Real Salt Lake 2017: la juventud como protagonista

Los Real Salt Lake están ante un momento importante si quieren revertir la mala situación de las últimas temporadas. A pesar de volver a PlayOff´s después de un nefasto 2015, el proyecto de Cassar se encuentra en su cuarto año, por lo que las expectativas serán aún más altas. La pasada temporada tuvieron un gran inicio, que hizo presagiar que los ‘Royals’ volverían a pelear en lo más alto de la clasificación. Pero factores externos al equipo y las lesiones de sus mejores jugadores como Movsisyan o Plata, hizo que los resultados comenzaran a empeorar. Tuvieron un periodo en el que revertieron la situación, volvienod a posicionarse en puestos de post temporada, pésima racha de 4 partidos perdidos y tres empatados, a punto estuvieron de dejarles fuera. Esta mala dinámica continuó en PlayOff´s, dejándoles fuera en la Knockout Round.

Se trata de una plantilla en la que se conjugan gente muy veterana y con amplia experiencia en la competición, junto con jóvenes jugadores que ya llevan algunos años jugando. Si el entrenador consigue que el equipo adquiera su idea de juego, y las lesiones respetan a sus mejores jugadores, podemos estar ante el resurgimiento de una de las franquicias más fiables.

El conjunto ‘realista’ está llevando a cabo un lavado de cara en su plantilla en las últimas temporadas, y en esta ventana de incorporaciones ha firmado a muchos jóvenes jugadores. La necesidad de la franquicia de rejuvenecer una de las plantillas más veteranas de la competición, les ha llevado a tomar esta decisión, y poco a poco están volviendo a armar un equipo muy fuerte, con un amplio margen de mejora. A recuperado a futbolistas que vuelven al equipo como Luis Silva, Sebastián Saucedo o Brooks Lennon (este último llega cedido desde la academia del Liverpool, tras salir de Salt Lake City hace unos años). Aunque la incorporación más significativa es la del mediapunta Albert Rusnák , que llega procedente del fútbol holandés tras realizar muy buenas temporadas. En cuanto a las bajas, el equipo ha perdido a varios futbolistas, aunque hay dos nombres por encima del resto. El veterano Javier Morales se marchó con la carta de libertad al FC Dallas tras varios años como pieza fundamental del equipo y el ‘Burrito’ Martínez que decidió no continuar en el equipo por motivos personales.

Entrenador: Jeff Cassar

El entrenador estadounidense no pasa por su mejor momento al frente de la franquicia ‘mormona’. Este será el cuarto año de su proyecto y la obligación por volver hacer grandes cosas, comienza a pesar sobre sus espaldas. Desde que llegó tuvo claro que buscaría la regeneración del grupo, apoyándose en la inversión que los directivos estaban realizando en su Academia. A pesar de no ha conseguido hasta el momento que el equipo funcione a pleno rendimiento, esta temporada no tendrá margen de maniobra. Las incorporaciones y la vuelta de algunos de los lesionados, ayudarán al entrenador a poder armar ese grupo rocoso y sin fisuras que se asimile al que consiguió una MLS Cup hace varias temporadas.

Jeff Cassar no tuvo unos inicios fáciles como entrenador, ya que en los Estados Unidos, un portero que cambia las botas por los banquillos no lo tiene fácil. Fue seleccionado en 1996 en el MLS College Draft por los Dallas Burn, jugando apenas dos partidos en su temporada inicial. Al año siguiente fue elegido por los Miami Fusion en donde a lo largo de tres temporadas si disputó más minutos, que le sirvieron para llegar a la English Premier League de la mano del Bolton Wanderers FC. Tras una temporada con los ingleses, regresó a la Major League Soccer de la mano de unos rebautizados FC Dallas (anteriores Dallas Burn). En esta ocasión si logró disputar mayor cantidad de partidos hasta retirarse en 2006. No se desvinculó de la franquicia texana ya que continuó como Assistant Coach. En la siguiente temporada firmó como entrenador de porteros de Real Salt Lake, período que aprovechó para formarse como entrador, llegándole la oportunidad de dirigir su primer equipo en 2013, tras la salida de Jason Kreis de los ‘Claret & Cobalt’.

Jugadores a seguir

Justen Glad

El joven central fue una de las gratas noticias de los Real Salt Lake en la pasada temporada. Desde que llegará hace varias campañas como un Homegrown Player, apenas había logrado contar con partidos, teniendo siempre una presencia casi testimonial. Pero en la pasada campaña se destapó como un extraordinario central, con una gran proyección que pronto le hará debutar con la selección mayor de los Estados Unidos. Los años en los que se ha pasado sin que la academia de la franquicia sacase un jugador de un alto nivel, ha hecho que sobre él recaigan muchas esperanzas. Habrá que ver si tiene la suficiente madurez para seguir creciendo. A pesar de verse físicamente muy débil, su técnica individual y sus capacidades defensivas como anticipación y dominio del juego aéreo, le harán pronto colocarse entre los mejores centrales de la competición.

Stephen 'Sunny' Sunday

El mediocentro nigeriano está de regreso y quiere volver a ser importante para el equipo. A mediados de la pasada temporada, cuando pasaba por el mejor momento de su etapa con los 'Royals', sufrió una fractura múltiple en la cara tras un encontronazo con el portero del Red Bulls, Luis Robles. Este suceso le dejó fuera de los terrenos de juego durante más de seis semanas, y cuando se recuperó no logró coger el ritmo de los compañeros, lo que le obligó a buscar minutos en los Real Monarch de la USL, tratando de recuperar su mejor nivel. Ya recuperado para esta temporada tratará volver a dar el nivel ofrecido, convirtiéndose en ese mediocentro defensivo que el equipo echó en falta tras su lesión. Sunnday es un pulmón en el centro del campo para su equipo, lo que unido a sus habilidades defensivas le hace un futbolista muy útil.

Jordan Allen

Otro de los Homegrown Players que se ha ido haciendo con un sitio en el equipo con el paso de las temporadas. En tres años con el equipo, fue adquiriendo mayor experiencia con el paso de las mismas, y tras la salida del ‘Burrito’ Martínez junto a su gran pre temporada, le ha abierto las puertas de la titularidad. Es uno de los jugadores de la plantilla que tiene mayor versatilidad, ya que además de desenvolverse con soltura como extremo en ambos lados, también puede participar como lateral. Si las lesiones le respetan y consigue sumar mayor cantidad de minutos podrá llegar a ser un jugador importante para el equipo la selección. Su físico, su velocidad y su habilidad con el balón le convierten en una de las armas ofensivas del equipo.

Once Inicial

Real Salt Lake ha variado de sistema en los últimos años y ya no es ese esquema fijo que temporada tras temporada parecía inamovible. Jeff Cassar juega ahora con un sistema de 1-4-2-3-1, que en ocasiones puede metamorfosearse en un 1-4-3-3. En todo caso, la portería seguirá siendo para el veterano Rimando, con los laterales para Beltran y Demar Phillips, mientras que en el centro de la zaga estarán Maund y Glad. El centro del campo será para el capitán Kyle Beckerman y ‘Sunny’ Sunday, que volverá a adquirir galones tras su desafortunada lesión. El ataque será para Jordan Allen como extremo derecho, Joao Plata en el izquierdo y Rusnák como mediapunta. Esta será la posición que más variara el sistema, ya que el futbolista puede incorporarse al centro del campo y formar con tres medios. La delantera será para Yura Movsisyan.

Datos de la Franquicia

Nombre: Real Salt Lake

Fundación: 2004

Propietario(s): Dell Loy Hansen

Conferencia: Oeste

Estadio: Rio Tinto Stadium (20.213 espectadores)

Títulos: 1 (2009)

Plantilla Temporada 2017

Dorsal Nombre Posición Equipo 1 Lalo Fernández PT Real Salt Lake Academy 18 Nick Rimando PT DC United 24 Matt Van Oekel PT FC Edmonton 2 Tony Beltran DF UCLA Bruins 4 David Horst DF Houston Dynamo 15 Justen Glad DF Real Salt Lake Academy 16 Chris Wingert DF New York City FC 17 Demar Phillips DF Aalesund FK 21 Aaron Maund DF Toronto FC 28 Chris Schuler DF Creighton Bluejays 5 Kyle Beckerman CC Colorado Rapids 8 'Sunny' Sunday CC Alanyaspor 11 Albert Rusnák CC FC Groningen 19 Luke Mulholland CC Tampa Bay Rowdies 20 Luis Silva CC Tigres UANL 23 Sebastian Saucedo CC Real Salt Lake Academy 25 Danilo Acosta CC Real Salt Lake Academy 29 José Hernández CC Real Salt Lake Academy 70 Jordan Allen CC Real Salt Lake Academy 10 Joao Plata DC Toronto FC 12 Omar Holness DC North Carolina Tar Heels 12 Chad Barrett DC San Jose Eartquakes 14 Yura Movsisyan DC Spartak Moscow 20 Ricardo Velazco DC Real Salt Lake Academy 27 Brooks Lennon DC Liverpool FC

Jugadores Franquicia

Joao Plata El pequeño delantero ecuatoriano ha vuelto a pasar por otro calvario en cuanto a las lesiones. La pasada temporada volvió a perderse una gran cantidad de partidos, que lastraron el potencial ofensivo del equipo, provocando en parte la mala racha de estos en la competición. En esta nueva temporada que comienza Plata buscará volver a los números con los que deslumbró en la competición, tratando de convertirse en ese referente ofensivo que el equipo lleva echando de menos en las pasadas temporadas. Destaca por su un jugador que puede actuar tanto de extremo como de delantero, ayudándose de una extraordinaria rapidez, una habilidad goleadora, pero sobre todo una gran capacidad de definición, que le hacen ser uno de los delanteros más determinantes de la competición, siempre y cuando las lesiones lo respetan. Como dato curioso, el día que Joao firmó por Real Salt Lake, el hasta #PlataesOro, fue uno de los más conocidos en redes sociales. 25 Años Toronto FC $175.000 Yura Movsisyan El hijo pródigo volvió para ser importante. El atacante de origen armenio volvío la pasada temporada al club en donde se dio a conocer, formando parte de la plantilla que logró la que hasta el momento es la única MLS Cup de la franquicia. Desde su llegada fue el máximo responsable de la faceta ofensiva del equipo, a la vez que le máximo goleador con nueve tantos. Esta vuelta a la MLS le ha servido para encontrarse con su mejor versión, cambiando su rol al de delantero centro. Su buena temporada pasada le ha servido para que la franquicia adquiera de manera definitiva el transfer del jugador. Para esta nueva temporada se espera que el jugador compita a un mejor nivel, acercándole a los números goleadores que promedió en la liga rusa. 29 Años Spartak de Moscú $200.000 Albert Rusnák El jugador eslovaco tendrá la difícil tarea de hacer olvidar al 'Burrito' Martínez, aunque no le será complicado, ya que se trata de un futbolista de un alto nivel y un gran potencial. Llega procedente del FC Goningen en donde se convirtió en uno de los jugadores más desequilibrantes, teniendo un papel activo en el último título levantado por el equipo, la KNVB Beker. El futbolista fue el encargado de anotar los dos goles que les dieron el campeonato. Formado en las categorías inferiores del Manchester City, Rusnák llega con la ambición de poder continuar creciendo y hacerse un hueco en una liga en constante progresión. A pesar de poder jugar como extremo (puesto que desarrollo en su periodo en Inglaterra), ha rendido a un mayor nivel en la mediapunta. Es un jugador dinámico y con buen regate, que suele poner en aprietos a la línea defensiva del rival. 22 Años FC Groningen ?¿?¿?¿?¿?¿?

Equipación

Estadio

El Rio Tinto Stadium es el lugar en donde juegan sus partidos como local Real Salt Lake desde la temporada 2008. En este estadio también juegan sus partidos como locales los Real Monarchs de la USL, equipo afiliado de los ‘emleseros’. A pesar de tratarse de un estadio específico para el soccer, se han celebrado también eventos como partidos de fútbol americano, rugby o concierto, como por ejemplo del grupo Kiss o el inglés Paul McCartney. El estadio fue también la sede del MLS All-Star 2009 en donde el combinado de estrellas de la MLS se enfrentó al Everton FC, donde el conjunto inglés logró ganar el encuentro desde el lanzamiento de la pena máxima.

El estadio fue inaugurado en la temporada 2008 con una capacidad para 20.213 espectadores. La ceremonia inaugural del estadio fue un evento al que acudieron las plantillas de Real Salt Lake y del Real Madrid (aprovechando un tour de los españoles por tierras americanas). De hecho, el nombre del equipo lleva el nombre del Real por el amor que procesa el dueño sobre el conjunto blanco. El partido inaugural fue un encuentro de la MLS entre los locales (Real Salt Lake) y los New York Red Bulls. El nombre del estadio viene de la empresa Rio Tinto, una multinacional en el tratamiento de metales, que firmó un acuerdo para el patrocinio del estadio durante los siguientes 15 años.

El Rio Tinto Stadium fue uno de los que mejor afluencia de público tuvieron a lo largo de la pasada temporada, quedándose en muchas ocasiones cerca de llenar por completo el aforo del mismo. La media de asistencia se situó en torno a unos 19.422 espectadores. El partido que mayor número de aficionados tuvo fue un encuentro frente a Portland Timbers con 20.317 espectadores. El encuentro que menos aficionados llevó al estadio fue frente New York Red Bulls con 18.036 espectadores.

Mascota

Leonardo ‘Leo’, el león, es en la actualidad la mascota de los Real Salt Lake. Durante los partidos, entretiene a los aficionados con trucos atrevidos o acrobacias de altos vuelos. Además interactúa con ellos lanzando cañones de confeti, repartiendo camisetas. Pero además de los eventos deportivos, Leo es el máximo embajador de la franquicia en la Comunidad, ya que se tiene apariciones en diversos eventos y visitas, acumulando más de 250 a lo largo de todo el año.

Calendario Temporada 2017

WEEK L/V LOCAL WEEK L/V VISITANTE 1 L Toronto FC 18 V San Jose Earthquakes 2 V Chicago Fire 19 L Orlando City SC 3 L Los Angeles Galaxy 20 V Los Angeles Galaxy 4 V New York Red Bulls 21 V Portland Timbers 5 V Minnesota United FC 22 L Sporting Kansas City 6 L Vancouver Whitecaps FC 23 L Columbus Crew SC 7 V Colorado Rapids 24 L Houston Dynamo 8 L Atlanta United FC 25 V DC United 9 V Sporting Kansas City 26 V Montreal Impact 10 L FC Dallas 27 L San Jose Earthquakes 11 V New England Revolution 28 L Colorado Rapids 12 L New York City FC 29 V Vancouver Whitecaps FC 13 V Seattle Sounders FC 30 L Portland Timbers 14 L Philadelphia Union 31 L Seattle Sounders FC 15 V Houston Dynamo 32 V Los Angeles Galaxy 16 V FC Dallas 33 V Colorado Rapids 17 L Minnesota United FC 34 L Sporting Kansas City

Últimas cinco temporadas