FC Dallas 2017: el ser campeón pasa a ser obligatorio

El FC Dallas se ha convertido en una realidad en la actual MLS, convirtiéndose en uno de los candidatos a salir campeón, desde que Óscar Pareja tomara el mando del equipo. Los ‘Hoops’ han logrado esta mejoría saliéndose de los cánones que marcan algunos de los equipos de la competición, dándole mayor importancia a los Homegrown Players (nueve en esta temporada) por delante de estrellas europeas con sueldos desorbitados. Este exitoso modelo apenas está en su fase inicial, por lo que si continúa con su progresión podrá situar a la franquicia texana como una de las dominantes en los próximos años.

A pesar de ello, la juventud en algunos casos puede ser traicionera pero sobre todo inexperta. Y eso es lo que le ocurrió a Dallas el pasado año, que tras realizar una temporada regular espectacular en la que logró proclamarse campeón de la Supporters´ Shield, sufrió un duro varapalo cayendo frente a Seatle Sounders FC en la semifinal de conferencia (segunda vez en tres años). A lo largo de 2016, el conjunto de Frisco realizó uno de los mejores estilos de juego de la liga, con una defensa muy sólida y un ataque fresco y vertical, de la mano de un Mauro Diaz inmenso. Pero en los últimos partidos de la temporada, una grave lesión de este jugador pareció dejar knoqueado al equipo, que pareció perder a su faro en el ataque. Aunque la Supporters´ Shield no fue el único trofeo para los texanos, ya que logró proclamarse campeón de la Lamar Hunt U.S. Open Cup frente a New England Revolution en un partido muy cómodo.

En el período de off season el conjunto texano se ha movido con presteza para conformar su plantilla lo antes posible, y de esa manera tener más tiempo de trabajar con todos sus efectivos. FC Dallas ha continuado con la tónica llevada hasta ahora en la elección de que estilo de futbolistas incorporar, dando la oportunidad de ‘subir' al primer equipo a jugadores como Reggie Cannon o Jesus Ferreira (hijo del MVP en 2010 de los texanos, David Ferreria). ). Nombres importantes que se han unido a los ‘Hoops’ han sido el Designated Player Cristian Colmán o Javier Morales, que llega tras rescindir su contrato con Real Salt Lake. En el capítulo de bajas, el equipo ha perdido a un jugador muy importante como es Zach Loyd, que fue seleccionado por Atlanta United FC en el Re-Entry Draft 2016. El resto de jugadores que abandonaron el club fueron aquellos que finalizaron sus contratos o cesiones.

Entrenador: Óscar Pareja

El entrenador colombiano ha vuelto a llevar a la franquicia texana a ser un firme candidato a la MLS Cup, gracias a un proyecto que comenzó en 2014, cuando se hizo cargo del equipo. Pareja llegó a FC Dallas con el objetivo de ‘resucitar’ una franquicia que se encontraba en un mal momento, lejos de los objetivos de toda franquicia se marca, como es la de ser campeón. La directiva decidió dar este cometido a un entrenador que se había formado en la casa texana, ya que estuvo cinco años como entrenador asistente. Esta combinación en la que ha dado éxito al proyecto de Pareja, ya que es un gran conocedor del gran potencial que tiene la academia de los ‘Hoops’. Ha logrado conjugar una plantilla llena de jóvenes promesas del soccer estadounidense y jugadores experimentados, que han puesto a Dallas entre los candidatos al título final, aunque todavía les quede el paso más importante… ganarlo. El buen año realizado con la Supporters´ Shield y la U.S. Open Cup, le otorgaron a Pareja el galardón a MLS Entrenador del Año 2016.

Óscar Pareja fue uno de los mejores futbolistas extranjeros en los primeros años de la Major League Soccer, pero sobre todo en un equipo, Dallas Burn (ahora FC Dallas). En la franquicia del sur de los Estados Unidos el colombiano estuvo un total de ocho temporadas, hasta que en 2005 decidió cambiar el terreno de juego por los banquillos. Continuó su relación con el equipo texano en las siguientes cinco temporadas, ya que estuvo como Assistant Coach, hasta que en 2012 se hizo cargo de los Colorado Rapids con los que estuvo dos temporadas. Tras este paso por la franquicia de las ‘Montañas Rocosas’, Pareja volvió a FC Dallas como entrenador jefe.

Jugadores a seguir

Kellyn Acosta

Una de las realidades de ese ambicioso proyecto de los texanos, en donde los Homegrown Players son los protagonistas y del equipo. Formado en la Academia de FC Dallas, llegó al primer equipo en 3013, deslumbrando prácticamente desde esa temporada, lo que le permitió entrar rápidamente entre los jugadores más utilizados por Pareja. Lo que le hace tan especial es que parece tener la experiencia de un jugador veterano, a pesar de tener 21 años. Se trata de un mediocentro con gran salida de balón con y gran recorrido, que le permite manejarse con soltura en toda la zona de creación. Aunque no por ello deje de lado las labores defensivas, en donde también tiene un papel importante, aunque no tan determinante. Su versatilidad le permite jugar en varias posiciones tanto del centro del campo, como en la defensa, lo que le ha permitido ser convocado en varias ocasiones para los USMNT.

Matt Hedges

Además de portar el brazalete de capitán, el central es el eje defensivo sobre el que se asienta la franquicia texana. Desde que llegase a Dallas en 2012, sólo las lesiones han sido capaces de parar la progresión de este central. Esto le ha permitido ser reconocido como uno de los mejores centrales de la competición en los últimos años. En la pasada temporada, Hedges vio reconocidas sus buenas actuaciones con el galardón al MLS Defensa del Año 2016, además de ser seleccionado para el MLS Best XI. Además, esto le ha permitido también volver a tener la confianza del seleccionador estadounidense, llevándole de nuevo a una convocatoria. Su liderazgo dentro del terreno de juego, unido a un dominio absoluto de todos los aspectos defensivos de un central, hace de Hedges el baluarte principal sobre el que construir un FC Dallas campeón.

Maxi Urruti

El delantero argentino llegó procedente de Portland Timbers la pasada temporada, como uno de los fichajes estrella, a lo que respondió de manera sobrada con aquello para lo que se le contrató, goles. En total, Urruti anotó nueve goles en 30 partidos disputados, algunos de ellos importantes para lograr de nuevo un Lamar Hunt U.S. Open Cup. Aunque no es considerado como un nueve puro, toda la responsabilidad ofensiva del equipo recae sobre él. Pero su aportación al equipo fue más allá de los goles, la movilidad que desarrolla con su juego fueron importantes para que sus compañeros de ataque aparezcan desde segunda línea sorprendiendo. Además de eso suele jugar mucho cayendo a banda, lo que permite crear espacios que aprovechen sus compañeros.

Once Inicial

FC Dallas seguirá manteniendo el mismo bloque de jugadores de la temporada pasada, lo que hará que el once inicial no varíe mucho con respecto a la temporada pasada. Pareja propondrá un 1-4-2-3-1 en el que sólo variará alguna posición con las incorporaciones que ha realizado. La portería será para Seitz, aunque Jesse Gonzalez volverá a contar con bastantes minutos. La línea defensiva será para Harris, Zimmerman, Hedges y Anibal Chalá de derecha a izquierda respectivamente. El centro del campo será para Carlos Gruezo y Kellyn Acosta. En los extremos partirán Ronald Lamah y Michael Barrios, mientras que como mediapunta se situará Javier Morales, hasta que Mauro Diaz se recupere de su lesión. La delantero será para el último en incorporarse, Cristian Colmán.

Datos de la Franquicia

Nombre: FC Dallas (como Dallas Burn)

Fundación: 1995

Propietario(s): Clark Hunt

Conferencia: Oeste

Estadio: Toyota Stadium (20.500 espectadores)

Títulos: -

Plantilla Temporada 2017

Dorsal Nombre Posición Equipo 1 Jesse Gonzalez PT FC Dallas Academy 18 Chris Seitz PT Philadelphia Union 2 Hernán Grana DF CA All Boys 6 Aníbal Chalá DF CD El Nacional 14 Atiba Harris DF San Jose Earthquakes 22 Reggie Cannon DF FC Dallas Academy 24 Matt Hedges DF North Carolina Tar Heels 25 Walker Zimmerman DF Furman Paladins 26 Walker Hume DF North Carolina Tar Heels 31 Maynor Figueroa DF Colorado Rapids 33 Aaron Guillen DF FC Dallas Academy 5 Carlos Cermeño CC Deportivo Táchira 7 Carlos Gruezo CC VfB Stuttgart 8 Víctor Ulloa CC FC Dallas Academy 10 Mauro Díaz CC River Plate 11 Javier Morales CC Real Salt Lake 12 Ryan Hollingshead CC UCLA Bruins 15 Jacori Hayes CC Wake Forest Demon Deacons 19 Paxton Pomykal CC FC Dallas Academy 20 Roland Lamah CC Ferencvárosi TC 21 Michael Barrios CC Uniautónoma 23 Kellyn Acosta CC FC Dallas Academy 9 Cristian Colmán DC Nacional de Asunción 13 Tesho Akindele DC CSM Orediggers 16 Coy Craft DC FC Dallas Academy 27 Jesús Ferreira DC FC Dallas Academy 28 Adonijah Reid DC ANB Futbol Academy 29 Bryan Reynolds DC FC Dallas Academy 37 Maximiliano Urruti DC Portland Timbers

Jugadores Franquicia

Mauro Díaz 'El Pequeño Unicornio' fue el mejor jugador del equipo la pasada temporada. Llamado así por lograr hacer cosas imposiblemente bellas, realizó una temporada escandalosa, que sólo una grave lesión en las últimas jornadas le impidió ponerle el broche de oro final. Esta le mantendrá alejado de los terrenos de juego hasta el mes de junio, y aunque se vuelta será difícil, seguro que logrará volver a ser decisivo para su equipo. En la pasada temporada disputó 27 partidos en los que repartió 13 asistencias, que le valieron para ganarse su elección en el MLS Best XI. Mauro Díaz es considerado como uno de los mejores jugadores de la competición, poseyendo una gran habilidad con el balón y una gran visión de juego. Por sus pies, comienzan la gran mayoría de las acciones de peligro de los texanos, aunque en muchas ocasiones aprovecha su movilidad para aparecer desde segunda línea y sorprender al rival. 25 Años CA Colón $562.890 Carlos Gruezo El futbolista ecuatoriano fue una clara apuesta de futuro cuando fue firmado desde el Stuttgart, en donde apenas contaba con minutos. Desde su llegada se convirtió en una de las piezas claves para el conjunto de FC Dallas, ayudando al equipo a darle un mayor equilibrio en el centro del campo. Esto le sirvió también para convertirse en un asiduo de las convocatorias de la Selección Nacional de Ecuador, con los que desde entonces es un fijo en el once titular, además de ser uno de los jugadores que más disputó en la Copa America Centenario del año pasado. Gruezo es un jugador de notables condiciones para ser un buen centrocampista defensivo, ya que posee una gran habilidad para la recuperación de balón. En donde falla un poco es en la salida de balón, pero su juventud y el sistema de juego de los texanos le servirá para mejorarlo. 21 Años VfB Stuttgart $686.500 Cristian Colmán El delantero paraguayo llega al conjunto texano como un Young Designated Player, con clara intención de competir el puesto que en estos momentos se encuentra más abierto en el equipo. Procede del Nacional de Asunción en donde ha logrado unos buenos números, a pesar de su juventud, 18 goles en 60 partidos. Colmán le puede aportar al equipo algunas variaciones ya que puede jugar perfectamente cómo único punta o en compañía de otro delantero. Se trata de un jugador muy inteligente dentro del área, con mucha movilidad y una gran definición con ambas piernas. En el juego aéreo también demuestra varias cualidades. Es un gran definidor que pronto tomará la alternativa en una selección como la paraguaya que comienza a recibir una generación dorada. 23 Años Nacional de Asunción ?¿?¿?¿?¿

Equipación

Estadio

Los FC Dallas juegan sus partidos como locales en el Toyota Stadium de Frisco, uno de los pocos estadios específicos para el fútbol. Desde la temporada 2005 acoge también partidos de la Frisco ISD (Frisco Independent District School), y en los últimos años ha acogido partidos de la NCAA Division I. Además será la sede del National Soccer Hall of Fame, que lleva construyéndose en él desde principios de la pasada temporada.

El estadio fue inaugurado en el año 2005 bajo el nombre de Pizza Hut Park, con una capacidad para 20.500 espectadores. A lo largo de ocho temporadas se mantuvo bajo esta denominación, hasta que en 2012, cambio su nombre por el actual, Toyota Stadium. Aunque los derechos para la explotación del nombre del estadio no han sido los únicos adquiridos por la franquicia japonesa de coches. Todos los terrenos de juegos adyacentes al mismo se engloban en los que se conoce como Toyota Soccer Center.

La afluencia de público se vio bastante mermada a lo largo de la pasada temporada, ya que uno de los fondos se encontraba completamente cerrado a causa de la construcción del Hall of Fame. Esto le ha llevado a ser uno de los estadios que tuvo una media de asistencia más baja, con unos 14.094 espectadores. El encuentro que llevó mayor cantidad de aficionados fue contra New England Revolution en la final de la Lamar Hunt U.S. Open Cup con unos 16.612 espectadores. El encuentro que menos público acudió fue contra Portland Timbers, con 10.381 espectadores.

Mascota

Tex Hooper es una de las mascotas más queridas de la competición. Los FC Dallas cuentan con él desde el mismo año de su fundación, 1996. Su aspecto afable le permite ser muy querido por todos los aficionados que acuden cada semana que su equipo juega como local al Toyota Stadium. Hooper tiene un show en el estadio en el que se dedica a animar y jalear a los aficionados para que estos alienten a sus jugadores.

Como la gran mayoría de mascotas, Hooper también aparece en eventos a lo largo de la temporada, ya sea con los jugadores o de manera individual, animando fiestas o eventos. Suele ser muy común verle sobre todo en eventos a beneficio de la Comunidad. Una de las curiosidades de este ‘longhorn’, es que su lugar favorito para pasar las vacaciones es Pamplona (España).

Calendario Temporada 2017

WEEK L/V LOCAL WEEK L/V VISITANTE 1 V Los Angeles Galaxy 18 L Toronto FC 2 V Sporting Kansas City 19 L DC United 3 L New England Revolution 20 V Montreal Impact 4 V Colorado Rapids 21 L Vancouver Whitecaps FC 5 L Minnesota United FC 22 V Philadelphia Union 6 V San Jose Earthquakes 23 L Colorado Rapids 7 L Sporting Kansas City 24 V Sporting Kansas City 8 L Portland Timbers 25 L Houston Dynamo 9 V Real Salt Lake 26 V Columbus Crew SC 10 L New York City FC 27 L New York Red Bulls 11 L San Jose Earthquakes 28 V Atlanta United FC 12 L Houston Dynamo 29 L Seattle Sounders FC 13 V Chicago Fire 30 V Minnesota United FC 14 L Real Salt Lake 31 L Colorado Rapids 15 V Portland Timbers 32 V Orlando City SC 16 V Vancouver Whitecaps FC 33 V Seattle Sounders FC 17 V Houston Dynamo 34 L Los Angeles Galaxy

Últimas cinco temporadas

Temp. Temp. Regular Récord Temp. (V-D-E) MLS PlayOff´s U.S. Open Cup CONCACAF Champ. League 2012 6º Oeste, 13º Total 9-13-12 No se clasificó Finalista No se clasificó 2013 8º Oeste, 15º Total 11-12-11 No se clasificó Cuartos de Final No se clasificó 2014 4º Oeste, 6º Total 16-12-6 Semifinales Conferencia (Seattle Sounders 1-1)* Semifinales No se clasificó 2015 1º Oeste, 2º Total 18-6-10 Final Conferencia (Portland Timbers 3-5) Quinta Ronda No se clasificó 2016 1º Oeste, 1º Total** 18-8-9 Semifinales Conferencia (Seattle Sounders FC 2-4) Campeón Cuartos de Final

*Ganador por valor doble de los goles

**Ganador de la Supporters´ Shield