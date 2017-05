Giovinco vuelve a lesionarse

Google Plus

Giovinco vuelve a caer lesionado || Imagen: cbc.ca

Cuando parecía que todo eran buenos noticias para la franquicia canadiense, con una de las mejores rachas de la historia de la competición, con seis partidos consecutivos con victoria, las nubes vuelven a cubrir el horizonte.

El mejor jugador del equipo en las últimas semanas ha vuelta a caer lesionado. Sebastián Giovinco, por segunda vez en esta temporada vuelve a lesionarse, esta vez con una lesión en el cuádriceps de una de sus piernas. Esta lesión le mantendrá lejos de los terrenos de juego cerca de las tres semanas.

Gio celebra un gol con Toronto (Imagen: sportspyder.com)

Esta no es la primera vez que el futbolista tiene que quedarse en el dique seco durante algunas semanas en este 2017. En las primeras jornadas sufrió una lesión en la misma pierna que le llevó a a perderse también tres semanas. Pero desde que volvió hasta el día de hoy, el futbolista ha estado imparable. En la racha de seis partidos con victoria de Toronto FC, el italiano ha anotado cinco goles, en los cuales ha conseguido dos dobletes.

Pero a diferencia de estos periodos en los que el jugador no ha estado a causa de lesiones, el equipo no parece que vaya a echarle de menos. La profundidad de plantilla de los escarlatas hace que cualquiera de los futbolistas puedan suplirle con total solvencia. Si no es en un cambio de jugador por jugador, será con una variación en el sistema táctico.

Giovinco es una de las caras visibles de la competición

Hasta el momento, el delantero italiano ha conseguido relanzar su carrera en la MLS, después de haberse parecido estancar en el fútbol europeo. Hasta el momento han sido 70 partidos en los que ha tomado partida, consiguiendo anotar 45 goles. Estos números le llevaron a lograr el Landon Donovan MLS MVP 2015 y la Bota de Oro al máximo goleador ese mismo año.

Pero Giovinco no será el único futbolista que se perderá los siguientes encuentros, ya que el central Nick Hagglund ha sufrido una lesión de gravedad. En el partido de la semana pasada, el defensor cayó lesionado en el ligamento lateral de una de sus rodillas, lo que hará que se pierda de diez a doces semanas.