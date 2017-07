Reparto justo // Image: Victor Araiza

Finalizando la CONCACAF Golden Cup y ciertas sanciones, ambos equipos pudieron alinear jugadores clave para el partido con los que anteriormente no pudieron contar. El partido comenzó siendo poco vistoso para el espectador, ya que durante los diez primeros minutos de juego no hubo ocasiones, y poco buen juego. Aunque únicamente serían los primeros momentos de partido, ya que siendo el portero visitante Gleeson uno de los mejores de su equipo dice mucho de lo que pasó posteriormente.

No fue hasta el minuto 12 cuando los Timbers hacían su primer disparo a puerta, y como consecuencia el primer gol del partido. Una jugada en la que no parecía haber peligro alguno, el balón llega al costado derecho donde Valentin centra un balón raso dejando solo al capitán leñador Valeri delante del portero donde no perdonó el descuido de la defensa. A partir de aquí el partido fue mas movido, ocurriéndose numerosas llegadas a sendas áreas, pero sin llegar a batir a los guardametas. El empate de los locales llegaría antes del descanso, a los 36 minutos por mediación de Manotas. Tras una buena jugada por banda derecha de Andrew Wenger, y tras regatear a un poco acertado Miller, centra al área un balón que Gleeson no rechaza con acierto y Manotas aprovecha el error para mandar el balón dentro de la portería.

Poco les iba a durar la alegría del empate a los de Texas ya que seis minutos después del empate, los de Oregón volverían a adelantarse en el marcador. Nuevamente aparece en escena el capitán Valeri que en esta ocasión se vistió de asistente. Tras una buena entrada en el área rival y llegar a línea de fondo, le deja el balón en el punto de penalti a Blanco para que, con tiempo y sin apuros, adelantara nuevamente a los suyos. La mejor parada llegaba justo al filo del descanso, cuando los locales aprovecharon un despiste de la defensa y Manotas de nuevo remataba dentro del área un balón que Gleeson rechazaba expectacularmente demostrando grandes reflejos y dotes como portero. Finalmente se llegaría al descanso con este marcador.

El comienzo de la segunda mitad sería idéntico al comienzo del encuentro o peor, ya que de la segunda parte poco se puede decir aparte del empate de los de Houston. El partido se volvió tosco y poco vistoso durante prácticamente los segundos 45 minutos. Parecía que el partido se encarrilaba para los visitantes cuando en el minuto 55 el delantero rival Adi introducía el balón en la red tras una mala salida del portero y que Chara le dejara el gol en bandeja. Tras una breve consulta del árbitro con su asistente el gol se dio por anulado por fuera de juego y el marcador no variaría. El juego volvería a ser poco vistoso y con mucho tráfico por el centro del campo y pocas ocasiones.

Ya en la recta final del partido, concretamente en el minuto 80 llegaría el empate de los locales. Memo Rodriguez, quien entraba en la segunda parte, botaba una buena falta lateral área donde Cabezas desaciéndose de su marca remataría un cabezazo picado en el que el guardameta Gleeson poco pudo hacer para detener el empate. El partido finalizaría con otra falta para Houston botada nuevamente por Rodriguez, pero esta vez sería Quioto quien remataría el centro. Prácticamente idéntica a la jugada del gol, esta última ocasión saldría desviada por el lateral de la portería rival finalizando un partido con altibajos que terminaría con un reparto de puntos para ambos equipos.