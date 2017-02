Google Plus

Daniel Lovitz ficha por Montreal Impact. / Foto: impactmontreal.com

Con el inicio de la MLS a la vuelta de la esquina, los equipos dan los últimos 'coletazos' al mercado para reforzar sus plantillas. Ese ha sido el caso de los Montreal Impact. La franquicia de Quebec, en la mañana de este martes, emitían un comunicado en el que hacían oficial la incorporación del defensa -aunque también se desempaña como mediocentro- Daniel Lovitz por una temporada, con opción a dos más.

El ya ex jugador de Toronto, de 25 años y natural de Wyndmoor (Pennsylvania) aterriza en las tierras de Montreal con el objetivo de lograr un mayor protagonismo, del cual no gozó en su anterior club. Aún así, en las dos temporadas que ha pertenecido al equipo de los Reds, ha acumulado 41 encuentros (13 como titular). Llegó en 2014 tras ser drafteado en el puesto 24 de la MLS SuperDraft por New York City, aunque sería traspasado a TFC con parte del allocation money.

Eso sí, hay que tener en cuenta que estuvo cedido, primero, en el equipo filial de la USL: Wilmington Hammerheads. Y, posteriormente, el año pasado disputó incluso dos encuentros con el segundo equipo de Toronto (Toronto FC II).

Daniel Lovitz durante un partido con Toronto. / Foto: gettyimages

"Estamos muy contentos de firmar a Daniel después de ver su buena integración con el grupo durante el training camp en St. Petersburg", declaró el director deportivo Adam Braz. "Es un jugador versátil, con experiencia en la MLS, que mejorará nuestra línea defensiva", añadió Braz sobre el nuevo fichaje.

Daniel Lovitz inició su trayectoria como futbolista en la universidad de Elon, con los Elon Phoenix. Durante tres años (2010-2013), disputó 80 partidos, anotando nueve dianas. Fue nombrado en 2013 como jugador del año de la Conferencia Sur. Ese mismo año, se uniría a las filas de los Carolina Dynamo, equipo de la Premier Development League, o lo que es lo mismo, liga de desarrollo. Tan solo 16 partidos -y un gol- después, Lovitz ponía rumbo a Toronto y la MLS.