Bob Bradley comienza la historia de Los Angeles FC

Los Angeles FC se encuentra a meses de comenzar a operar de cara a su primera temporada en la MLS y ya anunciado el que será el primer entrenador de su historia. Se trata del histórico Director Técnico estadounidense Bob Bradley.

El equipo parecía tener sus operaciones bastante detenidas, y sólo se veían avances en la construcción de su estadio. Esto hizo que se empezase a dudar sobre el proyecto y la MLS los obligase a comenzar su actividad lo antes posible. De esta manera, el anuncio del entrenador es el pistoletazo de salida para el segundo equipo de Los Angeles, que buscará plantar cara a la hegemonía del Galaxy.

Bob Bradley, es uno de los entrenadores más experimentados de los Estados Unidos, ya que a sus 59 años, lleva más de tres décadas sentado en los banquillos de muchos equipos y selecciones nacionales. Esta será su segunda etapa en la Major League Soccer, después de que entrenase a los ya desaparecidos Chivas USA en 2006. Esta será la segunda vez que tenga que competir con el LA Galaxy, aunque en esta ocasión, parece que le proyecto que tendrá entre manos será más ambicioso.

Bradley comenzó su carrea en los banquillos en el año 1981 como entrenador asistente en los Ohio Bobacts, y tras pasar por varios equipos, incluida la selección de los Estados Unidos U-23, le llegó su primera oportunidad en la MLS. Fue como entrenador asistente de Bruce Arena en el DC United durante dos temporadas.

En 1998 firmó por primera vez como entrenador jefe en la Major League Soccer de la mano del Chicago Fire, con los que no pudo tener mejor inicio. Logró la que es hasta el momento, la única MLS Cup del conjunto de la ‘Ciudad del Viento’. Tras cuatro años con los de Illinois, dio el salto a un equipo más importante como era el New York/New Jersey MetroStars durante tres temporadas en donde no consiguió repetir sus éxitos anteriores.

En 2009 logró el sub campeonato en la Copa Confederaciones

En 2006 comenzó un periplo con la Selección Nacional de Estados Unidos que le llevó a dirigir el combinado durante seis años, viviendo una de las mejores etapas. En 2007 logró proclamarse campeón de la CONCACAF Copa de Oro, lo que le permitió acceder a disputar la Copa Confederaciones. En este torneo consiguió un hito como fue salir sub campeón del mismo al perder en la final contra la todopoderosa Brasil, habiendo vencido a la selección española, que un año más tarde logró salir campeona del Mundo.

En 2011 las dudas sobre su proyecto comenzaron a aparecer, lo que llevó a la federación a tomar la decisión de prescindir de sus servicios para contratar Jurgen Klinsmann. Pero poco tardó en volver a los banquillos, ya que fue contratado por la selección egipcia para dirigir al combinado africano en búsqueda de volver a ser esa selección que dominaba en la Copa África de Naciones.

Tras salir del combinado africano en 2013, comenzó un periplo por varios equipos europeos que le llevó a dirigir al Stabaek durante la temporada 2014/15, en la temporada siguiente al Le Havre francés, hasta principios de 2016 que consiguió su mejor oportunidad, al hacerse cargo del Swansea City FC de la Premier League, donde no pudo demostrar su nivel.

Tras un año fuera de los banquillos, Bradley volverá a hacer lo que más le gusta, haciéndose cargo del banquillo del LAFC.