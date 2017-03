Fredrik Gulbrandsen se convierte en nuevo jugador de New York Red Bulls

Google Plus

Fredrik Gulbrandsen se convierte en nuevo jugador del New York Red Bulls // Foto: New York Red Bulls

Los New York Red Bulls han incorporado a la plantilla el delantero noruego Fredrik Gulbrandsen del FC Red Bull Salzburg. Gulbrandsen se une a New York Red Bulls en calidad de cedido durante esta temporada. El joven noruego ya ha recibido la Visa P-1 y se incorporara al equipo en New Jersey para disputar el encuentro contra Colorado Rapids el sábado 10 de marzo a las 22:00 (hora española).

"Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Fredrik a Nueva York para la temporada", dijo el director deportivo de Red Bulls, Denis Hamlett. "Él es un jugador con el que estamos familiarizados y creemos que sus atributos serán compatibles en nuestro sistema. Su familiaridad con el estilo de fútbol Red Bull significa que esperamos que él asimile rápidamente en nuestro grupo", recalcó Denis Hamlett.

Gulbrandsen comenzó su carrera profesional con su equipo local, Lillestrøm en Noruega, en 2008. En 2013 se trasladó a FK Molde, también en Noruega, y ayudó al equipo a conseguir la liga en 2014 con 14 goles en 28 partidos, también conquisto la copa de noruega por dos veces consecutivas. El delantero se trasladó al FC Red Bull Salzburg en 2016, y en su primera temporada obtuvo dos goles y una asistencia en nueve partidos de la liga. También ha jugado para Salzburgo en la clasificación de la UEFA Champions League, Europa League y la Copa de Austria. En total, acumula 34 goles y 13 asistencias en 144 apariciones profesionales. Gulbrandsen hizo su debut internacional para Noruega en agosto de 2014 en un amistoso contra los Emiratos Árabes Unidos.

Parece ser una de las grandes oportunidades para el noruego de mostrarse al mundo ya que la MLS esta en crecimiento y el numero de espectadores va subiendo rápidamente. Es un delantero rápido, controla ambas piernas y va bien de cabeza. Tendrá que pelear con Bradley Wright-Phillips por un puesto en el once ideal o Jesse Marsch retocará el dibujo táctico para adaptarlo al juego de ambos futbolistas.