Giovinco mantiene la racha de Toronto

INCIDENCIAS: Major League Soccer 2017. Este encuentro se disputó en e BMO Field (Toronto, ON). 25.200 espectadores.

Los canadienses se impusieron al líder de conferencia, en un partido en el que estos parecieron acusar la gran cantidad de rotaciones que tuvieron en el centro del campo. En la primera mitad dejaron el partido visto para sentencia, anotando dos goles en las dos únicas llegadas que tuvieron sobre a portería rival. En la segunda mitad los visitantes buscaron el gol que les diera la posibilidad de puntuar en un estadio muy complicado, pero apareció la figura del guardameta local, que con dos acciones espectaculares, negó el gol a los todavía líderes de la conferencia.

Efectividad canadiense

Desde que el árbitro señalase el inicio del encuentro, el equipo visitante salió con la clara intención de llevar la iniciativa, haciendo de valer su cartel de mejor equipo del mes pasado. Tuvo durante muchos minutos a su rival jugando a pocos metros de su propia área, pero sin apenas generarle ocasiones de peligro. Sin embargo, los canadienses son muy peligrosos, y en la primera que tuvieron, consiguieron decantar el partido a su favor.

El primer acercamiento de los locales a las inmediaciones de Bendik, acabó con una incorporación de Edwards hasta la línea de fondo, colocando un centro que salió rebotado por la intervención de un rival. El balón llegó a Giovinco sobre la frontal, que un buen movimiento se deshizo de dos rivales y disparó a puerta anotando el gol. El disparo despistó al portero a causa de la gran cantidad de piernas que tenía delante suyo.

Orlando continúo buscando la meta de su rival, pero la presión de los locales estaba siendo muy intensa en cuando superaban la línea del centro del campo. A causa de ello, apenas estaban consiguiendo tener un disparo contra la portería, ni tan siquiera habilitar un pase a sus delanteros.

Celebración de uno de los goles de Toronto (Imagen: @Torontofc)

Toronto sin embargo tenía claro que la manera de llegar con peligro a la meta rival era con circulaciones rápidas tras la recuperación de balón, pero la defensa de los visitantes aprendió del primer gol, y ya no concedió tantos espacios. Aumentaron el nivel de presión. Esto hizo que el partido se desarrollara casi por completo en el centro del campo durante los siguientes minutos, sin apenas verse acercamientos al área.

Pero en los últimos minutos de la primera mitad, los locales hicieron gala de una efectividad inaudita. Beitashour centro al primer palo un cambio de orientación de Edwards, pero Bendik rechazó el balón. Este llegó a los pies de Vázquez que lo cedió a Giovinco para que el italiano marcase el segundo gol.

Aunque los visitantes no se rindieron tan fácilmente, y en la última acción de la primera mitad, consiguieron recortar distancias en el marcador con un gol de Kaka en una segunda acción tras el saque de esquina. Este era el segundo gol del brasileño en dos partidos, desde que volviese de su lesión.

Bono mantiene la victoria local

Con el inicio de la segunda parte, se pudo ver a un conjunto visitante algo más incisivo sobre la portería rival, consiguiendo tener en los primeros diez minutos más situaciones de peligro que en toda la anterior mitad. La más clara fue una doble acción en la que Cyle Larin no pudo anotar ni tan siquiera a portería vacía. Cuando estaba a un metro de la portería y con todo para marcar, espero más de la cuenta y con una mano milagrosa, Bono le sacó el balón.

Esta circunstancia no minó la moral de los visitantes, que continuaron asediando la portería de unos canadienses que hasta el momento no había conseguido llegar ni tan siquiera a pisar el área rival. No fue hasta el minuto 63, cuando Altidore Y Giovinco pisaron por primera vez el área visitante. Y a punto estuvieron de lograr el tercer gol, pero el disparo del estadounidense se marchó ligeramente fuera.

Unos minutos después, volvió a aparecer la otra figura del partido, después de la de Giovinco. En una magnífica jugada de Rivas, el guardameta de los canadienses Alex Bono, sacó una espectacular mano que volvía a impedir el empate del rival que comenzaba a desesperarse ante las ocasiones que el guardameta les detenía.

Bono detuvo todas las acometidas de su rival (Imagen: thestar.com)

Con el paso de los minutos, los entrenadores comenzaron a dar entrada a jugadores de refresco, buscando dar variantes a sus equipos. Las más significativas fueron las del equipo visitante, que dio entrada a varios jugadores de ataque, buscando un gol que se les resistía.

Conforme el encuentro se acercaba a su final, la necesidad de los visitantes por hacer un gol, dio a su juego mucho nerviosismo, lo que povocó que tuviesen fallos en controles y pases, lo que facilitaba el trabajo de presión de su rival, y fuesen ellos los que generasen mayores acciones de peligro. A pesar de ellos, de manera esporádica, los de Orlando tuvieron algún disparo sobre la meta rival, pero ahí estaba el portero para alejar cualquier peligro.

Con este panorama, los locales consiguieron finalmente una victoria que les permite seguir escalando puestos en la clasificación, colocándoles a dos puntos de su rival de este partido, que continúa líder de la conferencia.