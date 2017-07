Previa Estados Unidos - Panama: comienza la Copa Oro

Google Plus

Previa Estados Unidos-Panama. // Imagen: cdn-s3.si.com

Estados Unidos se enfrentará en la noche del sábado ocho de julio (22.30) en su estreno en el torneo continental de la Concacaf a Panama, selección nacional con la que se enfrentó recientemente para la clasificación del mundial y que se saldaría con empate a uno.

A reconquistar el título

La selección estadounidense busca en esta edición su sexto título de Copa Oro y en la que como es costumbre, encontrará en México su máximo rival en este objetivo. Pero antes de conseguir levantar el trofeo hay que empezar por el primer partido, que en este caso es Panama.

Los norteamericanos llegan a este primer partido con ciertas dudas ya que no esta teniendo la mejor fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018, en pleno proceso de renovación y con bastantes caras nuevas, una de ellas, Paul Arriola, declaraba: "Creo que para nosotros, especialmente los más jóvenes, es una gran oportunidad para dar un paso en el gran escenario en el que estamos ahora y ser capaces de demostrar que los más jóvenes pueden intensificar y causar impacto" "Eso es lo que todo el mundo está buscando y esperando. Creo que eso es lo que se espera que hagamos, no solo de todos los que no pertenezcan al equipo, también los de la Federación Estadounidense de Fútbol"

En búsqueda de la primera Copa Oro

Panama no ha conseguido levantar el trofeo aun, aunque en dos ocasiones han jugado la final, las dos en este último siglo, 2005 y 2013, y en las dos fueron privados del título por el mismo rival al que se enfrentan este mismo sábado en su estreno en el torneo.

La selección panameña esta dirigida por Hernán Dario Gómez, colombiano de sesenta y un años lleva desde el 2014 dirigiendo a este conjunto, siendo su cuarta selección nacional, tras Colombia, por tres veces, Ecuador y Guatemala, si bien sus mayores logros llegaron a nivel de clubes al conseguir el campeonato colombiano y la Copa Interamericana con Atlético Nacional.

El conjunto del país centro americano se presenta en el torneo con varios jugadores que militan en la Major League Soccer, como el caso de Murillo, jugador del New York Red Bull, o los medio campistas Camargo, jugador del NY City y Godoy, futbolista que milita en San Jose Earthquakes pero encuentra su gran esperanza de futuro en un joven de apenas veinte años, Ismael Diaz, que a esta corta edad ya ha debutado con todo un grande europeo como es el Oporto y que cuenta con una buena suma de goles en el equipo filial de este todopoderoso equipo portugués.

Muchos enfrentamientos recientes

Estas dos selecciones nacionales se han enfrentado hace apenas unos meses, en un partido disputado en marzo y que acabaría con empate a uno, dejando a ambos muy igualados en la lucha por la clasificación al Mundial del año que viene. Y es que Panama esta a solo un punto de USA en la tabla para ir hasta Rusia en 2018, reduciendo distancias futbolísticas entre ambos de gran manera en estos últimos años. Aunque poco tendrá que ver respecto a este pasado reciente, pues pocos jugadores estadounidenses que jugaron este partido estarán en este partido, puesto que la convocatoria contiene multitud de novedades.

Y es que estos conjuntos se enfrentaron en la última Gold Cup por dos ocasiones, acabando el primero de ellos con victoria panameña por tres goles a cuatro y acabando en tablas el segundo partido y demostrando que cada vez las distancias son menores entre ellos, y aunque con muchos cambios en ambas selecciones parece que esta tónica de igualdad se puede mantener para el enfrentamiento de este sábado y que en una competición tan corta como esta puede resultar fundamental para las aspiraciones de uno y otro el resultado que se produzca en el partido.

Posibles onces