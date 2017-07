Riccardo Silva hace una oferta millonaria por los derechos de los medios de la MLS // Imagen: Jeff Carlisle

Riccardo Silva, fundador de MP & Silva, ha hecho una oferta de cuatro mil millones de dólares a la Major League Soccer para hacerse con los derechos de los medios durante 10 años.

Pero para la Major no era oro todo lo que relucía, ya que la propuesta también tenía letra pequeña. En este caso era la imposición de un sistema de promoción / relegación. Silva no solo ha hecho la oferta, sino que también es el copropietario del Miami FC, equipo que milita en la NASL, y ha estado presionando para imponer este sistema y ponerlo en marcha durante un tiempo en el fútbol norteamericano. Sin ir más lejos, el año pasado, el mismo Silva realizó un estudio en Deloitte analizando los beneficios de un sistema pro / rel. Por desgracia, el subcomisario de la MLS, Mark Abbott, calificó los resultados del estudio de "poco creíbles".

Además de la propuesta y de la poca confianza puesta en ella por la MLS, hay que tener en cuenta también el acuerdo actual que tiene la liga con ESPN, FOX y Univision. Este acuerdo limita casi en su totalidad a la MLS, a la cual prohíbe incluso discutir un nuevo acuerdo de derechos de medios. Debido a este compromiso y la poca confianza en la propuesta, la MLS rechazó la oferta hecha por Riccardo Silva.

Debido a todo este revuelo creado por la propuesta de Silva, la MLS, señaló en un comunicado a ESPN FC que "somos muy afortunados de tener alianzas exitosas a largo plazo con algunas de las principales compañías de medios del mundo como ESPN, FOX y Univision". Aclarando así finalmente la situación a esta propuesta y cumpliendo rigurosamente su contrato actual. Pero la historia no acaba aquí. Algunas fuentes de la MLS, en privado, catalogaron lo que Silva estaba haciendo como "grandstanding", haciendo saber que es fácil hacer una propuesta así cuando sabes que el destinatario no está en condiciones de aceptarla. Aunque no está claro del todo si la propuesta era en serio o no, ya que nadie ha dado explicaciones sobre ello.

El que sí que ha hecho unas declaraciones fue el director asistente del USC’s Sports Business Institute, Michael Colangelo. Él cree que esta propuesta de Silva sí que parece totalmente en serio, ya que nadie hace una oferta como esta sin tener algún plan de futuro que posteriormente pueda ejecutar. En el caso de Riccardo, esta abriéndose camino para adelantarse y tener en 2023 (año de finalización del contrato actual de la MLS) los derechos en su mano, ya que MP & Silva ya está dentro del mundo de los medios de comunicación con acuerdos existente en el fútbol, carreras de motor, tenis y la NFL entre otros.

Aun así, la propuesta de pro / rel sigue sin arrancar del todo en el soccer americano. Este sistema haría, no solo más convincente el final de la temporada regular, sino que también daría ciertas responsabilidades a los equipos. Pero como en todo, también tiene su parte menos buena. Lo que la liga hoy en día necesita es la inversión en términos de estadios, jugadores y categorías inferiores, lo cual está muy en alza ahora mismo. Pero con el riesgo de un posible descenso con el nuevo estilo, los propietarios podrían no centrarse tanto en estos aspectos y sí más en otros a corto plazo.

La MLS también está en medio de un proceso de expansión con una tarifa de entradas a partir de 150 millones de dólares. La introducción de un sistema pro / rel daría a los grupos de propiedad y comunidades razones para dudar. ¿Puede la MLS llegar a tener un sistema como tiene Inglaterra u otros países europeos?, ¿hay suficientes equipos para comenzar esto?, ¿es el momento adecuado?, ¿son los lugares correctos? Demasiadas preguntas aún sin respuesta. Lo que sí está claro es que la Major está actualmente en un periodo de expansión tanto a nivel deportivo como económico y un sistema como este ahora mismo podría detener la expansión que tanto está buscando.