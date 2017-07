Giovinco impone su ley

Google Plus

New York City : Johnson; White, Brillant, Callens, Sweat; Moralez, Pirlo (Okoli, min. 68), Ring; McNamara (Lewis, min. 62), Villa (Awuah, min. 79), Harrison.

Sebastian Giovinco fue el faro guía del Toronto FC en la tarde del domingo para guiar a su equipo hasta una contundente victoria frente a New York City, siendo participe en todos los goles del conjunto canadiense y anulando por completo las opciones de los neoyorquinos de sacar algo positivo del BMO Field en este encuentro en el que pudimos ver a dos de los españoles que juegan en la Major League Soccer, el laureado delantero asturiano David Villa, y el canterano barcelonista Víctor Vazquez.

Apenas habían trascurrido diez minutos de partido cuando Toronto dio el primer aviso, como no, con el pequeño delantero italiano entre los protagonistas de la jugada que llegaba a linea de fondo tras un buen pase en profundidad y ponía el balón dentro del área a punto de ser rematado por Altidore, que no consigue rematar por escasos centímetros. Instantes después el propio Giovinco recibirá la pelota cerca del área rival, se va de su par y dispara con la pierna derecha, en esta ocasión se iría fuera, un poco desviado, pero a la tercera ya no fallaría para colocar el primero en el marcador.

Giovinco a punto de ejecutar el disparo del primer gol. // Imagen: New York City

Y es que el bueno de Sebastian pedirá la pelota en tres cuartos de campo, un poco escorado hacía banda derecha, perfilará la pelota hacía su pierna la izquierda regateando al mismísimo Andrea Pirlo, y dispara de manera magistral, introduciendo la pelota por la escuadra derecha de la portería. Había dado dos avisos y a la tercera fue la vencida, el italiano hacía el primero para su equipo en lo que finalmente sería una goleada con recital absoluto de este menudo jugador.

Intentaría reaccionar los de Nueva York, incluso el delantero español David Villa, contaría con una buena oportunidad de poner el empate con un dispara potente con pierna derecha que Bono, portero canadiense desvía evitando el empate y consiguiendo mantener la ventaja.

Villa pugna por el balón. // Imagen: New York City

En la última media hora del partido, el talentoso italiano decidiría acabar con el encuentro y daría el primer aviso al volear un corner con su pierna zurda para unos minutos después poner el segundo en la cuenta de su equipo ejecutando una falta que su compatriota Pirlo, presente en el equipo rival, hubiese firmado, poniendo con su pierna derecha en la escuadra de la portería de Johnson haciendo imposible cualquier acción de este.

Dos a cero pero no parecía suficiente así que sin dejar pasar mucho tiempo el 10 filtra un pase al interior del área haciendo a su vez un caño al defensor, y es que parecía que en el partido de este domingo todo lo hecho por el italiano tenía que tener un toque de belleza especial, llegando la pelota a Altidore que sufre penalti al ser agarrado, siendo trasformado por el propio delantero americano. Para redondear la goleada, una nueva genialidad de Giovinco, que juega con la bola al borde del área para dar un pase de vaselina por encima de toda la linea defensiva, que Edwards aprovecha de manera fantástica haciendo el cuarto en la cuenta canadiense e infringiendo un duro correctivo al rival.

Con este resultado Toronto FC se afianza en el liderato de la conferencia este, aprovechando una jornada redonda con la derrota de Chicago Fire, segundo clasificado, y su propia victoria al tercero, New York City, que de esta manera pierde una gran oportunidad de igualar en el liderato y quedando a seis puntos de su rival de hoy, y es que el conjunto de Patrick Viera tendrá que volver a mostrar su mejor imagen en el derbi neoyorquino la próxima jornada para no volver a sufrir una dura derrota como la de esta semana.