Marcos Ureña: “Quiero ayudar al equipo a llegar a PlayOff´s”

Google Plus

Imagen: deporticos.com.cr

En esta semana vuelven algunas de las rivalidades más importantes de la Major League Soccer. Una de ellas el California Clasico, en donde Los Angeles Galaxy y el San Jose Earthquakes se enfrentan desde hace varios años en una de las rivalidades más intensas de la competición.

En la previa de este partido, los compañeros de futbolmls.com tuvieron la posibilidad de charlar con el delantero de los Earthquakes Marcos Ureña. El futbolista costarricense fue uno de los destacados en la pasada semana tras dar el pase de gol a Jamir Hyka, para anotar el único tanto con el que los californianos acabaron con la racha de partidos como imbatidos del FC Dallas.

El jugador habló al principio sobre el partido que afrontan en esta semana frente al Galaxy, en donde esperan que conseguir la victoria ante este rival. Pero que sobre todo buscarán conseguir los tres puntos que los permita escalar algunos puestos en la tabla clasificatoria.

goal.com

“Aquí en el vestuario se siente una gran alegría tras haber ganado tres puntos tan importantes y ahora vamos a disfrutar de esta jornada de clásicos”, dijo Marcos Ureña. “Será una nueva experiencia para mí, aunque no sea la primera vez que dispute un clásico, tengo experiencia en este tipo de partidos. Trabajaré para poder estar en el once titular de ese partido”.

El delantero habló también sobre su experiencia hasta el momento en la MLS y sobre el estilo de juego de su equipo, argumentando que le gusta que el entrenador haga hincapié en que deben de tener la posesión del balón, ya que tienen jugadores muy técnicos y rápidos. Comentó también que su equipo ha hecho muy buenos partidos en los que han demostrado un gran nivel, pero todavía tienen que mejorar esos en los que han tenido altibajos.

"La MLS es competitiva y cualquier equipo te puede ganar"

Marcos Ureña también tuvo tiempo para hablar sobre qué piensa de la MLS: “Destaco mucho la competencia de todos los equipos, ya que no hay un que tú digas que nadie le gana como lo hay en todas las ligas que siempre es muy normal que haya dos o unos pocos equipos que pelean el torneo. Los demás equipos solo están ahí para rellenar la tabla. Aquí no es así. La MLS es competitiva y en todos los partidos cualquier equipo puede ganar, así que me encanta la competencia de esta liga”.

Su llegada a la MLS se dio de una manera bastante sorprendente, ya que el no esperaba ser traspasado, debido a tener todavía un contrato en Europa por más de dos años. Pero la principal causa por la que decidió llegar Estados Unidos fue la necesidad de volver a la selección costarricense, ya que la falta de minutos del fútbol europeo le privó de ir en las últimas convocatorias. La necesidad de llegar a Rusia 2018 y la oferta hecha por los ‘Quakes’ le gustó, y la posibilidad de poder contar con más minutos junto a la cercanía con la familia, le hizo decantarse por firmar.

Aunque fueron muchos de sus compañeros de selección con los que habló para preguntarles por la competición y por cómo se jugaba en la MLS: “Hablé con Roy Miller que estuvo muchos años en New York Red Bulls y ahora en Portland Timbers. Me contaba que la liga era muy bonita, profesional, que las canchas son perfectas, las condiciones espectaculares para uno realizarse como profesional. También ver tantos ticos aquí en la MLS, me pone contento. La liga ha llenado mis expectativas”.

lanacion.com.cr

Para esta actual temporada, Ureña comentó que espera llegar a PlayOff´s a nivel de equipo. A nivel individual dijo que no espera nada especial ya que él es un jugador de equipo, por lo que todo lo bueno que consigan, será bienvenido.

Para acabar, el delantero habló sobre cuál ha sido su momento más importante en su carrera como futbolista: “Por historia, con el gol que le anoté a Uruguay en Brasil 2014 que le quitó todas las esperanzas de empatarnos. También cuando llegamos a semifinales en el Mundial Sub-20 en Egipto”.