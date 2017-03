Montreal Impact 2017: dispuestos a dar la campanada

El Playmaker del equipo sigue demostrando que los años no son un impedimento para rendir a un gran nivel y que se encuentra en el mejor momento de su carrera. Comenzó el año a un nivel estratosférico que le puso en la carrera por el MVP , pero conforme la temporada maduraba, la luz del astro argentino fue menguando. Pero poco tardó en volver y además cuando más se le necesito, en PlayOff's. Piatti desplegó de nuevo un fútbol vertical y exquisito que llevó a su equipo a disputar su primera final de conferencia y devolverle a los candidatos por el MVP. Su temporada le llevó a ser convocado para el MLS All-Star y elegido para el MLS Best XI . Él media punta es considerado como uno de los jugadores más técnicos de la competición, a los que suma una buena habilidad en el uno contra uno en velocidad.

Blerim Džemaili