Previa Orlando City SC– New York City FC: el día de la bestia

Previa Orlando City SC – New York City FC || Imagen: Gerard Faigés (VAVEL.com)

Nuevo enfrentamiento entre estos dos equipos, que a pesar de no tener una rivalidad local, el haber comenzado la misma temporada, los pone en muchas ocasiones en rivalidad. Desde que llegasen a la MLS hace dos temporadas siempre se han visto partidos vistosos y ofensivos. Este será el tercer y definitivo encuentro entre ambos en temporada regular, ¿se volverán a ver las caras en PlayOff´s?

El equipo local regresa a su estadio en donde se encuentra muy cómodo y en donde ningún rival ha conseguido superarle. Llevan una mala racha en la que no han conseguido la victoria, y a pesar de tener un colchón importante de puntos y una dinámica bastante positiva, la necesidad de volver a regalar una victoria a sus aficionados, los hará dar un poco más de lo ofrecido hasta el momento.

El conjunto neoyorkino se enfrenta a su bestia negra. El equipo de Florida es un verdadero dolor de cabeza para el entrenador celeste, que en los cinco partidos disputados hasta el momento frente a este rival, sólo consiguió arañarles un punto la pasada temporada, el resto han sido durísimas derrotas.

Que no pare la racha

El Orlando City SC se ha destapado en este inicio de la temporada como una de las sorpresas que nadie esperaba, y se ha colocado en los puestos altos de la clasificación, de donde parece que nadie le echará, a menos de que ocurra una hecatombe. Este buen inicio a venido respaldado (como otras veces hemos comentado), por un factor campo que ha convertido su estadio en un fortín inexpugnable, para cualquier equipo que ha osado conquistarlo.

Para poder encontrarse en el buen momento en el que están, ha sido clave la posibilidad del entrenador de poder trabajar desde el principio con sus futbolistas y plantearles su idea de juego. Esa misma con la que llegó en 2009 a ser campeón de la MLS Cup con Real Salt Lake. Los ‘púrpuras’ están destacando por ser un equipo que funciona en bloque, en donde todos los futbolistas ayudan en labores tanto defensivas como ofensivas, siendo esta una de las claves de la buena marcha del equipo.

Larin es el héroe del los enfrentamientos ante NYCFC (Imagen: univision.com)

Pero si hay un equipo con el que la confianza del Orlando siempre se encuentre muy alta, es contra los ‘citizens’. En cada enfrentamiento que han tenido con su rival de expansión, los ‘leones’ han conseguido llevarse la victoria, gracias sobre todo un hombre que se ha convertido en la Bestia Negra de los neoyorkinos, Cyle Larin. El delantero canadiense parece convertirse en un animal voraz, que sólo tiene el gol en la mente cuando ve enfrente la camiseta celeste de los neoyorkinos. En ocho enfrentamientos que ambos equipos han protagonizado, el delantero ha anotado nueve goles, siendo muchos de ellos vitales para lograr la victoria.

El equipo de Orlando tiene sólo una baja por lesión para este partido. Se trata del defensor Kevin Alston que lleva varias semanas de baja por una lesión en una de sus rodillas. Los otros jugadores que se perderán el encuentro son el colombiano Higuita por acumulación de amarillas, y el joven Tommy Redding que se encuentra disputando la Copa del Mundo U-20 con la selección de Estados Unidos de su categoría.

En el peor momento

El conjunto del New York City visita a su rival más complicado desde que llegó a la MLS en el peor momento de la temporada. El conjunto de los ‘citizens’ se encuentra sumido en una crisis de identidad en la que no logra desarrollar el juego que le llevó la pasada campaña a los PlayOff´s. Sólo el delantero David Villa es el único que está consiguiendo rendir a un nivel alto y esto no es algo que beneficie a la marcha del equipo.

Los enfrentamientos entre ambos equipos casi siempre han sido con clara tendencia para los ‘púrpuras’. Por lo que conseguir la victoria en este partido serviría al equipo para coger confianza. Además conseguiría también romper una racha de los locales en su estadio que no les ha llevado a perder ningún partido.

Una de las claves para que los neoyorkinos puedan salir victoriosos del Orlando City Stadium es el rendimiento que de su centro del campo. Con Yangel Herrera en la Copa del Mundo U-20 las responsabilidades vuelven a ser para Pirlo, lo que obligará a sus compañeros de posición a dar un poco más de lo ofrecido en los últimos partidos. Esto unido a la baja de Ring, obliga a Vieira a inventar un nuevo centro del campo que seguramente genere muchas dudas, pero por donde pasarán la gran parte de las opciones de su equipo.

Las opciones de victoria pasan por el 'Guaje' Villa (Imagen: goalnation.com)

Pero en el conjunto rival de los ‘citizens’, la figura del delantero Cyle Larin ha sido la pesadilla del equipo. Esto provocará también que la defensa visitante tenga que estar muy atenta y completar uno de sus mejores partidos. Una de las zonas del campo que mayores problemas le ha dado al entrenador estará esta semana bajo la lupa. Si consiguen detener al delantero canadiense, sus opciones de victorias estarán aseguradas.

El conjunto del New York City tiene varias bajas para este encuentro, muchas de ellas de gran importancia. A la ya conocida de Yangel Herrera que se encuentra con la selección de Venezuela disputando la Copa del Mundo, se le ha sumado la del finlandés Alexander Ring por acumulación de amarillas.

También tiene a dos futbolistas en la enfermería. El primero de ellos es el extremo Khiry Shelton, que sufrió una lesión en los isquiotibiales a mediados del mes pasado que le mantendrá de cuatro a seis semanas de baja. El otro futbolista que se encuentra fuera del equipo es el lateral Ronald Matarrita, que a los pocos días de caer lesionado su compañero, sufrió un esguince grave en un entrenamiento que también le mantendrá fuera las mismas fechas.

Claro dominio local

Este enfrentamiento puede ser uno de los más desiguales que se ha visto en los últimos años. En las cinco ocasiones en las que ambos equipos se han enfrentado en el Estado del sureste del país, cuatro han sido las veces en las que los locales consiguieron la victoria, mientras que s rival sólo ha conseguido arañar un empate.

La última ocasión en la que ambos equipos se vieron las caras con Orlando como local fue en la semana de la presente temporada. En ese partido, los locales consiguieron llevarse la victoria por la mínima con un gol de Cyle Larin en los primeros minutos del partido, para posteriormente aguantar el resultado hasta el final.

Arbitrará Mark Geiger

El Orlando City Stadium es uno de los llamados de última generación, el cual será utilizado exclusivamente para el soccer. El conjunto ‘emelesero’ compartirá terreno de juego con su equipo filial de la USL, el Orlando City ‘B’ y las Orlando Pride de la National Women´s Soccer League (NWSL). En la presente temporada acogerá la NCAA Women´s College Cup Stadium. El Orlando City Stadium ha sido inaugurado esta temporada, aunque tendría que haberse estrenado la pasada temporada. El estadio fue diseñado para albergar a 19.500 espectadores aunque tiene posibilidades para una futura ampliación a 25.000.

El colegiado designado para este partido es el veterano Mark Geiger. El árbitro internacional es uno de los que más partidos ha dirigido, además de ser de los más decisiones polémicas deja tras de sí. Debutó en la competición en el año 2004, llegando a ser dos temporadas nombrado el mejor árbitro de la MLS (2011, 2014).

