidos que el United disputa como local en el RFK Memorial Stadium animando a los aficionados con su show. También suele aparecer en eventos de club a lo largo de la temporada o fiestas privadas.

Calendario Temporada 2017

WEEK L/V LOCAL WEEK L/V VISITANTE 1 L Sporting Kansas City 18 V Montreal Impact 2 V New York City FC 19 V FC Dallas 3 L Columbus Crew SC 20 V Seattle Sounders FC 4 L Philadelphia Union 21 L Houston Dynamo 5 L New York City FC 22 V Minnesota United FC 6 V New York Red Bulls 23 L Toronto FC 7 V New England Revolution 24 L Real Salt Lake 8 V Atlanta United FC 25 V Colorado Rapids 9 L Montreal Impact 26 L Atlanta United FC 10 L Philadelphia Union 27 L New England Revolution 11 L Chicago Fire 28 L Orlando City SC 12 V Vancouver Whitecaps FC 29 V Chicago Fire 13 V Orlando City SC 30 L San Jose Earthquakes 14 L Los Angeles Galaxy 31 V New York Red Bulls 15 V Toronto FC 32 V Columbus Crew SC 16 L Atlanta United FC 33 V Portland Timbers 17 V Philadelphia Union 34 L New York Red Bulls

Últimas cinco temporadas