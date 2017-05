Google Plus

MLS 2017. Resumen jornada 12: Fin de fiesta // Imagen: New York City FC

Concluyó la duodécima jornada del campeonato regular en la Major League Soccer. En esta ocasión, el fin de semana futbolístico en Estados Unidos y Canadá estuvo marcado por la cantidad de rachas que tocaron a su fin. FC Dallas, Orlando City y New York City, los protagonistas de tal acontecimiento.

Un paso al frente

A pesar de que no pudo pasar del empate en su visita al Red Bull Arena, Toronto FC sigue líder de la Conferencia Este con una importante ventaja. No obstante Chicago Fire atraviesa un buen momento de forma y, con dos victorias en apenas tres días, se ha colocado segundo. De esta forma, los pupilos de Veljko Paunovic amenazan con arrebatar el bastón de mando a los canadienses.

Justo detrás, Orlando City y New York City continúan enzarzados en su batalla particular. Esta vez, la victoria fue para los neoyorkinos que, con un doblete de David Villa, acabaron con la racha de imbatibilidad de Orlando en su feudo y, de paso, rompieron su maleficio ante la franquicia morada, un rival al que no acababan de tomar la medida.

Nuevo farolillo rojo en este lado del cuadro. Si la pasada jornada era Philadelphia Union quien cedía su puesto a Montreal Impact, este fin de semana ha sido DC United quien ha tomado el relevo como colista. Al menos no se aburren…

¿A quién le toca?

El triple empate a 19 puntos en el liderato del Oeste es ya agua pasada. Houston Dynamo no ha podido aguantar el tirón y, con dos derrotas en solo tres días, ante Philadelphia primero y ante Atlanta después, cede el trono a un Sporting Kansas City que si hizo sus deberes frente a Seattle Sounders el jueves pero que cayó derrotado el domingo en el BC Place. El tercero en discordia, FC Dallas, sufrió el primer varapalo del curso a manos de San Jose Earthquakes, desperdiciando así una nueva oportunidad de situarse en la cima del soccer estadounidense. Como siempre, la igualdad es máxima en la MLS.

Resultados Semana 12

LOCAL Resultado VISITANTE Philadelphia Union 2 - 0 Houston Dynamo Chicago Fire 3 - 0 Colorado Rapids Sporting Kansas City 3 - 0 Seattle Sounders FC Real Salt Lake 2 - 1 New York City FC San Jose Earthquakes 1 - 1 Orlando City SC New York Red Bulls 1 - 1 Toronto FC Montreal Impact 4 - 1 Portland Timbers DC United 0 - 1 Chicago Fire Seattle Sounders FC 1 - 0 Real Salt Lake Vancouver Whitecaps fc 2 - 0 Sporting Kansas City Philadelphia Union 2 - 1 Colorado Rapids Atlanta United FC 4 - 1 Houston Dynamo FC Dallas 0 - 1 San Jose Earthquakes New England Revolution 2 - 1 Columbus Crew SC Minnesota United FC 1 - 2 Los Angeles Galaxy Orlando City SC 0 - 3 New York City FC

Clasificación Conferencia Este

Equipo P G D E GF GC DG PT 1 Toronto FC 13 7 1 5 21 12 +9 26 2 Chicago Fire 12 6 3 3 21 15 +6 21 3 New York City FC 12 6 4 2 22 13 +9 20 4 Orlando City SC 12 6 4 2 14 17 -3 20 5 Columbus Crew SC 13 6 6 1 20 19 +1 19 6 New York Red Bulls 14 5 7 2 13 19 -6 17 7 Philadelphia Union 12 4 4 4 19 15 +4 16 8 New England Revolution 12 4 4 4 20 17 +3 16 9 Atlanta United FC 11 4 4 3 24 16 +8 15 10 Montreal Impact 11 3 4 4 18 18 0 13 11 DC United 11 3 6 2 9 19 -10 11

Clasificación Conferencia Oeste