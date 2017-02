Los Angeles Galaxy 2017: una nueva esperanza || Imagen: David Carrera (VAVEL.com)

Una nueva etapa comienza en la mejor franquicia de la Major League Soccer. Es el único club en lograr proclamarse campeón de la MLS Cup en cinco ocasiones (la última hace dos temporadas), muestra de ello es la singular estrella que luce en el pecho. El lavado de cara que ha realizado la franquicia en muchos de sus aspectos denota una clara intuición renovadora. La exitosa etapa de Bruce Arena ha dado paso a la de un Curt Onalfo que sentará sus bases sobre un joven equipo, dándoles responsabilidades a estos futbolistas, cambiando también la piedra angular del proyecto.

La última temporada del faraónico proyecto de Arena no tuvo el final deseado y eso que pudo convertirse en una producción ‘hollywoodiense’ mediado el año. Tuvo un inicio de campaña bastante irregular en donde los nuevos fichajes tardaron en amoldarse a la competición, y a pesar de ello, la calidad individual del equipo le ayudó a llevarse muchos puntos. Mediada la temporada las lesiones comenzaron asolar al equipo a la vez que aparecieron los malos resultados, eso hizo que la franquicia viviera un hecho histórico. La vuelta de Landon Donovan a los terrenos de juego, un año y medio después de haberse retirado. A pesar de ello el equipo continuó con una dinámica irregular hasta el final de la temporada, pero logrando clasificarse. Aunque sería en las semifinales de conferencia en donde Bruce Arena dijo adiós al banquillo galáctico, tras caer desde los once metros frente a Colorado Rapids.

Esta nueva etapa en el Galaxy ha llevado a la franquicia a tener bastante movimiento en la ventana de incorporaciones. Claramente ha llevado un una política en la que ha firmado a una gran mayoría de jóvenes jugadores que con los ya presentes en la plantilla, forman un grupo muy heterogéneo, unidos a los veteranos. La incorporación de Romain Alessandrini como Designated Player es uno de los movimientos más sonados, junto al de experimentado centrocampista Jermaine Jones. En cuanto a los futbolistas que abandonaron la franquicia californiana, destacan por encima del resto Steven Gerrard que se retiró para formar parte de la academia del Liverpool y el MLS MVP 204 Robbie Keane, que deja una huella imborrable en el club. Otro de los MVP del equipo, Mike Magee, también decidió que la pasada también fue su última temporada y colgó las botas.

Entrenador: Curt Onalfo

El equipo californiano tiene un nuevo director en la oficina. Onalfo ha recibido la confianza de la directiva del Galaxy para dirigir al equipo en un nuevo proyecto que posee algunos posos de la gloriosa etapa vivida en el pasado. El nuevo entrenador lleva varios años ligado a la franquicia angelina ya que primero estuvo como Assistant Coach y más tarde dirigió a Los Dos (Los Angeles Galaxy II). Muy posiblemente la idea es que el entrenador de origen brasileño, conocedor de la academia del equipo, logre hacer una transición dulce de los futbolistas más jóvenes al primer equipo para que vaya adquiriendo experiencia en la competición de cara a ser importantes en las próximas temporadas. De esta manera, Onalfo pueda crear desde cero la base para un equipo ganador con base entre sus propios jugadores.

Onalfo en un entrenamiento dle Galaxy (Imagen: lagalaxy.com)

Curt Onalfo lleva prácticamente toda su vida deportiva vinculada a la Major League Soccer, desde que fuera seleccionado por el propio club californiano en la primera temporada de la competición, allá por 1996. En la siguiente temporada llegó al San Jose Clash, pero fue su fichaje por el DC United en 1998 el que le llevó a lo más alto, logrando su única MLS Cup como jugador un año después. Al finalizar esa temporada se retiró de los terrenos de juego, comenzando una extensa carrera como entrenador. Pasó varios años como Assistant Coach entre el conjunto capitalino y la Selección Nacional de los Estados Unidos, hasta que en 2007 apareció su primera oportunidad como entrenador jefe, firmando con el Kansas City Wizards, donde permaneció un par de temporadas. En 2010 volvió a los banquillos del DC United pero esta vez como primer entrenador, pero poco le duraría la aventura ya que estuvo sólo un año. Al no tener éxito fue despedido y se incorporó al staff técnico de Los Angeles Galaxy.

Jugadores a seguir

Sebastian Lletget

El centrocampista de origen argentino ha sido el comodín del Galaxy en las últimas temporadas, las cuales ha rendido a un altísimo nivel. Desde su llegada al equipo se convirtió en un interior izquierdo que tenía mayor repercusión sobre el centro del campo del equipo, que por banda o en ataque. Esto hizo que a mediados de la pasada temporada, con la salida de De Jong el equipo buscase una solución, para la que encontró a Lletget. Gracias a su resistencia y técnica se convirtió en un 'todocampista' permitiéndole estar presente en las acciones ofensivas y defensivas de su equipo. Su trabajo y esfuerzo en el terreno de juego MLS han llevado a convertirse en una pieza fundamental para los nuevos Galaxy, además de ganarse la confianza de nuevo seleccionador, que le llevó al Training Camp del mes de enero.

Gyasi Zardes

‘Gyasinho’ es la realidad de una de las mejores academias del soccer estadounidense que en estos momentos no pasa por su mejor momento. Tras cuatro años en la plantilla del Galaxy, el extremo no ha podido completar una de sus mejores campañas a causa de las lesiones sufridas, pero eso no le ha restado para ser determinante en algunos momentos. Pese haber tenido rivales de gran nivel en su misma posición, el trabajo y la versatilidad del Zardes ha hecho que siempre sea uno de los fijos en el once inicial de Arena. Esto le ha llevado también a ser un fijo en las convocatorias de Klinsmann para la selección. Comenzó jugando como delantero, pero con el paso de las temporadas varió su posición como extremo o volante, para aprovechar así su capacidad de trabajo en ambas facetas del juego, sin perder nunca el olfato goleador.

João Pedro

mlssoccer.com

El centrocampista portugués ha sido uno de los fichajes sorpresa del conjunto californiano en la off season. Un jugador que con una gran progresión por delante, decidió dar el salto a la MLS. Estaba siendo un jugador fijo en el Once inicial del Vitoria SC realizando hasta el momento una temporada muy buena, acorde con la posición del equipo en los puestos de privilegio de la calificación liguera. Llega como una opción para reforzar el centro del campo angelino, que en las últimas temporadas no ha conseguido una estabilidad a causa del ir y venir de muchos jugadores. Con João Pedro, incorporan a un todocampista extremadamente talentoso que partirá desde un inicio como mediocentro defensivo. Aunque no destaque como un recuperador de balones, su valía para el equipo será para darle mayor fluidez a la salida de balón, gracias a su buena técnica y visión de juego.

Once Inicial

Los nuevos Galaxy de Curt Onalfo serán muy similares a los de la pasada temporada, aunque se vean varios cambios, sobre todo en las zonas en donde el equipo tuvo mayores problemas. Un 1-4-4-2, en donde el centro del campo será en una de esas en donde el equipo sufrirá más variaciones. La portería será defendida de nuevo pot Brian Rowe con una línea de cuatro defensas formada por Rogers a la derecha, Cole a la izquierda y la zaga de centrales para Van Damme y Steres. Por delante formará otra línea de cuatro centrocampistas, aunque los dos que partan desde la banda tengan un cometido diferente. Mientras que Alessandrini por la derecha tendrá más acción en el ataque buscando diagonales, Lletget tenga posiblemente más participación en la elaboración del juego. Como mediocentros aparecerán Jones y João Pedro. La delantera será para Gio Dos Santos como una segunda punta y Gyasi Zardes como delantero, aunque con mucha movilidad.

Gerard Faigés (VAVEL.com)

Datos de la Franquicia

Nombre: Los Angeles Galaxy

Fundación: 1995

Propietario(s): Anschutz Entertainment Group (AEG)

Conferencia: Oeste

Estadio: StubHub Center (27.000 espectadores)

Títulos: 5 (2002, 2005, 2011, 2012, 2014)

Plantilla Temporada 2017

Dorsal Nombre Posición Equipo 1 Dan Kennedy PT FC Dallas 12 Brian Rowe PT UCLA Bruins 31 Clément Diop PT Los Angeles Galaxy II 3 Ashley Cole DF AS Roma 14 Robbie Rogers DF Leeds United 21 Hugo Arellano DF Los Angeles Galaxy II 27 Dave Romney DF University of San Francisco 37 Jelle Van Damme DF Standard Liege 44 Daniel Steres DF Los Angeles Galaxy II -- Bradley Diallo DF Los Angeles Galaxy II 6 Baggio Husidić CC Hammarby IF 13 Jermaine Jones CC Colorado Rapids 17 Sebastian Lletget CC West Ham United 24 Emmanuel Boateng CC Helsinborgs IF 25 Rafael Garcia CC Cal State Northridge Matadors 40 Raul Mendiola CC Los Angeles Galaxy II 58 João Pedro CC Vitória SC 5 Jose Villarreal DC Los Angeles Galaxy II 7 Romain Alessandrini DC Olympique Marseille 10 Giovani Dos Santos DC Villarreal FC 11 Gyasi Zardes DC Los Angeles Galaxy II 15 Ariel Lassiter DC Los Angeles Galaxy II 32 Jack McBean DC Los Angeles Galaxy II 38 Bradford Jamieson IV DC Los Angeles Galaxy II

Jugadores Franquicia

Giovani Dos Santos Aunque parezca un jugador veterano, después de todas las campañas que el mexicano lleva en la élite, se encuentra en ese período en lo que se suele conocer como el momento de madurez del futbolista. En esta temporada, Dos Santos será el jugador más importante de la franquicia, a pesar de haber más DP en la plantilla. Parte de la creación del juego y las acciones ofensivas serán en su mayoría responsabilidad del jugador. La reconstrucción del equipo está formada alrededor del jugador lo que lo obligará a dar un paso adelante y mejorar su actuaciones con respecto a temporadas anteriores. La pasada temporada estuvo repleta de altibajos, y a pesar de ello consiguió anotar 16 goles y dar 13 asistencias que le proclamaron como uno de los mejores del equipo. ¿Podrá Gio responder a la confianza que la franquicia ha depositado en él? 27 Años Villarreal FC $4.250.000 Jelle Van Damme El experimentado central belga se ha ganado el contrato como Designated Player a pulso. A pesar de comenzar la temporada muy errático y viéndose superado en muchas facetas del juego, el futbolista fue cogiendo poco a poco ritmo de partido y mediada la temporada se convirtió en uno de los futbolistas más importantes del equipo, llegando a portar en algunos encuentros el brazalete de capitán. Sus actuaciones al finalizar la temporada le llevaron a ser nominado para el mejor central de la competición y seleccionado en el MLS Best XI. Van Damme ha demostrado un gran liderazgo y experiencia que han servido al equipo para mantener en muchas ocasiones los resultados positivos. A pesar de no ser demasiado veloz, suple esto con una buena colocación y un dominio del juego aéreo que hace muy difícil superarle. 33 Años Standard Liège $468.750 Romain Alessandrini El extremo francés se convirtió en el segundo Designated Player de la franquicia angelina. Su contratación responde a la regeneración de un puesto en el que el equipo había contratado en la última temporada a veteranos futbolistas. El jugador llega desde el Olympique Marseille en donde logró demostrar un buen nivel. Formado en las categorías inferiores del conjunto marsellés, tuvo que salir en busca de minutos que le permitieran crecer y adquirir experiencia, para volver en 2014 como un futbolista hecho a sí mismo. A lo largo de su carrera en la Ligue 1, Alessandrini disputó más de un centenar de partidos, anotando 24 goles y concediendo 20 asistencias. Con una buena calidad y una mejor pierna izquierda, es muy efectivo en el uno contra uno y sus diagonales serán una de las armas ofensivas del Galaxy. 27 Años Olympique Marseille ?¿?¿?¿?¿?¿

Equipación

LOCAL VISITANTE

Estadio

El estadio de la franquicia californiana es uno de los más importantes de la competición, a pesar de no contar con un gran aforo. Desde su inauguración es el ‘hogar’ de Los Angeles Galaxy, aunque este lo compartió con la otra franquicia de la ciudad, el CD Chivas USA mientras que estos disputaron la MLS. Además es utilizado para que el segundo equipo de los Galaxy también juegue sus encuentros como locales. En el año 2003 acogió el MLS All Stars, en donde un combinado de estrellas de la MLS se enfrentó al CD ‘Chivas’ Guadalajara, al que ganó 3-1. Ha servido también como sede de varios encuentros internacionales de la selección mayor masculina y femenina. A partir de esta temporada, acogerá de manera eventual a Los Angeles Chargers, que se mudan desde San Diego y están a expensas de la construcción de su nuevo estadio.

StaubHub Center en un partido del Galaxy (Imagen: pinterest.com)

Inaugurado en el año 2003 bajo el nombre The Home Depot, empresa de bricolaje con la que firmaron un contrato que finalizó hace algunos años. Posee una capacidad para 27.000 espectadores, lo que le convierte en el estadio específico con mayor número de localidades de Estados Unidos, de ahí que se le llame la ‘Catedral del Soccer’. Posee una curiosidad que es una explanada de césped en uno de sus fondos, en donde los aficionados pueden seguir el partido. En a año, 2013, fue StubHub el que se hizo con el patrocinio del estadio durante los siguientes años.

El StubHub Center es uno de los estadios que mejor entrada media ha tenido a lo largo de la pasada temporada, con una media de 21.883 espectadores (menor que la lograda en el anterior). En cuatro ocasiones a lo largo de toda la campaña, el estadio logró ‘vender todo el papel’, ocupando los 27.00 espectadores que habilitan para la MLS. El partido que menor afluencia de público fue sorprendentemente, frente a Seattle Sounders FC, teniendo la peor entrada del año, si tenemos en cuenta a todos los equipos, unos 3.409 espectadores.

Mascota

Cozmo es una de las mascotas más representativas dentro del mundo de la Major League Soccer. Dentro de la franquicia de Los Angeles Galaxy es considerado como un talismán, ya que desde que comenzó a seguir al equipo, estos han vivido su etapa más gloriosa.

Cozmo (Imagen: lagalaxy.com)

Cozmo está muy activo en el terreno de juego cada vez que los Galaxy juegan en el StubHub Center. Anima a los aficionados e interactúa con ellos, tratando de crear un gran ambiente que ayude al equipo. Como el resto de las mascotas, Cozmo aparece también en varios eventos a lo largo del año, ya sea en compañía de jugadores o él solo.

Calendario Temporada 2017

WEEK L/V LOCAL WEEK L/V VISITANTE 1 L FC Dallas 18 V San Jose Earthquakes 2 L Portland Timbers 19 L Real Salt Lake 3 V Real Salt Lake 20 L Vancouver Whitecaps FC 4 V Vancouver Whitecaps FC 21 V New England Revolution 5 L Montreal Impact 22 L Seattle Sounders FC 6 V Orlando City SC 23 V Portland Timbers 7 L Seattle Sounders FC 24 L New York City FC 8 L Philadelphia Union 25 V Atlanta United FC 9 L Chicago Fire 26 V Columbus Crew SC 10 V New York Red Bulls 27 L San Jose Earthquakes 11 V Minnesota United FC 28 V Seattle Sounders FC 12 V San Jose Earthquakes 29 L Toronto FC 13 L Colorado Rapids 30 V Sporting Kansas City 14 V DC United 31 V Houston Dynamo 15 L Houston Dynamo 32 L Real Salt Lake 16 V Colorado Rapids 33 L Minnesota United FC 17 L Sporting Kansas City 34 V FC Dallas

Últimas cinco temporadas

Temp. Temp. Regular Récord Temp. (V-D-E) MLS PlayOff´s U.S. Open Cup CONCACAF Champ. League 2012 4º Oeste, 8º Total 16-12-6 Campeón MLS Cup (Houston Dynamo 3-1) Tercera Ronda Cuartos de Final 2013 3º Oeste, 5º Total 15-11-8 Semifinal Conferencia (Real Salt Lake 1-2) Tercera Ronda Semifinales 2014 2º Oeste, 2º Total 17-7-10 Campeón MLS Cup (New England Revolution 2-1) Quinta Ronda No se clasificó 2015 5º Oeste, 9º Total 14-11-9 Knockout Round (Seattle Sounders 2-3) Cuartos de Final Cuartos de Final 2016 3º Oeste, 6º Total 12-6-16 Semifinal Conferencia (Colorado Rapids 1-1) (PK) Semifinales Cuartos de Final

*Ganador Supporters´Shield