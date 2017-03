MLS 2017. Resumen Semana 1: poco espectáculo para empezar

Fanendo Adi fue protagonista de la goleada de Portland || Imagen: oregonlive.com

La Major League Sooccer 2017 dio el pistoletazo de salida el pasado día 3 de de marzo, en al que por primera vez superaran los 22 equipos. A pesar de ellos, la competición ha decidido mantener el mismo número de jornadas (o semanas), en concreto 34.

En esta primera jornada se han dado muy pocos goles, ya que salvo el encuentro de Portland Timbers, que le endosó cinco goles al recién incorporado Minnesota United, el resto de partidos no vieron sus redes superadas en más de tres ocasiones.

Portland Timbers 5–1 Minnesota United FC

De hecho este partido disputado en Providence Park fue una de las primeras sorpresas de la temporada. Un equipo como el Timbers que no es muy dado a marcar muchos goles, superó al primer equipo en expansión que se estrenaba. La franquicia de las ‘Ciudades Gemelas’ dio una imagen muy pobre a pesar de contar con muchos futbolistas con experiencia en la competición. El entrenador inglés Adrian Heath tendrá mucho trabajo a lo largo de la temporada si quiere que este primer resultado sólo signifique un pequeño traspiés.

Columbus Crew SC 1–1 Chicago Fire

Este fue un partido en donde claramente los dos equipos tuvieron un papel protagonista en cada una de las mitades. En la primera parte, Columbus Crew fue un claro dominador del juego y de las acciones de peligro, llegando a adelantarse en el marcador y de contar con varias oportunidades de ampliarlo. Su rival apenas logró pisar el campo rival en estos minutos, sufriendo un cambio radical para la segunda parte. En ella tuvieron mayor presencia en el ataque aprovechándose de la disminución de intensidad del juego local. Esto les permitió aprovecharse de un fallo de la defensa para anotar el empate que a la postre sería definitivo.

Los Angeles Galaxy 1-2 FC Dallas

Debut amargo de Curt Onalfo al frente de LA Galaxy. El conjunto californiano ha caído derrotado por 1-2 ante FC Dallas en uno de los partidos más atractivos de la jornada inaugural en la Major League Soccer 2017. Aunque LA Galaxy lo intentaron hasta el pitido final, el cuadro texano supo sufrir y llevarse los tres puntos del StubHub Center en este duelo entre dos de los equipos que, a priori, están llamados a pelear por el título. El gol local lleva la firma de Giovani Dos Santos, que transformó con maestría un penalti muy polémico. Para los visitantes anotarían Maximiliano Urruti y Kellyn Acosta, con sendos disparos cruzados desde la frontal del área ante los que nada pudo hacer Brian Rowe.

Real Salt Lake 0-0 Toronto FC

Empate sin goles en un partido en el que los canadienses se toparon con un inspirado Rimando, que llegó incluso a detener un penal a Giovinco. La primera mitad tuvo un claro dominio visitante hasta el penalti detenido y a partir de ese momento los locales contaron con el control de la pelota. La segunda mitad tuvo como protagonista el respeto que ambos equipos se procesaban, lo que provocó que se vieran pocas llegadas a portería.

Colorado Rapids 1-0 New England Revolution

El conjunto local se llevó una victoria con un gol en la segunda mitd, en un partido en el que los dos equipos apenas enseñaron algo nuevo con respecto a la pasada temporada. El juego de ambos fue muy plano en la primera mitad, y sólo se puedo ver una par de acciones de peligro por cada equipo. La segunda mitad estuvo algo más disputada, sobre todo a causa del aumento de la intensidad del juego. Los últimos minutos fueron de claro dominio visitante, que buscaron con ansia un gol que les permitiese llevarse un punto de Commerce City.

Houston Dynamo 2-1 Seattle Sounders FC

Houston Dynamo dio la primera sorpresa de la temporada al imponerse al presente campeón con un marcador muy ajustado, que de no ser por el guardameta visitante, hubiese llegado con una vergonzosa goleada al descanso. Los espectaculares 45 primeros minutos del Houston Dynamo, con sus línea de ataque en estado de gloria, a puntos estuvo de mandar cerrar el partido en la primera mitad, de no ser por Frei. En la segunda parte los Sounders tuvieron mayor iniciativa, incluso llegaron a recortar distancias en el marcador, pero las malas decisiones en los últimos metros les privaron del empate.

DC United 0-0 Sporting Kansas City

Otro de los empates sin goles de la primera jornada, en un partido en el que los porteros fueron los claros protagonistas del mismo. En la primera parte los dos equipos gozaron de una oportunidad clara para adelantarse en el marcador; los locales contaron con un penalti que detuvo Tim Melia, mientras que el Sporting Kansas City vio sus esperanzas perdidas cuando Hamid con una gran estirada, sacó el balón de la escuadra en un libre directo. En la segunda parte del encuentro, los dos equipos se mostraron mucho respeto, y el medio a perder hizo que ninguno generase más ocasiones claras de peligro.

San Jose Earthquakes 1-0 Montreal Impact

El San Jose Earthquakes ha dado comienzo a su temporada 2017 con una victoria ante sus aficionados, frente a un Montreal Impact completamente desconocido. Los californianos tuvieron un inicio arrollador, que le llevó a generar más ocasiones de gol en los 20 primeros minutos que en el resto del encuentro. El Impact estuvo durante mucho tiempo fuera del partido, y cuando consiguió entrar, ya se encontraba por detrás en el marcador. La segunda mitad tuvo fases en las que los dos equipos se disputaron el balón, pero la expulsión de un jugador canadiense decantó el encuentro hacia los locales, que no supieron cerrarlo con otro gol.

Orlando City SC 1-0 New York City FC

Los ‘leones’ vencieron en la primera jornada de la edición 22 de la Major League Soccer ante New York City FC. A pesar de la temprana lesión de Kaká, Orlando City se impuso por uno a cero gracias al único tanto del canadiense Larin, que a pesar de perder a su compañero de ataque, mantuvo con bastante solvencia la ofensiva de su equipo. El New York City FC sin embargo no se encontró en ningún momento cómodo, ya que la presión que los locales realizaban en todas sus líneas, no les permitía salir con el balón jugado con comodidad.

Atlanta United FC 1-2 New York Red Bulls

El conjunto local no pudo tener el estreno que le hubiese gustado, a pesar de que en los primeros 45 minutos todo parecía ir de cara. Un gol inicial del ‘Tuquito' Asad, que se convertía así en el primer goleador del equipo en la competición, no fue suficiente para superar a su rival. Los neoyorkinos supieron tirar del experiencia para llevarse los tres puntos, anotando dos goles en apenas 10 minutos, ante un equipo que no supo jugar estos minutos vitales que marcan la mayoría de los resultados.

Vancouver Whitecaps FC 0-0 Philadephia Union

Estreno bastante flojo entre dos equipos que están destinados a acabar la temporada en los PlayOff´s. La primera parte estuvo muy igualada hasta mediada la misma en donde los canadienses cogieron el rumbo del partido. En este periodo tuvieron la ocasión más clara del partido, pero el jugador no estuvo acertado en la definición. En la segunda mitad estuvo algo más igualada, con periodos de control para los dos equipos, aunque las ocasiones más peligrosas continuaron cayendo del lado local.

Clasificación Conferencia Este

Equipo P G D E GF GC DG PT 1 New York Red Bulls 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 Orlando City SC 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 Chicago Fire 1 0 0 1 1 1 0 1 4 Columbus Crew SC 1 0 0 1 1 1 0 1 5 DC United 1 0 0 1 0 0 0 1 6 Philadelphia Union 1 0 0 1 0 0 0 1 7 Toronto FC 1 0 0 1 0 0 0 1 8 Atlanta United FC 1 0 1 0 1 2 -1 0 9 Montreal Impact 1 0 1 0 0 1 -1 0 10 New England Revolution 1 0 1 0 0 1 -1 0 11 New York City FC 1 0 1 0 0 1 -1 0

Clasificación Conferencia Oeste