Previa Atlanta United FC – San Jose Earthquakes: ¿quién ampliará su racha de victorias?

Google Plus

Imagen: Gerard Faigés (VAVEL.com)

Último partido antes del parón por la CONCACAF Copa de Oro, que llevará a la competición a cesar su actividad durante aproximadamente dos semanas. El Atlanta United jugará en su estadio en donde ha conseguido cosechar unos grandes resultados y que quiere consolidarse en los puestos altos de la Conferencia Este. Se enfrentará a un rival que se encuentra en un momento de impás y comenzando un proyecto que no se sabe si tendrá un final en esta campaña o seguirá.

Los de Georgia no acaban de dar ese paso adelante que todos esperaban, pero continúan con claras opciones de poder clasificar a la post temporada. De lograr la victoria, sumarían una racha importante de resultados que les permitiría afianzarse en puestos altos de la clasificación y manejar su ventaja con cabeza.

Los californianos llegan inmersos en un terremoto institucional, ya que hace una semana fue despedido su entrenador, y el proyecto se encuentra en un momento de stand by, en donde no se sabe qué rumbo tomará a partir de ahora. Sus estadísticas como visitante no son las más halagüeñas, ya que hasta el momento sólo han logrado sumar dos victorias.

Ultimando las despedidas

El Atlanta United afronta uno de sus últimos partidos en el que hasta ahora ha sido su estadio en la temporada inaugural. En la gran mayoría de los encuentros que ha disputado como local, el equipo ha conseguido la victoria, desarrollando siempre un fútbol muy vistoso. Aunque el rival al que se enfrentará esta semana tiene un estilo muy similar al suyo, lo que provocará que se desarrolle gran parte del partido en el centro del campo.

El equipo del ‘Tata’ Martino tiene ante sí la posibilidad de sumar su tercera victoria consecutiva, lo que sería su mejor racha de la temporada. El equipo tiene mucha confianza en conseguirlo, ya que con la recuperación de Josef Martínez, tienen a todos sus efectivos en el ataque al 100%, lo que les convierte en uno de los equipos más peligrosos de la competición.

Foto: atlutd.com

En este encuentro, además de los jugadores de ataque, será importante que el equipo consiga rendir bien en defensa. Ello hará que la aportación de González Pírez y Parkhurst sea esencial. Su rival tiene un buen ataque formado por jugadores como Wondolowski o Hoesen, que con un día entonado pueden ser un verdadero quebradero de cabeza para los rivales.

Para esta semana previa al parón de selecciones, el equipo tiene dos bajas aseguradas por lesión. Se trata del atacante Jacob Peterson, que sufre una dolencia en su pierna derecha y se desconoce el tiempo que le resta para su recuperación. El otro futbolista que no podrá participar es el delantero Kenwyne Jones, que sufre una inflamación en una de sus rodillas. Ambos jugadores tienen a partir de ahora más de 15 días de descanso para poder recuperar y ayudar a su equipo en la segunda mitad de la temporada.

No quieren ser una racha

El San Jose Earthquakes no ha conseguido una estabilidad en lo que va de temporada, y el proyecto que comenzó con Kinnear ha tenido que reinventarse. Para ello decidieron de mutuo acuerdo cesar al entrenador escocés, y poner en su lugar al que fuese asistente Chris Leitch. Con este cambio el club necesitaba exprimir aún más una plantilla que hasta el momento no parecía estar dando el 100%.

Y esta nueva etapa comenzó de una exitosa manera para los californianos ya que en la pasada semana consiguieron superar a su histórico rival como Los Angeles Galaxy. El California Clasico, como se le conoce a esta rivalidad, finalizó con los tres puntos a favor de los Quakes gracias a un gol de Salinas en el tiempo de descuento. Este triunfo ha llenado de moral y confianza al equipo, lo que si sumamos una victoria en este jornada antes del parón, podría ayudares a comenzar la segunda mitad de la temporada, además de los más que posibles fichajes que se anunciaron llegarían en estos días.

Foto: sjearthquakes.com

Si el equipo quiere continuar con la buena racha de resultados, deberá aprovecharse por el resurgimiento de un ‘viejo rokero’ en este de marcar goles. Se trata de Chris Wondolowski, que continúa siendo un pilar fundamental en su equipo, asegurando más de diez goles por temporada. Unos números que para un delantero tan experimentado como él, no están nada mal.

En cuanto a las ausencias, el equipo californiano tiene varios jugadores fuera de la dinámica de equipo por lesiones, rodas ellas de gravedad. La más longeva es la Quincy Amarikwa, que fue intervenido quirúrgicamente en septiembre del pasado año por una lesión de rodilla, la cual le ha obligado a permanecer en el dique seco nueve meses. Otro es el corpulento central Marvell Wynne, que sufre una anomalía cardíaca y no se sabe su tiempo de recuperación, y Marc Pelosi, con una lesión en su rodilla izquierda. La última baja fue la del central costarricense Harold Cummings, que sufrió una lesión en su pierna que le obligó a pasar por el quirófano, y estará de cuatro a seis meses de baja.

Posibles Onces