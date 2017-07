Villa nombrado Jugador del Mes. // Imagen: www.nycfc.com

Puede que parezca un reconocimiento menor para un jugador que ha ganado los títulos más importantes en el mundo del fútbol, desde la Champions League hasta nada más y nada menos que un Mundial, pero este nombramiento no hace más que corroborar que Villa esta en la Major League Soccer con la intención de dar lo mejor de sí mismo y de esta manera un selecto grupo de periodistas de los medios estadounidenses reconocen los méritos del español otorgándole el mencionado galardón de Jugador del Mes.

Villa celebrando un gol con NY City. // Imagen: www.youtube.com

Y es que David Villa ha anotado tres goles en junio, y suma once tantos en la lucha por ser el máximo goleador de la liga, liderando a New York City hasta los cuatro triunfos en este mes, imponiéndose a Philadelphia Union por 2-1, y aunque no marcó fue decisivo en el triunfo, a Seattle Sounders FC, en el que volvieron a ganar por 2-1, marcando un doblete, sumando con este la friolera de trece dobletes desde que lleva en la MLS, vencieron a su rival vecino New York Red bull por un contundente 2-0, siendo muy superiores, y finalmente a Minnesota United por 3-1 marcando el Guaje su tercer gol del mes, igualando así la mejor racha de este equipo.

De esta forma el equipo del delantero asturiano es tercero en la tabla de la Conferencia Este, y está plenamente involucrado en la lucha por el liderato, que podrá competir si continúa a este nivel y mantiene la racha conseguida en junio y que empieza por vencer a Vancouver Whitecaps en la madrugada de este mismo miércoles, y contra el que las estadísticas le favorecen, ya que ha vencido en las últimas dos ocasiones, teniendo ante los canadienses el delantero español una nueva oportunidad de demostrar el nivel mostrado en la liga norteamericana y que, quién sabe, igual le lleva hasta el Mundial de Rusia.