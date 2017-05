Previa New York Red Bulls – Los Angeles Galaxy: un clásico en horas bajas

Google Plus

Previa New York Red Bulls – Los Angeles Galaxy || Imagen: Gerard Faigés (VAVEL.com)

El Red Bull Arena acogerá uno de los partidos con más cartel en la competición, aunque en la actualidad, el estado de forma de ambos equipos no invite a ello. A pesar de ello, es en este tipo de partidos es cuando uno puede ver un gran espectáculo en donde el ansia por ganar puede regalar muchos goles a causa de los posibles errores que so comentan por nerviosismo.

El conjunto está teniendo problemas para arrancar en esta temporada. Han pasado ya diez jornadas y la irregularidad en sus resultados los tiene alejados de los puestos de privilegio en la conferencia. Pero hay algo por lo que están confinantes. Cada partido como local significa puntuar.

La franquicia californiana vive uno de sus peores momentos desde que naciese de la mano de la competición en 1996. Se encuentra en el antepenúltimo puesto de la Conferencia Oeste con sólo dos partidos ganados de los nueve disputados. Este hecho hace que lograr una victoria en un estadio como el de los neoyorkinos, les sirva como un espaldarazo para remontar la situación.

Como en casa, en ningún sitio

El New York Red Bulls afronta este partido con mucha confianza, ya que a pesar del inicio bastante irregular que está teniendo, el jugar como local les está permitiendo finalizar casi la totalidad de estos con victoria. Sólo un empate sin goles en la cuarta jornada frente al Real Salt Lake fue la única ocasión en la que no lograron los tres puntos. Este histórico de enfrentamientos en el Red Bull Arena les permite ser optimistas, aunque no deben confiarse.

El equipo no está consiguiendo rendir al nivel que de ellos se esperaba. Las dificultades para encontrar un jugador en el centro del campo que remplace al capitán Dax McCarty está siendo un trabajo muy arduo y con pocas soluciones hasta el momento. En una posición tan importante para el juego neoyorkino como la del mediocentro, es de vital importancia que encuentren una solución temprana.

Felipe en un encuentro con el RBNY (Imagen: newyorkredbulls.com)

Otra de las causas por las que el equipo ha tardado en funcionar, es el sistema que se impuso desde la sede mundial de Red Bulls (carácter futbolístico). Los jugadores del los neoyorkinos no eran específicos para este sistema, por lo que algunos de los mejores estaban lejos de rendir a su mejor nivel. En cuanto el entrenador ha conseguido utilizar ese 1-4-2-3-1 con el que consiguió realizar una gran temporada regular el pasado año, las cosas han funcionado mejor.

Davis tendrá la oportunidad de hacerse con un puesto como titular

En este encuentro se espera que los locales quieran tener mayor control de la pelota, conocedores del oculto potencial en ataque de su rival, por lo que su mejor baza será que tanto Felipe como Davis realicen un gran encuentro. La baja de Adams ha hecho que el joven centrocampista tenga la oportunidad de resarcirse de su inicio de temporada, y afianzarse en un puesto en el que todavía no está claro quién es el elegido.

Para este importante enfrentamiento, el equipo ‘taurino’ tiene una baja asegurada. Se trata del central Gideon Baah, que se rompió la pierna y no volverá a jugar en lo que queda de temporada. La potra posible baja, aunque está en duda su participación, es la del también central Aurelien Collin con un dolor abdominal.

La otra baja clave para el equipo es la del mediocentro Tyler Adams. El joven jugador se estaba convirtiendo en un fijo en el once titular de Jesse Marsch, pero ha sido convocado por la Selección Nacional de Estados Unidos U-20 con la que disputará la Copa del Mundo de su categoría, que se disputará en las siguientes fechas.

Un proyecto en duda

La franquicia californiana del LA Galaxy continúa sumida en una crisis en la que todavía no sabe si podrá salir. Su posición en la conferencia, antepenúltimo lugar, han hecho que salten las alarmas y el proyecto de Onalfo comience a estar en duda.

Se sabía que el conformar una plantilla muy joven acarrearía algunos problemas, como que los jugadores tardasen en acoplarse a una competición cada vez más exigente. Pero son muy pocos los puntos que han conseguido sacar hasta ahora, ocho para ser más exactos (dos victorias y dos empate).

Todo este bagaje provoca que el equipo tenga puestas sus miras en este partido, ya que se trata de un rival histórico. Una victoria en este partido significaría una gran inyección de moral para el equipo con la que afrontar los siguientes encuentros. Pero esto no será fácil, la joven plantilla que han conformado este año no está consiguiendo responder al nivel esperado (algo que muchos no creían).

Gio celebra un gol con el Galaxy (Imagen: mlsfutbol.com)

El equipo comienza un tour que le llevará a enfrentarse a cuatro equipos como visitante, lo que hará que los resultados obtenidos diriman el rumbo de la plantilla y si esta necesita un cambio de raíz.

Para tratar de revertir la situación y conseguir la victoria en un partido tan importante como este, deberán confiar en una parte importante de la plantilla los Designated Player. Estos jugadores, llamados a tirar del carro en momentos difíciles, todavía están amoldándose a la competición, y eso que algunos llevan ya casi dos años en la MLS. Jugadores como Gio Dos Santos, Alessandrini o Zardes están obligados a convertirse en los pilares del equipo y en ayudar al equipo a devolver al lugar que le corresponde.

Todavía quedan algunos jugadores de gran importancia para el equipo en la enfermería. El más reciente es el mediocentro Jermaine Jones, que la pasada semana sufrió un esguince en el ligamento lateral de una de sus rodillas que le mantendrá varias semanas de baja. A estas ha que sumarles las ya conocidas de Sebastian Lletget que todavía le quedan de dos a cuatro meses de recuperación, y la del veterano lateral Robbie Rogers que todavía no ha debutado con el equipo en la presente temporada. El caso de este último es el más llamativo ya que en esta semana ha sido incorporado a la lista de jugadores que se perderán lo que resta de temporada.

Claro color local

La rivalidad entre estos equipos es de las más longevas de la competición, ya que ambos entraron en la MLS el año de su creación, 1996. Sus enfrentamientos van más allá de lo meramente deportivo, se trata de dos ideas de juego, dos maneras de conformar una plantilla, las dos grandes ciudades del país frente a frente. En total, ambos equipos se han enfrentado un total de 22 ocasiones con los neoyorkinos como locales, con una clara tendencia a la victoria de estos. Los ‘taurinos’ han conseguido los tres puntos en 12 partidos, mientras que su rival lo hizo en siete y tres fueron los empates.

El último enfrentamiento que tuvo lugar en Harrison se dio hace dos años en donde el partido finalizó con un empate 1-1. Si los partidos se decidieran por el juego y las ocasiones, los locales deberían haber ganado por muchos goles. New York fue el equipo que tuvo mayor iniciativa en el juego y que mayor cantidad de llegadas tuvo sobre la portería de Penedo. El guardameta de los californianos fue uno de los artífices de que el resultado finalizara con empate. Los Angeles Galaxy también tuvieron varias ocasiones de conseguir marcar, gracias a los contraataques que crearon.

Arbitrará José Carlos Rivero

El partido se disputará en el Red Bull Arena (Harrison, New Jersey). Su diseño está basado en los estadios de nueva generación europeos, y este en especial se asemeja tanto por dentro como por fuera al Allianz Arena. Ha sido uno de los estadios más utilizados para disputar partidos internacionales, gracias a su privilegiada situación, cerca de Nueva York. En la temporada 2011 acogió el MLS All-Star, en donde el combinado de estrellas de la competición se enfrentó al Manchester United FC. Tiene una capacidad total de 25.189 espectadores. Se trata del segundo estadio específico para el soccer más grande de los Estados Unidos.

El árbitro del partido será el estadounidense José Carlos Rivero. Es uno de los árbitros que menos tiempo lleva dirigiendo en la competición, para ser más exactos, 68 partidos desde 2012. Hasta el momento su mayor logro en la carrera arbitral ha sido dirigir partidos en los PlayOff´s.

Posibles Onces