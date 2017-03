Empate táctico en Vancouver

Google Plus

Estreno bastante flojo entre dos equipos que están destinados a acabar la temporada en los PlayOff´s. La primera parte estuvo muy igualada hasta mediada la misma en donde los canadienses cogieron el rumbo del partido. En este periodo tuvieron la ocasión más clara del partido, pero el jugador no estuvo acertado en la definición. En la segunda mitad estuvo algo más igualada, con periodos de control para los dos equipos, aunque las ocasiones más peligrosas continuaron cayendo del lado local.

Vancouver lo intenta sin premio

Desde el inicio se pudo ver un partido en el que los dos equipos no resignaron al control del balón, y buscaron siempre la portería del rival con un juego de toque, tratando de superar las líneas de presión del rival con continuos pases. Esto hizo que apenas se vieran acercamientos peligrosos al área durante los primeros minutos. Mucha de la culpa de esta ausencia de ocasiones fue lo bien posicionados que se mantuvieron en el terreno de juego sin apenas permitir que se generasen espacios.

Tras estos primeros minutos de tanteo, los equipos lograron mayor profundidad en sus acciones, aprovechándose sobre todo de acciones por banda. En este juego de velocidad, fue Kekuta Manneh el alumno aventajado, que consiguió poner en problemas en varias ocasiones a la defensa del Union.

La primera ocasión clara de peligro llegó en el ecuador de la primera mitad, cuando los canadienses pasaron a ser los claros dominadores del balón. Una jugada individual de Alphonso Davies en la que arrastró la marca de varios defensas, dejó solo a Laba frente a guardameta con un pase entre líneas. El mediocentro argentino no estuvo acertado en la definición, y el balón se marchó ligeramente fuera de la portería.

Alphonso Davies trata de superar a un rival (Imagen: @WhitecapsFC)

De manera sorprendente, el Philadelphia Union había dejado de tener protagonismo en el partido a favor de su rival, de una manera inexplicable; ya que fueron ellos mismos los que retrasaron sus líneas de presión unos metros tras un par de acciones de los canadienses. Este dominio les permitió a los Whitecaps tener un par de acciones más, sobre todo a disparos de Manneh, pero estos se marcharon lejos de la portería.

En los últimos minutos de la primera mitad, los dos equipos volvieron a equiparar sus fuerzas y los visitantes pudieron generar alguna ocasión de gol, pero el marcador no se movió y los dos entrenadores buscarían en el descanso una solución para decantar el partido a su favor.

Pocas ocasiones y poco juego

En la segunda mitad cambiaron las tornas y la dirección del juego, siendo ahora el conjunto visitante el que llevó la iniciativa en los primeros minutos. Esto les permitió tener algunas acciones de peligro sobre la portería canadiense, pero sus jugadores no estuvieron acertados en la definición.

Tras este periodo inicial de control del juego por parte del equipo visitante, los dos equipos volvieron al período inicial en donde ambos se disputaban el control de la pelota, no dejando nunca de lado el rigor táctico. Esto llevó al entrenador del Whitecaps a realizar un par de sustituciones con las que trató de buscar mayor peligro a sus acciones. Estas dos se dieron en la línea de ataque, en donde se produjo el retorno de Fredy Montero a la MLS, aunque su debut con el equipo ya se dio en el partido de ida de la CONCAChamnpions de esta misma semana.

Conforme el partido maduraba los dos equipos continuaban muy parejos y las ocasiones estaban comenzando a desaparecer. Todo el juego se desarrollaba en el centro del campo, con continuas variaciones en la posesión del balón.

Simpson y Laba disputan un balón (Imagen: @PhilaUnion)

No fue hasta los últimos minutos cuando un equipo se decidió a lanzarse al ataque para llevarse los tres puntos. Ese equipo no fue otro que el Vancouver Whitecaps, que a lo largo del encuentro había tenido las mejores ocasiones, por no decir las únicas. Con balones en largo buscando la espalda de la defensa lograron crear algunas ocasiones en las que pusieron a prueba a Andre Blake. Pero el portero se mostró muy sobrio a lo largo de los 90 minutos, dejando una clara impresión de ser uno de los mejores porteros de la competición.

Finalmente, el partido llegaría al tiempo reglamentario con el marcador inicial, a pesar de que los locales fueron los más incisivos en el ataque y los que realmente parecieron querer la victoria.