Quinta ronda Lamar Hunt U.S. Open Cup 2017

Si algo hay claro es que la U.S. Open Cup es un torneo en el que puede pasar de todo. Y ronda tras ronda no nos deja de sorprender. En esta quinta ronda muchos de los equipos favoritos consiguieron el pase a los cuartos de final, mientras que dos de las ‘Cenicientas’ lograron la machada de superar a un rival superior.

Estos han sido dos de los tres equipos de categorías inferiores, que se enfrentaron a conjuntos ‘emeleseros’. Solo uno de ellos, el Sacramente Republic FC, terminó su participación en la presente ronda. Los dos equipos que sí pasaron fueron el FC Cinncinnati y el Miami FC.

Los de Florida superaron a un rival muy superior como es el equipo de Atlanta United, que desde que se conoció el once titular, dio la impresión de no darle mucha importancia al torneo. Estos sacaron un once inicial de circunstancias, con jugadores muy poco acostumbrados a sumar minutos. A pesar de ello, se llegó a los minutos finales con la igualdad en el marcador hasta que llegó una de las figuras del equipo local, Kwaswo Poku, y dio el pase definitivo a su equipo.

El otro conjunto, el FC Cincinnati, volvió a convertir su estadio en una olla a presión, y haciendo las veces de jugador número 12, consiguió dar una de las sorpresas mayúsculas de esta ronda. Se enfrentaba al equipo de moda en Estados Unidos, Chicago Fire, y tras plantarle cara durante más de 120 minutos, ambos tuvieron que decidir su pase a cuartos desde los once metros. Fue en ese momento cuando la figura del portero local, Mitch Hildebrandt, se hizo gigante y detuvo tres penaltis al Fire, dando así el pase a su equipo.

Uno de los partidos que estuvo más disputado fue el que enfrentó al New York Red Bulls frente al Philadelphia Union. El equipo neoyorkino se adelantó en el marcador con un tanto del Sacha Kljestan cuando se acercaban al descanso. A falta de pocos minutos para el final del partido apareció Alberg para empatar el partido y llevarlo a la prórroga. El partido llegó entonces a la prórroga y posteriormente al punto de penalti. Fue desde la pena máxima en donde los locales consiguieron el definitivo pase tras un fallo de Fafá Picault.

Uno de los últimos partidos, y de los que tuvo menos historia, fue el que enfrentó a Los Angeles Galaxy ante el Sacramento Republic FC. En ese partido los ‘emeleseros’ no tuvieron mayor problema para deshacerse de un equipo de menor nivel. Dos goles en apenas un par de segundos de Lassiter y Jamieson IV dieron el pase a la siguiente ronda al Galaxy.

Resultados Quinta Ronda

LOCAL Resultado VISITANTE FC Dallas 3 - 1 Colorado Rapids Houston Dynamo 0 - 2 Sporting Kansas City New England Revolution 2 - 1 DC United Miami FC 3 - 2 Atlanta United FC New York Red Bulls 1 (5-3) 1 Philadelphia Union FC Cincinnati 0 (3-1) 0 Chicago Fire San Jose Earthquakes 2 - 1 Seattle Sounders FC Los Angeles Galaxy 2 - 0 Sacramento Republic FC

La siguiente ronda de la U.S. Open Cup se disputará en una par de semanas, con un partido por día. Desde el lunes 10 de julio al 13 del mismo mes, se llevarán a cabo dichos enfrentamientos.