Resumen jornada 17 de la MLS 2017: la cosa se pone seria

MLS 2017. Resumen jornada 17: las cosas se ponen serias // Imagen: Portland Timbers

Concluyó la decimoséptima jornada de la Major League Soccer. Un fin de semana futbolístico en Estados Unidos y Canadá marcado por los encuentros de máxima tensión y rivalidad tan característicos de la Rivarly Week: el Hudson River Derby, el clásico de Cascadia, el Texas derby y mucho, mucho más…

Batalla campal por el PlayOff

En la parte alta de la Conferencia Este solo Chicago Fire, que derrotó con contundencia a Orlando City, parece ser capaz de aguantar el altísimo ritmo impuesto por Toronto FC. De seguir así, el liderato en el Este va a convertirse en cosa de dos.

No ha habido variaciones en los primeros puestos, sin embargo, a partir de la quinta plaza se ha desencadenado una auténtica batalla campal entre Columbus Crew, Atlanta United y New York Red Bulls por entrar en el PlayOff. En las últimas semanas estos tres equipos se han ido alternando las posiciones de privilegio y, en esta ocasión, los que se han quedado fuera han sido los Bulls, tras caer derrotados por 0-2 ante su rival ciudadano, New York City, en lo que se conoce como el Hudson River Derby.

Por abajo parece que New England Revolution se queda descolgado de la lucha por la postemporada después de caer en el campo del líder. Visitar el BMO Fiel es, a día de hoy, lo más parecido a ir al dentista…

Un derbi siempre pasa factura

Sporting Kansas City se ha erigido como dueño y señor de la Conferencia Oeste después de salir victorioso de un estadio siempre complicado como es el StubHub Center. Y es que ninguno de sus tres perseguidores ha conseguido sumar los tres puntos esta jornada. Houston Dynamo y FC Dallas empataron a uno en el Texas Derby y los Timbers tampoco pasaron del empate frente a los Sounders en el Clásico de Cascadia, a pesar de jugar con un hombre más durante muchos minutos.

Un poquito por debajo, y en una situación muy similar a la que se está produciendo en el este, son cuatro las franquicias que pugnan por dos billetes para el PlayOff: San José Earthquakes, LA Galaxy, Vancouver Whitecaps y Seattle Sounders. ¿Quién se acabará llevando "el gato al agua"?

Resultados de la jornada

LOCAL Resultado VISITANTE DC United 2 - 1 Atlanta United FC Minnesota United FC 3 - 2 Portland Timbers Colorado Rapids 1 - 3 Los Angeles Galaxy Seattle Sounders FC 1 - 1 Orlando City SC Toronto FC 2 - 0 New England Revolution Houston Dynamo 1 - 1 FC Dallas New York Red Bulls 0 - 2 New York City FC Atlanta United FC 1 - 0 Colorado Rapids Philadelphia Union 1 -0 DC United Columbus Crew SC 4 - 1 Montreal Impact Minnesota United FC 2 - 2 Vancouver Whitecaps FC Chicago Fire 4 - 0 Orlando City SC Los Angeles Galaxy 1 - 2 Sporting Kansas City San Jose Earthquakes 2 - 1 Real Salt Lake Portland Timbers 2 - 2 Seattle Sounders FC

Clasificación Conferencia Este

Equipo P G D E GF GC DG PT 1 Toronto FC 17 10 2 5 30 15 +15 35 2 Chicago Fire 17 10 3 4 31 17 +14 34 3 New York City FC 17 9 5 3 31 20 +11 30 4 Orlando City SC 18 7 6 5 20 26 -6 26 5 Columbus Crew SC 18 8 9 1 29 30 -1 25 6 Atlanta United FC 17 7 7 3 33 25 +8 24 7 New York Red Bulls 17 7 8 2 17 23 -6 23 8 New England Revolution 17 5 7 5 27 25 +2 20 9 Philadelphia Union 16 5 7 4 21 20 +1 19 10 DC United 17 5 9 3 12 25 -13 18 11 Montreal Impact 15 4 5 6 24 26 -2 18

Clasificación Conferencia Oeste