Previa FC Dallas – Houston Dynamo: comienza la pelea por ‘El Capitan’

Google Plus

Previa FC Dallas – Houston Dynamo || Imagen: Gerard Faigés (VAVEL.com)

El Texas Derby más reñido de los últimos años tendrá lugar en esta decimotercera semana de la Major League Soccer, con los dos equipos muy cerca el uno del otro en la clasificación, algo que no se daba desde hacía muchos años. Pero estos partidos siempre son importantes y una victoria frente al eterno rival animaría a los aficionados de cara a las siguientes jornadas.

Los locales necesitan la victoria. A pesar de haber logrado una de las rachas más longevas sin caer derrotado de la MLS, sus dos últimos partidos han acabado por detrás en el marcador, y es algo que los de Frisco no se pueden permitir. Por eso, una victoria frente al Dynamo les ayudaría a volver a la senda de la victoria de la mejor manera.

Los Forever Orange quieren continuar con su buena racha de la presente temporada y aprovechar el bajón de rendimiento del equipo rival para ganarle en su casa, donde más duele. El pasado año consiguieron un sorprendente 5-0 que les permitió recuperar ‘El Capitan’, este año quieren acudir a ese espíritu para continuar con la racha.

Levantar cabeza

El FC Dallas afronta su segundo partido de esta semana con la motivación de enfrentarse a su máximo rival. Los últimos partidos no han sido todo lo buenos que les hubiese gustado ya que en ellos el equipo sufrió dos derrotas consecutivas. La primera de ellas acabó con una racha que le mantenía como el único equipo invicto de la competición, mientras que la segunda se debió en parte a que jugaron muchos de los jugadores que no suelen contar con muchos minutos. Estas rotaciones, que eran previsibles, no tuvieron el efecto requerido, lo que provocó que los ‘Hoops’ vivieran una de sus peores semanas.

Esta mala semana ha provocado que este partido del Texas Derby sea perfecto para buscar revertir la situación. Enfrentarse a su rival Estatal y ganarlo sería una bocanada de aire para afrontar los siguientes encuentros. Para ello una cosa tiene que cambiar, su efectividad de cara a portería. En estos partidos en los que ha caído derrotado, el juego del equipo ha sido siempre bastante sólido, pero ha sido en los últimos metros en donde no ha tenido suerte. En las estadísticas siempre ha sido superior a su rival, menos en el acierto de cara a puerta.

fcdallas.com

En este partido, tendrá mucha importancia para los ‘Hoops’ el delantero Maxi Urruti. El argentino es el futbolista que más goles lleva de todo el equipo y su falta de acierto ha sido uno de los puntos negativos para ellos. Por eso, la victoria de su equipo pasará por sus goles. Si Urruti marca, el FC Dallas tendrá asegurado la victoria.

La franquicia texana sólo tiene un par jugadores en la enfermería. Se trata del Playmaker Mauro Díaz, que en los últimos días de la temporada regular del pasado año, sufrió una rotura del Tendón de Aquiles que le mantendrá fuera de los terrenos de juego hasta el mes de septiembre prácticamente. Y el otro es el juvenil Paxton Pomykal que sufre una dolencia en uno de sus tobillos.

Aprovechar su momento

El Houston Dynamo se encuentra en un gran estado de forma, y por primera vez en mucho tiempo, está luchando cara a cara con su máximo rival tras algunos años. Pero el Texas Derby es especial para ellos. A pesar de que la diferencia entre ambos, mostrada en una tabla clasificatoria fue mucha, cada vez que se enfrentaban, los del sur parecían sufrir un cambio radical. Esto les permitía dar bastante batalla, incluso llevándoles a quedarse ‘El Capitan’ en propiedad, tras muchos años en casa del rival.

Los Orange llegan muy confiados para este partido aunque sus últimas semanas han sido muy similares a las de su rival, cayendo derrotado en los últimos encuentros. A pesar de ello están realizando una de las mejores temporadas tras muchos años, y el hacer resonar el cañón minutos antes del partido, seguramente de moral suficiente a los jugadores para conseguir una victoria. Al igual que su rival, de conseguir los tres puntos, estos serán algo más que eso, será poner tierra de por medio ante su máximo competidor.

goal.com

Para este enfrentamiento será vital que los atacantes del Dynamo estén enchufados. Ya no sólo el goleador ‘Cubo’ Torres, sino también futbolistas como Manotas, Quioto o Albert Elis, tendrán el deber de acompañar al mexicano en la lucha por los tres puntos. El ‘Cubo’ se encuentra inmerso en la lucha por la cabeza de la tabla de goleadores en donde actualmente tiene una marca de nueve tantos.

El equipo tiene un par de bajas para este partido, una de ellas muy importante. Se trata de la del mediocentro Eric Alexander, que sufrió una lesión en su rodilla derecha cuando estaba siendo uno de los mejores del equipo. Su baja ha sido una de las que más han notado. El otro futbolista que se perderá seguro el partido es el joven George Malki. Para el partido será duda también el hondureño Alberth Elis, aunque muy posiblemente forme parte del equipo, aunque sea desde el banquillo.

Favoritismo local

Este Texas Derby se ha disputado en 13 ocasiones con los FC Dallas como locales, con una clara tendencia para estos. En estos enfrentamientos fueron cinco las ocasiones en las que los locales consiguieron la victoria, mientras que su rival lo hizo en tres. Los otros cinco enfrentamientos terminaron con igualdad en el marcador.

El último partido entre ambos equipos que se disputó en terreno ‘Hoop’ se dio a mediados de la pasada temporada, en donde los Dynamo arrancaron un empate en el estadio de su máximo rival. Los locales consiguieron adelantarse en el marcador con un tempranero gol de Ryan Hollinshead, pero fue mediada la segunda mitad, cuando Clark puso la definitiva igualada.

Arbitrará Jair Marrufo

Este encuentro se disputará en el Toyota Stadium. Es uno de los pocos estadios específicos para el fútbol, y en los últimos años ha acogido partidos de la NCAA Division I. Además será la sede del National Soccer Hall of Fame, que lleva construyéndose en él desde principios de la pasada temporada. Fue inaugurado en el año 2005 bajo el nombre de Pizza Hut Park, con una capacidad para 20.500 espectadores. A lo largo de ocho temporadas se mantuvo bajo esta denominación, hasta que en 2012, cambio su nombre por el actual, Toyota Stadium.

El colegiado será el estadounidense Jair Marrufo. Es uno de los árbitros más veteranosde la competición, ya que su debut se dio en la temporada 2000, ha dirigido más de 200 partidos. A partir del año 2007, el árbitro fue seleccionado para dirigir encuentros FIFA, formando parte del roster arbitral que estuvo en los Juegos Olímpicos de 2008, en las últimas cuatro CONCACAF Copa de Oro y en la Copa America Centenario 2016.

Como logros más importantes tiene el ser reconocido como el MLS Mejor Árbitro 2008, además de ser el encargado de dirimir el MLS All Star 2014 en donde las estrellas ‘emeleseras’ se enfrentaron al Bayern München. También fue en encargado en dirigir las MLS Cup de 2006 y 2015.

Posibles Onces