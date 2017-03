Google Plus

Seattle Sounders FC 2017: dinastía esmeralda || Imagen: David Carrera (VAVEL.com)

El último campeón de la MLS Cup no quiere bajarse del primer cajón, después de lograr encontrar la clave de su juego y formar un equipo de garantías para el futuro. Lo que hacía indicar que sería un año de transición acabó convirtiéndose en el mayor de los éxitos de la franquicia hasta el momento.

Pero todo éxito ha sido posible por un hombre, un futbolista que desde llegó cambió completamente la dinámica del equipo, Nicolás Lodeiro. Los Seattle Sounders tuvieron una temporada en la que todo hacía presagiar que se quedarían fuera de la post temporada, debido a un pésimo inicio de temporada. Doce derrotas en 20 encuentros les colocó fuera de PlayOff´s y casi defenestrados. Pero la llegada de Lodeiro y el cambio de entrenador (Sigi Schmid se marchó después de ocho años), revitalizaron a un equipo que fue escalando puestos con una victoria tras de otra, hasta que se colocó en la final de la MLS Cup por primera vez. El resto… es historia.

El conjunto ‘esmeralda’ ha realizado un lavado de cara a la plantilla, buscando no caer en errores cometidos en el pasado, manteniendo jugadores que apenas han aportado. El haber ganado el anillo les ha dado la oportunidad de poder formar un nuevo proyecto, aunque manteniendo las piezas claves de la pasada campaña. Para ello ha tomado un camino que puede salirle bien, o mal. Ha incorporado a varios jugadores con experiencia en la competición, que completarán el un once inicial o darán rotación a algunas de las posiciones. Pero a sólo a algunas. Futbolistas como Will Bruin o Harry Shipp que llegan para ser un primer remplazo desde el banquillo o titular en algunas ocasiones. El resto de las incorporaciones son jóvenes jugadores que si tienen la misma participación que los que ya están presentes en el equipo, esta será escasa. Desde fuera llega el experimentado mediocentro Gustav Svensson, que llega procedente del fútbol chino. En cuanto a las bajas es en donde se ha podido ver mayor movimiento por parte de los Sounders, dejando marchar a un total de 15 futbolistas, entre los que sobresalen nombres como Nelson Haedo Valdez o Andreas Ivanschitz y el histórico jugador Zach Scott que decidió retirarse tras 15 temporadas con el equipo.

Entrenador: Brian Schmetzer

Si hay un entrenador que mereciese levantar la MLS Cup con los Sounders, ese es Schmetzer. Tras estar ocho año a la sombra del histórico Sigi Schmid, se hizo con las riendas del equipo totalmente deshecho en el verano y lo llevó a lo más alto… tal y como ya hiciese en su anterior etapa con los ‘esmeraldas’. Gran parte del mérito del este título se le da al entrenador ya que en el mes de julio, el equipo apenas creía en sus posibilidades. Un soplo de aire fresco para el equipo, que además realizó algunas variaciones en el sistema y en los jugadores, que dieron a estos una nueva dinámica. En la presente temporada el entrenador tendrá seguro un margen de maniobra a lo largo del año que le permita volver a generar esa dinámica ganadora.

Schmetzer con el título de campeón de Conferencia (Imagen: mlsfutbol.com)

Brian Schmetzer es una persona que siempre ha estado ligado a un deporte y a una ciudad. Como jugador desarrollo casi la totalidad de su carrera en el fútbol indoor, jugando para varios conjuntos del país, aunque en donde más años permaneció fue en los San Diego Sockers. Colgó las botas en la temporada 1995 en los Seattle SeaDogs. Pero su carrera en los banquillos comenzó unos años antes, cuando jugaba para los Tacoma Stars, ejerciendo esos años como Assistant Coach. Su siguiente experiencia fue después de colgar las botas, también como segundo entrenador de los Seattle SeaDogs. No fue hasta 2002 cuando se hizo cargo por primera vez de los Seattle Sounders, jugando estos en la USL. A lo largo de los siete años en los que dirigió al conjunto ‘esmeralda’, en su previo paso a la MLS, logró proclamarse campeón en dos ocasiones (2005, 2007). Con la expansión del equipo a la máxima competición, Schmetzer pasó a formar parte del cuerpo técnico de Sigi Schmid, hasta que a mediados de la pasada temporada se hizo cargo del mismo como entrenador interino. No fue hasta unas fechas posteriores cuando renovó definitivamente como director técnico de pleno derecho.

Jugadores a seguir

Jordan Morris

Una temporada ha necesitado el joven delantero para pasar a ser de una esperanza a una realidad en el soccer estadounidense. Desde que comenzó la temporada se pusieron muchas expectativas sobre él, las cuales ha logrado superar con creces. A pesar del mal momento por el que pasaba el equipo, Morris siempre estuvo presente para anotar goles. Pero su explosión llegó mediada la temporada cuando retrasó su posición unos metros, lo que le permitía aparecer desde segunda línea. Además de un gran olfato goleador, el jugador tiene gran potencia física que unida a su velocidad, le hacen imparable en carrera. En total fueron 12 goles lo que logró anotar, que junto con la gran temporada realizada, le llevaron a lograr el MLS Rookie del Año 2016. ¿Cuál será su techo?

Cristian Roldan

soundersfc.com

El joven mediocentro fue una de las grandes sorpresas de la temporada pasada en el conjunto ‘esmeralda’. Hace dos temporadas fue seleccionado por los Sounders en el MLS SuperDraft en un movimiento muy inteligente, ya que se trataba de una de las promesas más esperanzadoras del Estado de Washington. En su primer año apenas demostró su calidad, aunque si disputó varios partidos. Pero ha sido realmente en este año en donde a explotado como un gran mediocentro junto a Osvaldo Alonso. Aprovechando la libertad de movimientos que le dio el cubano, llevó gran parte del peso ofensivo del equipo. Posee una gran técnica individual de balón, lo que sumado a su versatilidad en toda la zona de creación, le hacen ser uno de los mediocentros con mayor proyección de la competición.

Román Torres

rpctv.com

El central panameño volvió de una grave lesión, y se convirtió en un pilar fundamental del equipo en la defensa. Llegó como refuerzo veraniego hace dos temporadas, pero esta lesión le mantuvo un año en el dique seco. Apenas una decena de partidos disputados en la pasada temporada le sirvieron para demostrar que su nivel se había mantenido, otorgándole además el premio MLS Latino del Año 2016. El central destaca por una capacidad de liderazgo que le ha llevado a capitanear varios de los equipos en los que ha jugado, al igual que con su selección. Posee un gran dominio del juego aéreo que le hace casi insuperable por alto, además de demostrarlo en acciones a balón parado favorables. Su veteranía será importante para el equipo en esta temporada en la que vuelven a aspirar a todo.

Once Inicial

El conjunto del Seattle Sounders jugará con un once similaral de la pasada temporada en la que salieron campeones. Sólo realizarán un par de variaciones con respecto a este, aunque a lo largo de la temporada, Schmetzer realizará variaciones en el mismo. Principalmente jugarán con un 1-4-2-3-1 con el portero suizo Frei en la portería. La defensa formada por una línea de cuatro, quedaría formada por Evans y Jones en los laterales, con Marshall y Román Torres como centrales. Posiblemente Evans vea variada su posición en muchas ocasiones, pudiendo jugar como central, incluso mediocentro defensivo. El centro del campo será para Osvaldo Alonso y la sorpresa de la pasada temporada, Cristian Roldán. Las cuatro siguientes posiciones serán una auténtica variación a lo largo de la temporada, ya que la gran mayoría de los jugadores que juegan en la zona del ataque, pueden hacerlo en varias posiciones. De inicio como extremos se posicionarán Shipp y Lodeiro, quedando la mediapunta para Dempsey, aunque su desempeño sea más como segundo delantero. La responsabilidad goleadora será para Jordan Morris, aunque hasta que se recupere del problema cardíaco, Will Bruin asumirá la misma.

Datos de la Franquicia

Nombre: Seattle Sounders FC

Fundación: 2007

Propietario(s): Joe Roth, Adrian Hanauer, Paul Allen, Drew Carey.

Conferencia: Oeste

Estadio: CenturyLink Field (39.115 espectadores)

Títulos: 1 (2016)

Plantilla Temporada 2017

Dorsal Nombre Posición Equipo 1 Tyler Miller PT SVN Zweibrücken 24 Stefan Frei PT Toronto FC 35 Bryan Meredith PT San Jose Earthquakes 3 Brad Evans DF Columbus Crew SC 14 Chad Marshall DF Columbus Crew SC 15 Tony Alfaro DF Cal State Dominguez Hills Toros 29 Román Torres DF Millonarios FC 33 Joevin Jones DF Chicago Fire 45 Nouhou Tolo DF Seattle Sounders FC 2 91 Oniel Fisher DF New Mexico Lobos 4 Gustav Svensson CC Guangzhou R&F FC 6 Osvaldo Alonso CC Charleston Battery 7 Cristian Roldan CC Washington Huskies 8 Álvaro Fernández CC Gimnasio y Esgrima La Plata 10 Nicolás Lodeiro CC Boca Juniors 11 Aaron Kovar CC Stanford Cardinal 19 Harry Shipp CC Montreal Impact 51 Henry Wingo CC Seattle Sounders FC 2 2 Clint Dempsey DC Tottenham Hotspur FC 13 Jordan Morris DC Stanford Cardinals 17 Will Bruin DC Houston Dynamo 50 Seyi Adekoya DC Seattle Sounders FC 2

Jugadores Franquicia

Clint Dempsey El mejor Designated Player de los Sounders en los últimos años está de vuelta. La pasada temporada sufrió un duro varapalo al tener que retirarse de manera temporal de los terrenos por una afección cardiaca que le imposibilitaba practicar deporte de alto rendimiento. Pero en el último mes del pasado año se le pudo ver realizando carrera continua, lo que dejó prever que el delantero estaría preparado para esta temporada. Hasta su retirada parcial, el futbolista estuvo muy activo, llevando la gran mayoría de la responsabilidad ofensiva de su equipo, no quedando muy lejos de sus registros goleadores, llegando a anotar 10 tantos. En esta temporada que comienza volverá a ser segura una pieza importante para la franquicia ‘esmeralda’, aunque todavía se desconoce cuándo se dará. 33 Años Tottenham Hotspur FC $4.605.914,50 Nicolás Lodeiro Si hubo un culpable en la MLS Cup lograda por los Sounders ese fue el mediapunta uruguayo. Desde su llegada, la dinámica del equipo cambio de manera radical, teniendo un efecto positivo desde el primer partido. Su posición en el terreno de juego ocupó una necesidad de los ‘esmeraldas’ a lo largo de los años, ese jugador que crease las acciones de peligro o que fuese capaz de ver el llamado último pase. Se trata de un jugador muy habilidoso, con una gran técnica individual que le convierten en uno de os mejores jugadores de la competición. El impacto que tuvo en la competición le llevó a ser galardonado con el MLS Contratación del Año 2016. En la presente temporada, el impacto de Lodeiro será aún mayor, y se espera que sea uno de los candidatos a MVP si continúa al mismo nivel que año anterior. 27 Años Boca Juniors $1.743.428

Equipación

LOCAL VISITANTE

Estadio

El CenturyLink Field es uno de los estadios multiusos más grandes e importantes de los Estados Unidos, en donde juegan sus partidos como locales Seattle Seahawks de la NFL y los Seattle Sounders FC de la MLS. Se dice que es el estadio más ruidoso del deporte profesional de los Estados Unidos y en los partidos del equipo ‘emelesero’ tienen un sector de la grada muy conocida, llamada ‘The Green Hell’. El ambiente que se vive en los partidos de los Sounders es único dentro de la competición, considerando a sus aficionados como los mejores de los Estados Unidos. Una de las características de este estadio es cuando los locales anotan un gol, dos llamaradas aparecen desde el fondo de la portería.

CenturyLink Field lleno hasta la bandera (Imagen: 90minutosstrong.com)

El ‘Link Field’ fue inaugurado en verano del 2002, y el primer partido jugado fue un encuentro de pretemporada de la NFL entre Seattle Seahawks e Indianapolis Colts. El estadio cuenta con capacidad para 67.000 espectadores en partidos de NFL (pudiéndose aumentar a 72.000, en algunos eventos), y para partidos de MLS cuenta con capacidad para 38.300 espectadores (pudiéndose ampliar a 67.000 en eventos especiales). El nombre del estadio viene de empresa de telecomunicaciones CenturyLink que firmó un contrato para los siguientes 15 años.

El estadio de los Sounders ha sido el que mejor entrada ha registrado a lo largo de la temporada. La media ha sido de unos 42.636 espectadores a lo largo de la pasada temporada. El partido que mayor afluencia de público tuvo fue contra Portland Timbers en la Cascadia Cup con unos 53.302 espectadores. El partido que menos público llevó al estadio fue contra Chicago Fire con 39.269 espectadores.

Calendario Temporada 2017

WEEK L/V LOCAL WEEK L/V VISITANTE 1 V Houston Dynamo 18 V Portland Timbers 2 V Montreal Impact 19 V Colorado Rapids 3 L New York Red Bulls 20 L DC United 4 L Atlanta United FC 21 L San Jose Earthquakes 5 V San Jose Earthquakes 22 V Los Angeles Galaxy 6 V Vancouver Whitecaps FC 23 V Minnesota United FC 7 V Los Angeles Galaxy 24 L Sporting Kansas City 8 L New England Revolution 25 L Minnesota United FC 9 L Toronto FC 26 V Vancouver Whitecaps FC 10 V Chicago Fire 27 L Portland Timbers 11 V Sporting Kansas City 28 L Los Angeles Galaxy 12 L Real Salt Lake 29 V FC Dallas 13 L Portland Timbers 30 V Real Salt Lake 14 V Columbus Crew SC 31 L Vancouver Whitecaps FC 15 L Houston Dynamo 32 V Philadelphia Union 16 V New York City FC 33 L FC Dallas 17 L Orlando City SC 34 L Colorado Rapids

Últimas cinco temporadas

Temp. Temp. Regular Récord Temp. (V-D-E) MLS PlayOff´s U.S. Open Cup CONCACAF Champ. League 2012 3º Oeste, 7º Total 15-8-11 Final Conferencia (Los Angeles Galaxy 2-4) Subcampeón No se clasificó 2013 4º Oeste, 6º Total 15-12-7 Semifinales Conferencia (Portland Timbers 3-5) Tercera Ronda Cuartos de Final 2014 1º Oeste, 1º Total* 20-10-4 Final Conferencia (Los Angeles Galaxy 2-2)** Campeón No se clasificó 2015 4º Oeste, 6º Total 15-13-6 Semifinales Conferencia (FC Dallas 3-3)*** Cuarta Ronda Cuartos de Final 2016 4º Oeste , 7º Total 14-14-6 Campeón MLS Cup (Toronto FC 0-0 (5-4)) Cuartos De Final Cuartos De Final

*Ganador Supporters´Shield

**Ganador por valor doble de los goles

***Ganador por penaltis