Toronto FC 2017: en camino de la gloria || Imagen: David Carrera (VAVEL.com)

El Toronto FC ha logrado finalmente situarse entre los mejores equipos de la competición, llegando a disputar la MLS Cup de la pasada temporada, que perdieron de manera increíble desde el punto de penalti. Tras diez temporadas en las que los proyectos faraónicos de los canadienses no tuvieron éxito, lograron por fin formar uno que les llevara a lo más alto. Desde el inicio de la temporada, la franquicia no consiguió encadenar varios resultados favorables, ya que a pesar de tener una defensa renovada, al entrenador le costó varios meses dar con el esquema perfecto. Las lesiones de varios de sus mejores futbolistas también perjudicaron la marcha del equipo, pero a la vuelta de estos, todo cambio. Jugadores como Altidore o Giovinco comenzaron a responder con goles, y la defensa se convirtió en una de las menos goleadas de la competición. Tras un final de temporada espectacular la mala suerte les dejó con la miel en los labios.

En esta temporada que empieza, los ‘Reds’ no tienen excusas, la MLS Cup es una obligación. Con el nuevo sistema implementado desde el inicio posiblemente se vea a unos Toronto FC muy fuertes a lo largo de la temporada.

La franquicia ‘escarlata’ apenas ha llevado cambios a su plantilla, demostrando una clara confianza en los jugadores que tiene. El primer movimiento que realizaron fue la recuperación de Clint Irwin fue seleccionado por Atlanta United FC en el MLS Expansion Draft 2016. La otra llegada importante es la del joven central Chris Mavinga que se incorpora desde el Rubin Kazan, buscando recuperar el nivel que le llevó a ser una prometedor central. De entre los jugadores que abandonaron el equipo de Toronto, la gran mayoría apenas tuvieron trascendencia a lo largo de la temporada. Sólo hay un nombre que llame la atención. Se trata de Will Johnson, que a pesar de contar con un gran cartel, no logró hacerse con un puesto en el once titular y tuvo que salir de camino a Orlando para volver a contar con importancia para un equipo.

Entrenador: Greg Vanney

El entrenador está ante su cuarta y más importante temporada al frente de la franquicia canadiense. Desde que llegó en 2014, sustituyendo a Ryan Nielsen, las expectativas puestas sobre él fueron muy altas, y en tres años ha conseguido dar un giro total al equipo, clasificándolo para dos post temporadas. La mejora del equipo se vio realmente en esta temporada en la que tras varias pruebas, logró dar con un sistema que daba solidez defensiva al equipo. Este fue un problema que se solucionó situando defensa de tres centrales con carrileros. Para esta nueva temporada la presión será mayor para el equipo, lo que obligará a Vanney a tener poco margen.

Vanney dirigiendo a Tronto en un encuentro (Imagen: thestar.com)

Greg Vanney fue uno de los jugadores que comenzaron a disputar la Major League Soccer desde sus inicios, pasando por varios equipos como Los Angeles Galaxy (en donde desarrollo la mayor parte de su carrera), Colorado Rapids, FC Dallas o DC United. En su carrera en la MLS, tuvo un paréntesis en la temporada 2002, en donde dio el salto al Bastia francés, en donde estuvo tres temporadas. En la franquicia californiana acabó su carrera en 2008, comenzando entonces a preparase como entrenador, para en 2011 firmar como Assistant Coach por el máximo rival de los angelinos, Chivas USA. Tras dos temporadas en el conjunto californiano, Vanney fue contratado por Toronto FC a finales del mes de agosto para tratar de hacer resurgir al club canadiense.

Jugadores a seguir

Armando Cooper

El centrocampista panameño se convirtió en un jugador indispensable en el esquema canadiense desde el día que llegó. Le dio al equipo una estabilidad en el centro del campo, que ayudó a que sus compañeros tuvieran mayor libertad de movimientos. Esto hizo que jugadores como Bradley u Osorio tuvieran mayor presencia en las acciones defensivas, quedándose en las labores defensivas. A pesar de de no ser un mediocentro defensivo, su labor como ello fue todo un descubrimiento y una ayuda para el equipo. Su experiencia en el fútbol internacional (70 veces convocado con su selección), junto a un gran despliegue físico y su inteligencia, le harán seguro una pieza fundamental en los Toronto FC de la temporada que se presenta por delante.

Jonathan Osorio

El centrocampista ha sido un claro ejemplo de que el trabajo siempre tiene su recompensa. Desde su llegada hace varios años fue un futbolista cumplidor, que sin hacer mucho ruido siempre estaba a la altura del equipo. Pero fue en la temporada pasada cuando ha explotado, convirtiéndose en un futbolista vital para el juego del equipo, habiendo sido uno de los que más minutos disputó. Sabe desenvolverse con soltura en el dentro del campo, lo que le permite tener bastante presencia en la salida de balón. De hecho tiene uno de los mejores porcentajes de pases del equipo. Su físico le permite además tener bastante presencia en las acciones ofensivas del equipo, apareciendo desde segunda línea. Aunque su registro goleador no es muy bueno, estos siempre han tenido una importante significación para el equipo.

Chris Mavinga

El central de origen congoleño llega con la clara intención de hacerse con un puesto en el once titular de Vanney, y asentarse en un equipo en donde pueda dar el salto definitivo de calidad. Formado en algunas de las mejores academias del fútbol europeo, estuvo presente en muchas de las selecciones de las categorías inferiores de Francia, pero la falta de minutos conforme pasaron los años, cortó su profesión con 'les blues'. Tras salir del Liverpool por la falta de minutos, logró la estabilidad en el Genk, proclamándose campeón liguero con le equipo, pero a partir de ese momento su carrera deportiva se convirtió en un ir y venir de cesiones y traspasos. Mavinga fue con asiduidad como central izquierdo, aunque su zancada le permite hacerlo como lateral gracias a su velocidad. Pero en el sistema de los canadienses es más que posible como uno de los tres centrales.

Once Inicial

Tras varias semanas de pruebas, Vanney logró dar con el once ideal que llevó al equipo hasta la final de la MLS Cup. Planteó un 1-3-5-2, con Beitashour y Morrow como carrileros, aunque en transiciones defensivas retrasaban su posición a la de lateral, formando así una línea de cinco defensores. Con esta variante, el once que queda jugar mayor cantidad de partidos no distará mucho de esta anterior. Irwin se mantendrá en la portería, con Mavinga, Moor y Zavaleta en la línea de tres. Como carrileros continuarán los anteriormente nombrados, dejando la sala de máquinas a Braldey, Cooper y Osorio. La delantera será para un renacido Altidore y la estrella de la competición, Sebastian Giovinco.

Gerard Faigés (VAVEL.com)

Datos de la Franquicia

Nombre: Toronto FC

Fundación: 2006

Propietario(s): Maple Leaf Sports & Entertainment

Conferencia: Este

Estadio: BMO Field (30.991 espectadores)

Títulos: -

Plantilla Temporada 2017

Dorsal Nombre Posición Equipo 1 Clint Irwin PT Atlanta United FC 25 Alex Bono PT Syracuse Orange 2 Justin Morrow DF San Jose Earthquakes 3 Drew Moor DF Colorado Rapids 5 Ashtone Morgan DF Toronto FC Academy 6 Nick Hagglund DF Xavier Musketeers 15 Eriq Zavaleta DF Seattle Sounders FC 23 Chris Mavinga DF FC Rubin Kazan 33 Steve Beitashour DF Vancouver Whitecaps FC -- Brandon Aubrey DF Notre Dame Fighting Irish 4 Michael Bradley CC AS Roma 7 Víctor Vázquez CC Cruz Azul 8 Benoit Cheyrou CC Olympique Marseille 9 Tsubasa Endoh CC Maryland Terrapins 14 Jay Chapman CC Toronto FC Academy 18 Marco Delgado CC Toronto FC Academy 20 Sergio Camargo CC Syracuse Orange 21 Jonathan Osorio CC Toronto FC Academy 31 Armando Cooper CC Árabe Unido 10 Sebastian Giovinco DC Juventus 11 Molham Babouli DC Toronto FC II 17 Jozy Altidore DC Sunderland AFC 22 Jordan Hamilton DC Toronto FC Academy 87 Tosaint Ricketts DC Boluspor Kulübü

Jugadores Franquicia

Sebastian Giovinco Poco se puede decir del delantero italiano desde que llegara a la MLS hace dos temporadas. En su primer año tuvo un impacto instantáneo, convirtiéndose en el máximo goleador y asistente de la competición, que le llevaron a ser galardonado con el MLS Landon Donovan MVP 2015 y la Bota de Oro 2015. A pesar de que en esta temporada su rendimiento no haya sido tan espectacular (culpa sobre todo de las lesiones), Giovinco volvió a ser la referencia del ataque para su equipo, con 17 goles y 15 asistencias. Su recuperación para las últimas semanas de la liga regular fue la clave para la remontada del equipo. El italiano puede ser actualmente uno de los mejores jugadores de la liga, desatacando por una abrumadora capacidad goleadora a la que se le suma una técnica envidiable. 30 Años Juventus FC $7.115.555,67 Michael Bradley El auténtico líder del equipo canadiense y de la Selección Nacional de los Estados Unidos. A pesar de no haber realizado una de sus mejores temporadas, siempre estuvo presente en la organización del equipo. La libertad que le dio el cambio de sistema y la incorporación de Cooper, facilitaron el juego del estadounidense, dándole la oportunidad de adelantar unos metros sus posición y tener más presencia en la elaboración de la jugada. Se trata de uno de los jugadores que mayor calidad técnica tiene en la competición, una gran capacidad de asociación con los compañeros y visión de juego. En algunos momentos ha acusado mucha irregularidad, aunque en esta temporada se espera que con el equipo ya formado y con una idea de juego determinada, pueda rendir al máximo nivel desde el primer encuentro. 29 Años AS Roma $6.500.000 Jozy Altidore El joven delantero es una de las promesas del fútbol chileno, que a pesar de su corta edad, tiene una amplia experiencia en el fútbol europeo, al que llegó con 17 años. La pasada temporada fue decido por el Real Valladolid (de la Segunda División española), aunque a finales de año, los SKC decidieron hacer efectiva la opción de compra. Desde su llegada se convirtió en uno de los jugadores más utilizados por su entrenador, aunque en la mayoría de las ocasiones apareciese desde el banquillo para tratar de dar un vuelco al juego ofensivo del equipo. En esta temporada se espera que Rubio le dispute con mayor asiduidad la titularidad a Dom Dwyer, lo que beneficie a ambos futbolistas. Rubio ha demostrado que puede ser un gran goleador, con una capacidad de desmarque y de finalización, poco vistas en jugadores de su edad. 27 Años Sunderland AFC $4.825.000

Equipación

LOCAL VISITANTE

Estadio

El BMO Field es el estadio en donde juegan sus partidos como locales los Toronto FC de la MLS. Este también es utilizado para que disputen sus partidos como locales la selección canadiense de fútbol y la de rugby. También se ha utilizado para la realización de varios eventos, entre los que destacan los conciertos musicales. En el BMO Field jugó el Real Madrid su primer partido en Canadá en un amistoso de pretemporada, en el que ganó al equipo local 1-5, haciendo debutar a jugadores como Karim Benzema, Cristiano Ronaldo o Xabi Alonso. Hace un par de meses acogió el NHL Centennial Classic, que da el pistoletazo de salida a la liga nacional de hockey sobre hielo en el año de su centenario. En este encuentro los Toronto Maple Leafs su impusieron a Detroit Red Wings.

BMO Field tras su renovación (Imagen: sportsnet.ca)

El BMO Field fue inaugurado en el año 2007 con una capacidad para 20.500 espectadores y el terreno de juego de césped artificial. En la temporada 2010 se realizó la primera reforma que hizo que la capacidad del estadio aumentara a 22.500 espectadores. En esta reforma también se cambio el terreno de juego que pasó a ser de césped natural. En las últimas dos temporadas, el estadio fue reformado para aumentarle el aforo hasta los 30.991, aunque para ciertos eventos podrá ser aumentado hasta los 40.000 El patrocinio del estadio es del ‘Bank of Montreal’ (BMO) que firmó un contrato para poner su nombre en el estadio en los siguientes 10 años desde su construcción.

El estadio de los Toronto FC ha sido uno de los que mayor entrada ha tenido de media a lo largo de la temporada, con 26.583 espectadores. El partido que más público acogió fue la final de la MLS Cup que disputaron como locales frente a Seattle Sounders FC, con 36.045 espectadores. El que menos aficionados reunió fue contra Vancouver Whitecaps FC con 20.001 espectadores.

Calendario Temporada 2017

WEEK L/V LOCAL WEEK L/V VISITANTE 1 V Real Salt Lake 18 V FC Dallas 2 V Philadelphia Union 19 V Orlando City SC 3 V Vancouver Whitecaps FC 20 V New York City FC 4 L Sporting Kansas City 21 L Colorado Rapids 5 L Atlanta United FC 22 L New York City FC 6 V Columbus Crew SC 23 V DC United 7 L Chicago Fire 24 L Portland Timbers 8 L Houston Dynamo 25 V Chicago Fire 9 L Orlando City SC 26 L Philadelphia Union 10 V Seattle Sounders FC 27 V Montreal Impact 11 V Columbus Crew SC 28 L San Jose Earthquakes 12 L Minnesota United FC 29 V Los Angeles Galaxy 13 V New York Red Bulls 30 L Montreal Impact 14 L Columbus Crew SC 31 V New England Revolution 15 L New England Revolution 32 L New York Red Bulls 16 L DC United 33 L Montreal Impact 17 L New England Revolution 34 V Atlanta United FC

Últimas cinco temporadas