FC Dallas dejó muchas dudas a mediano plazo

Google Plus

New York City

New York City : Johnson , White, Chanot, Callens, Sweat, Moralez, Ring, McNamara (López, min. 77) , Harrison (Camargo, min. 84) , Villa y Wallace.

FC Dallas marcha segundo en la Conferencia del Oeste, buscaba ratificar su mejor momento futbolístico. Mientras que New York City anhelaba dar otro paso decisivo en la Conferencia del Este. Ambos conjuntos llegaban con expectativas muy altas para este emocionante encuentro.

Un error abrió sorpresivamente el encuentro

El partido inició intenso por parte de los vaqueros, se asociaban y buscaban dar aprovechar al máximo una oportunidad clave ante un rival directo. Mientras que los "Newyorkers" les costó entrar en contacto con el balón y se aferraban a su muralla defensiva.

A los 3 minutos, El FC Dallas estuvo intratable, mostró su mejor desempeño colectivo y estuvo cerca de dejar expuestas las falencias del conjunto visitante. El New York City reaccionó a través de Alexander Callens, el defensor peruano elaboró circuitos de juego y el partido se tornó muy reñido en ambas áreas.

Sean Johnson fue el principal artífice para que no se rompa el empate parcial sin goles, el portero de los vaqueros estuvo acertado bajo los tres palos. Los "Newyorkers" optaron por el contragolpe a través de David Villa y por poco les complicaba el panorama a los vaqueros.

Maxime Chanot se animó, anhelaba inspirar a sus compañeros y le faltó profundidad ofensiva. El FC Dallas tampoco se quedó atrás, utilizaba las bandas para generar peligro y en algunos momentos dejaba contra las cuerdas al New York City.

Kellyn Acosta tuvo una magnífica oportunidad a través de tiro libre, el conjunto local desaprovechó otra ocasión. El conjunto visitante cambió su estrategia, apuntó a disputarle la posesión del balón.

FC Dallas exhibió algunos problemas defensivos, el conjunto local se apresuró demasiado en definición y la falta de contundencia reflejaba la paridad entre ambos conjuntos. Rodney Wallace se proyectó y tampoco tuvo fortuna. Jack Harrison estuvo cerca de convertirse en el héroe parcial, remató y encontró descompensada a los defensores de los vaqueros.

La tónica del encuentro no cambio, vibrante, dinámico, con pocos espacios y ambos conjuntos nos deleitaron con un primer tiempo de lujo. En el momento más inesperado, tras una serie de errores sucesivos Kellyn Acosta desató la algarabía parcial y los vaqueros se ilusionaban de cara al segundo tiempo. New York City recibió un baldazo de agua fría, necesitaba corregir pequeños detalles para evitar mayores complicaciones. Alguno de los dos deberá arriesgar un poco más de la cuenta.

Mucha intensidad y poca contundencia

En el complemento, New York City regresó con mayor determinación, buscaba sorprender por todas las vías a los vaqueros. El conjunto local se mostró un poco dubitativo en comparación con el primer tiempo. Los "Newyorkers" tomaron impulso y recuperaron el desarrollo del partido.

FC Dallas intentaba reponerse del inusual, le costó muchísimo recuperar aquella rapidez que tuvo en los primeros minutos. Maximiliano Urruti recibió una durísima falta, los vaqueros no se rindieron y buscaban constantemente generar peligro en el área rival.

Kellyn Acosta ejecutó un tiro de esquina y tampoco tuvo fortuna. El conjunto local tuvo dos mano a mano tras haberla pasado muy mal al principio y a falta de treinta y seis minutos para el final el partido estaba abierto.

New York City replegó sus dos últimas líneas, dejó el protagonismo en búsqueda de capitalizar algún contragolpe y silenciar las nuevas certezas del conjunto local. Roland Lamah elaboró otro camino a través de un lateral y la falta de contundencia se profundizó.

Maxime Chanot buscó algún receptor para complicarle el panorama al FC Dallas y ambos entraron en un limbo de eficacia. Los vaqueros tuvieron la posesión del balón y en algunos tramos quedaron descompensados. Cuando la gran mayoría pensábamos en un desenlace diferente, los "Newyorkers" acechaban el área chica. David Villa asistió a Thomas McNamara y el partido dio un giro inesperado.

El conjunto local pagó muy caro no haber capitalizado las acciones, mientras que New York City generó dos mano a mano y en el tercer intento silenció a los fanáticos locales. FC Dallas se quedó sin argumentos futbolísticos, jugó un partido con muchos contrastes y le faltó mayor picardía para adjudicarse los tres puntos. FC Dallas se medirá ante San Jose Earthquake el domingo, mientras que New York City visitará al Real Salt Lake el jueves.