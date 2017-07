Resumen de la semana 21 de la MLS: vuelta a la normalidad

Resumen de la jornada 21 de la MLS: vuelta a la normalidad // Image: Kudzi Musarurwa

Llegó a su fin la vigésimo primera jornada de la temporada regular en la Major League Soccer 2017. La primera después de la finalización de la Golden Cup, copa que Estados Unidos se llevó a casa. Por la Conferencia Este todo sigue igual, Toronto, dándole un severo castigo a New York City sigue en cabeza y aumentando su ventaja con Chicago Fire que continúa manteniendo la segunda plaza pese haber perdido su partido este fin de semana. La lucha por los PlayOff´s sigue sin dar tregua, ya que únicamente separan cinco puntos a todos los integrantes peleando por las plazas. Todo hace pensar que, hasta la última jornada del campeonato, no será posible saber quién disputará la post temporada.

Caliente, caliente

Los de Nueva York siguen en tercera posición incluso habiendo perdido contra el líder su partido. Esto les obliga a no poder volver a fallar nuevamente, ya que sus vecinos los New York Red Bulls y Atalanta United están a un partido de poder arrebatarles su plaza. Les sigue la pista Columbus Crew que, aunque ha tropezado esta jornada empatando fuera de casa en un campo difícil como es el de Real Salt Lake, le separan cinco puntos de la tercera plaza. Pero tampoco tienen margen para el error, Orlando está a dos puntos con un Kaká en un momento de forma espectacular. Por la zona baja DC United sigue último y no se le ven maneras ni formas de poder salir de ahí. No mucho mejor están Montreal Impact y Philadelphia Union quienes han recibido dos de las goleadas que se han sucedido esta jornada.

Aires nuevos

En la Conferencia Oeste la jornada ha calado hondo, ya que la clasificación ha sufrido varios cambios. El primero está en el liderato. La derrota de Dallas por 0-4 frente a Vancouver les hace perder el primer puesto, debido a que los de Kansas ganando su sufrido partido por 3-2, les pasan en la clasificación teniendo la conferencia así nuevo líder. Dynamo, continúan en la tercera plaza ya que han empatado su partido con sus nuevos perseguidores los Timbers. A pesar de que el partido tuvo cuatro goles, fue uno de los partidos menos vistosos de esta jornada. Los ya nombrados Timbers fue uno de los equipos que protagonizaron cambios esta jornada junto con Sporting Kansas City. Aunque no fue una victoria sino un empate, les fue suficiente para empatar a puntos con Seattle Sounders y superarlos debido a su golaveraje haciéndose con la cuarta plaza de la conferencia. Los Whitecaps, protagonizando una de las “palizas” de la jornada asestándole un 0-4 a Dallas, mantienen su plaza de PlayOff´s una jornada más, pero sin alejarse demasiado de San Jose. Únicamente les separa un punto.

Pero no sólo hay cambios en la zona alta de la tabla, la zona baja tampoco se libra. Minnesota ganando su partido, le cede la última plaza a los de Colorado que no pudieron ni siquiera empatar su partido.

En general la jornada, para los amantes del fútbol, ha sido muy vistosa ya que ha sido una de las jornadas más goleadoras de todas sino la que más con 40 goles. La defensas no han estado tan acertadas como en semanas anteriores, pero eso es lo bonito de este deporte, cada jornada es un mundo.

Resultados Semana 21

LOCAL Resultado VISITANTE Philadelphia Union 3 - 0 Columbus Crew SC Atlanta United FC 1 - 1 Orlando City SC New England Revolution 3 - 0 Philadelphia Union New York Red Bulls 4 - 0 Montreal Impact Minnesota United FC 4 - 0 DC United Real Salt Lake 2 - 2 Columbus Crew SC Sporting Kansas City 3 - 2 Chicago Fire Houston Dynamo 2 - 2 Portland Timbers San Jose Earthquakes 1 - 0 Colorado Rapids FC Dallas 0 - 4 Vancouver Whitecaps FC Los Angeles Galaxy 0 - 0 Seattle Sounders FC Toronto FC 4 - 0 New York City FC

Clasificación Conferencia Este

Equipo P G D E GF GC DG PT 1 Toronto FC 22 12 3 7 40 21 +19 43 2 Chicago Fire 21 11 5 5 40 24 +16 38 3 New York City FC 22 11 7 4 40 31 +17 37 4 New York Red Bulls 21 11 8 2 32 26 +6 35 5 Atlanta United FC 21 10 7 4 41 28 +13 34 6 Columbus Crew SC 23 10 11 2 33 37 -4 32 7 Orlando City SC 22 8 8 6 23 31 -8 30 8 New England Revolution 21 7 9 5 36 34 +2 26 9 Philadelphia Union 22 7 10 5 29 27 +3 26 10 Montreal Impact 20 6 8 6 30 36 -6 24 11 DC United 22 5 14 3 18 42 -24 18

Clasificación Conferencia Oeste