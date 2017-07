Google Plus

Previa Chicago Fire - Vancouver Whitecaps: suma y sigue // Imagen: Gerard Faigés - VAVEL

Desde la llegada de Bastian Schweinsteiger, Chicago Fire se ha convertido en uno de los equipos punteros de la Major League Soccer. Actualmente, a pesar de su patinazo ante FC Cincinnati en la quinta ronda de la Lamar Hunt U.S. Open Cup, se trata de la única franquicia capaz de seguir el ritmo impuesto por Toronto FC y se postula como un serio aspirante al título. Sin embargo, en una liga tan igualada como esta, no hay lugar para las relajaciones. El Fire es consciente de ello y el próximo domingo, desde la una de la madrugada, recibirá la visita de Vancouver Whitecaps con la obligación de sumar los tres puntos para seguir peleando por el primer puesto de la Conferencia Este.

Una gran oportunidad

Los pupilos de Veljko Paunovic llegan a este encuentro después de vencer a Orlando City por un contundente 4-0 en la pasada jornada de la MLS. Esta victoria les ha permitido mantener la segunda posición en el este y soñar, una semana más, con el liderato. Sin embargo, en jornada intersemanal de la U.S. Open Cup, recibieron un duro golpe al caer en la tanda de penaltis frente a FC Cincinnati. Es muy posible que Vancouver Whitecaps pague los platos rotos de este inesperado tropiezo.

A día de hoy, el de la 'Ciudad del Viento' es uno de los conjuntos más en forma de toda la Major por lo que debe aprovechar este gran momento para distanciarse todo lo posible de sus perseguidores y dejar cerrada cuanto antes su participación en el PlayOff's. Si puede ser como primer clasificado mejor que mejor…

chicago-fire.com

Este domingo Chicago Fire gozará de una oportunidad de oro para asaltar el liderato de su conferencia y es que el actual líder, Toronto FC, visitará el siempre complicado Toyota Stadium, hogar de FC Dallas. Todo lo que no sea una victoria para los chicos de Greg Vanney podría situar al Fire en lo más alto, siempre y cuando sume los tres puntos ante los Caps. Sin duda, será una jornada de soccer apasionante.

Para este choque Veljko Paunovic no podrá contar con John Goossens, lesionado de gravedad en su tobillo derecho y que, presumiblemente, se perderá el resto de la temporada, ni con Jorge Bava, que arrastra una tendinitis en el codo.

Pero hay dos jugadores que también serán baja en este encuentro, y que en las últimas semanas han sido importantes para el Fire, y que no estarán por compromisos con sus selecciones. Se trata del delantero David Accam que este fin de semana disputará un amistoso frente a la selección de Estados Unidos, en la que también estará el mediocentro Dax McCarty.

En la pugna

Para Vancouver Whitecaps, séptimo clasificado de la Conferencia Oeste, este encuentro tiene también una importancia trascendental. Tras 15 partidos disputados, se encuentra a un solo punto de la zona de PlayOff que marcan LA Galaxy por lo que una victoria en el Toyota Park le podría aupar hasta las posiciones de privilegio.

No obstante los Caps son conscientes de la dificultad que entraña no solo ganar, sino simplemente puntuar en el feudo de Chicago Fire. Más aún teniendo en cuenta su derrota en la U.S. Open Cup del pasado miércoles…

Para llevar a cabo la gesta, los canadienses se encomiendan a su guardameta, David Ousted. El danés está ofreciendo un buen nivel en su quinta temporada en la Major League Soccer y el próximo domingo deberá dar lo mejor de sí para evitar la derrota de los suyos.

Los Caps se encomiendan a David Ousted // Imagen: MLS Soccer

Por otro lado, Carl Robinson deberá hacer frente a una larga lista de jugadores lesionados y que no entrarán en la convocatoria para medirse al Fire: Brett Levis, Yordy Reyna, David Edgar, Christian Dean, Nicolas Mezquida, Kendall Waston, Christian Bolaños y Erik Hurtado. ¡Casi nada!

Dominio canadiense

A pesar de la enorme diferencia en cuanto a la clasificación que existe entre estos dos equipos en la presente campaña, los duelos particulares entre ambos suelen decantarse del lado canadiense. Para comprobarlo basta con fijarse en las estadísticas, y es que Chicago Fire lleva sin derrotar a Vancouver Whitecaps desde 2012. Además, de los últimos cuatro encuentros, los Caps han salido vencedores en tres ocasiones y el partido restante finalizó en empate.

Ismail Elfath, el encargado de impartir justicia

El partido se disputará en el Toyota Park, el estadio donde Chicago Fire disputa sus encuentros como local. Es uno de los pocos en la competición que todavía son considerados como multifuncionales, después de que se apremiase a los equipos a construirlos para el uso exclusivo del soccer. Fue construido en el año 2006, tomándose como referencia la estética de los estadios europeos y americanos. Posee un aforo de 21.120 espectadores.

El colegiado del encuentro será el estadounidense Ismail Elfath. Llegó a la competición en el año 2012, y desde entonces ha dirigido casi un centenar de partidos, convirtiéndose en los últimos años, en uno de los mejores colegiados de la MLS. Y desde la temporada pasada, es uno de los árbitros elegidos por la FIFA para dirigir partidos internacionales.

Entre sus máximos eventos destaca el ser el cuarto árbitro en la MLS Cup de 2013 y en el MLS All-Star 2014. Aunque su mayor evento fue dirigir el partido del MLS All-Star 2015, en donde el combinado ‘emelesero’ superó al Tottenham Hotspur FC inglés por un gol de diferencia, 2-1.

Posibles onces