Toronto FC, rey en el norte // Imagen: mlssoccer.com

Giovinco lo ha vuelto a hacer. El astro italiano ha vuelto a ser decisivo cuando su equipo más lo necesitaba, en la final de la Canadian Championship y ante un rival histórico como es Montreal Impact. Un gol suyo serviría para empatar la final tras el tanto inicial de Ballou Jean-Yves Tabla, pero, no contento con eso, volvería a anotar en último instante para conceder a Toronto FC su sexto título en las diez ediciones disputadas y, lo que es más importante, un billete para disputar la próxima edición de la CONCACAF Champions League. Un final de infarto que hace honor a un campeonato que cada año alcanza mayor nivel y prestigio dentro del soccer norteamericano.

El partido de ida concluyó con empate a uno por lo que el Impact se veía en la obligación de conseguir al menos un gol para tener alguna posibilidad de llevarse el trofeo a sus vitrinas. Una misión nada sencilla teniendo en cuenta que el escenario en el que se disputaba la vuelta de la final era el BMO Field.

A pesar de que las primeras ocasiones caerían del lado local, con la diana del joven Ballou Tabla en el minuto 36 parecía que los hombres de Mauro Biello habían hecho lo más difícil y la presión pasaría entonces al otro bando. Nada más lejos de la realidad. Los visitantes no contaban con que Toronto puede presumir de tener en sus filas a un jugador diferente, un futbolista que no entiende de presión y que siempre trata de divertirse con el balón en los pies. ¿Adivinas de quién se trata?

¡Bingo! ¡Sebastian Giovinco! La `hormiga atómica´ volvió a dar todo un recital de cómo se juega a este deporte. Empató el partido y la eliminatoria en el minuto 54 pero lo mejor estaba aún por venir… Aunque el colegiado no quiso ver un claro penalti cometido sobre el propio Giovinco, el ex de la Juve no desistió y cuando el choque parecía abocado a la prórroga definió con maestría desde la frontal del área chica para llevar el delirio a las gradas del BMO Field. ¡Era el 2-1! Una diana que vale un título para su club. ¡Espectacular!

Tras recibir el George Gross Memorial Trophy que le acredita como mejor jugador del torneo, Giovinco atendió a la prensa y, con toda naturalidad, afirmo que "fue un pase perfecto y un gol perfecto, así que todo es genial". Definitivamente este chico es de otro planeta…