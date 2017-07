MLS All-Star - Real Madrid: a por el rey de reyes

Google Plus

El próximo jueves, desde las 2:30 de la madrugada, tendrá lugar la fiesta anual de la Major League Soccer, el MLS All-Star Game 2017, o lo que es lo mismo, la cita más esperada del año en el soccer norteamericano. Todo el planeta fútbol estará pendiente de lo que ocurra sobre el césped del Soldier Field de Chicago, y es que en esta vigesimosegunda edición el rival de las estrellas de la Major será el equipo más laureado de la historia, el recientemente coronado como campeón de Europa por decimosegunda vez (se dice pronto), nada más y nada menos que el Real Madrid de Zinedine Zidane.

Tim Howard vs Keylor Navas, Bastian Schweinsteiger y Kaká contra Toni Kroos y Luka Modric, David Villa y Sebastian Giovinco frente a Karim Benzema y Gareth Bale... ¡El espectáculo está servido! ¿Te lo vas a perder?

Crecimiento sin retorno

A estas alturas ya nadie duda de la profesionalización del fútbol en Estados Unidos y Canadá. Gracias a una magnífica gestión en el ámbito económico, fundamentalmente a través del sistema de Draft, los jugadores franquicia y los límites salariales, y también en el deportivo, la Major League Soccer ha conseguido instaurarse entre las ligas que despiertan un mayor interés entre los aficionados. Prueba de ello es la gran afluencia de público a sus estadios, que puede competir e incluso superar a las grandes ligas europeas. Todo ello permite que futbolistas del viejo continente, tanto jóvenes promesas como aquellos que ya han marcado una época en su antiguo club, se planteen cruzar el "charco" en busca de una nueva aventura en sus carreras. Poco a poco, la MLS ha logrado quitarse el cartel de "cementerio de elefantes" para convertirse en la competición doméstica con mayor proyección del mundo.

El MLS All-Star Game es toda una fiesta del fútbol, una jornada especialmente diseñada para que los seguidores del balompié yankee se deleiten viendo en directo a sus ídolos, tanto locales como extranjeros. Sin embargo, este compromiso va mucho más allá. Con el paso de los años ha ido dejando atrás el concepto de "amistoso veraniego" para pasar a ser una reivindicación del "soccer" frente al "fútbol". Si la Major pudiese hablar, diría algo así como: "somos norteamericanos, amamos el fútbol y podemos competir con ustedes". Toda una declaración de intenciones, no cabe duda.

Los pupilos de Veljko Paunovic

La elección de los futbolistas que representarán al combinado `emelesero´ en el All-Star Game ante el Real Madrid se ha realizado siguiendo el sistema establecido para ediciones anteriores. En primer lugar, eran los propios aficionados quienes escogían, a través de la página web oficial de la liga, a los 11 futbolistas que querían ver de inicio sobre el césped del Soldier Field. En segundo lugar, el entrenador, en este caso Veljko Paunovic, del Chicago Fire, sería el encargado de seleccionar a otros once futbolistas. Finalmente, la plantilla se completaría con dos jugadores más, elegidos "a dedo" por el Comisionado.

Los fans han querido que los futbolistas que defiendan el honor de la competición local sean: Tim Howard, de Colorado Rapids, DaMarcus Beasley, de Houston Dynamo, Graham Zusi, de Sporting Kansas City, Greg Garza, de Atlanta United, Michael Bradley, de Toronto FC, Bastian Schweinsteiger, de Chicago Fire, Kaká, de Orlando City, Miguel Almirón, de Atlanta United, David Villa, de New York City, y Nemanja Nikolic, de Chicago Fire. Además, Sebastian Giovinco, de Toronto FC, también entra en la lista como ganador del More Than a Vote, un reto del popular videojuego FIFA 17 que consistía en marcar goles con un delantero de la MLS, de forma que el máximo artillero sería seleccionado para disputar el All-Star Game.

Veljko Paunovic, como técnico de la franquicia de la ciudad donde se disputa el partido, escogió a otros 11 hombres: Stefan Frei, de Seattle Sounders, Jelle Van Damme, de LA Galaxy, Hernán Grana, de FC Dallas, Johan Kappelhof, de Chicago Fire, Michael Parkhurst, de Atlanta United, Matt Hedges, de FC Dallas, Dax McCarthy, de Chicago Fire, Diego Valeri, de Portland Timbers, Giovani Dos Santos, de LA Galaxy, Ignacio Piatti, de Montreal Impact y Jozy Altidore, de Toronto FC.

La lista de elegidos por el míster, como no podía ser de otra manera, ha causado un gran revuelo entre los expertos en soccer estadounidense por el bajo estado de forma de alguno de los seleccionados. Especialmente sangrantes son los casos de Jelle Van Damme y Giovani Dos Santos, que están cuajando una temporada pésima con LA Galaxy y, aún así, disputarán el "Partido de las Estrellas".

Finalmente, Dom Dwyer, de Sporting Kansas City y Kellyn Acosta, de FC Dallas, han sido los elegidos por el Comisionado de la liga para completar la convocatoria de Paunovic.

De este modo, una gran cantidad de franquicias de la liga como New York Red Bulls, Columbus Crew, New England Revolution, Philadelphia Union, DC United, Houston Dynamo, Vancouver Whitecaps, San Jose Earthquakes, Real Salt Lake, Minnesota United y Colorado Rapids se quedan sin representantes en el All-Star Game.

¡Así, así, así llega el Madrid!

Se podría decir que el Real Madrid no está cuajando la mejor pretemporada de su historia. Por el momento el conjunto blanco ha disputado tres encuentros, pertenecientes a la International Champions Cup que acaba de finalizar. En el primero de ellos el Madrid empató a uno ante el Manchester United de José Mourinho, su rival en la Supercopa de Europa que se celebrará el próximo ocho de agosto en el estadio Filip II de Macedonia (Skopje). Tres días después, los pupilos de Zinedine Zidane se midieron al Manchester City de Pep Guardiola y cayeron derrotados por un estrepitoso 4-1. Su último duelo de pretemporada fue ante el Fútbol Club Barcelona, en lo que supuso el primer "Clásico" disputado fuera de las fronteras de nuestro país desde 1982. Este choque también se saldó con derrota para los merengues, en este caso, por dos goles a tres.

No parece una situación excesivamente preocupante, sin embargo, el equipo madrileño deberá "ponerse las pilas" y empezar a ganar partidos cuanto antes para llegar a los compromisos oficiales de agosto, Supercopa de Europa frente al United, Supercopa de España ante el Barça, e inicio liguero contra el Deportivo de la Coruña, en las condiciones óptimas.

Para ello, el primer paso ha de ser el de imponerse ante el combinado de futbolistas de la Major League Soccer, algo que, sin lugar a dudas, será una tarea complicada. Más aún si tenemos en cuenta la ausencia de su mejor futbolista, Cristiano Ronaldo, que aún se encuentra de vacaciones al haber finalizado la temporada más tarde que el resto de sus compañeros con motivo de la disputa de la Copa Confederaciones con la selección portuguesa. Además, otro jugador clave en el esquema de juego blanco como es Toni Kroos continúa con molestias, a pesar de haber entrenado ya con el grupo, y será duda hasta última hora. Ya se sabe, la máxima de Zidane es arriesgar lo menos posible en lo que a lesiones se refiere, más aún si cabe al tratarse de un partido amistoso.

Viejos conocidos que ponen morbo a la cita

El Real Madrid tendrá ante sí el próximo jueves a algunos viejos conocidos. Por un lado, Kaká, que vistió la elástica merengue entre 2009 y 2013. Durante su etapa en España anotó un total de 23 goles que ayudaron al conjunto blanco a ganar una Liga y una Copa del Rey. En este encuentro, el astro brasileño se reencontrará con antiguos compañeros en el Real, como Sergio Ramos, Marcelo, Karim Benzema o Luka Modric.

Por otro lado, la escuadra madrileña se volverá a ver las caras con `El Guaje´ Villa, una de sus "bestias negras" en los últimos años. El asturiano aguó la fiesta madridista en múltiples ocasiones cuando jugaba en la liga española, tanto con la camiseta del Fútbol Club Barcelona, como con la del Valencia e incluso con la del Atlético de Madrid.

Además, Bastian Schweinsteiger, el mítico káiser del Bayern de Munich, vuelve a cruzarse en el camino del Real Madrid tras apearlo de la Champions League varias temporadas. ¿Saldrá de nuevo victorioso el alemán o por el contrario caerá derrotado ante la apisonadora blanca?

Un poco de historia

La primera edición del MLS All-Star Game data de 1996, sin embargo, el actual formato de combinado de estrellas de la Major frente a un equipo extranjero no se dio hasta el año 2003, cuando fue invitado el Chivas de Guadalajara. Entre 1996 y 2001 la competición siguió los pasos de los All-Star celebrados en otros deportes americanos, es decir, Conferencia Oeste vs Conferencia Oeste. En el año 2002 se decidió innovar, pero la decisión de invitar a la selección estadounidense para enfrentarse al combinado de la liga no tuvo el éxito esperado. El año 2004 sería la última edición en la que el MLS All-Star Game enfrentase a una conferencia con la otra.

Desde 2005 son muchos los equipos que han pasado por Estados Unidos en el periodo estival para enfrentarse al combinado de la Major League Soccer. Entre ellos cabe destacar los equipos ingleses, que, hasta el momento, han sido los principales protagonistas de esta particular cita de pretemporada: Fulham en 2005, Chelsea en 2006 y 2012, West Ham United en 2008, Everton en 2009, Manchester United en 2010 y 2011, Tottenham Hotspur en 2015 y Arsenal en la pasada edición. Otros históricos del fútbol europeo que han disputado este encuentro son el Celtic, la Roma y el Bayern de Munich.

Por el momento, el combinado de la MLS cuenta con una ligera ventaja en su torneo, y es que los locales han salido victoriosos en ocho de las 13 ediciones en las que se ha invitado a un equipo extranjero. Únicamente el Everton, el Manchester United (por partida doble), la Roma y el Arsenal pueden presumir de haber salido victoriosos del "Partido de las Estrellas".

Histórico de resultados en el MLS All-Star Game: Imagen: VAVEL

Allen Chapman, el encargado de impartir justicia

El colegiado designado para este duelo es el estadounidense Allen Chapman. A sus 42 años, el de Utah es uno de los árbitros con más experiencia de todo el campeonato estadounidense. Desde su debut en el año 2012, Chapman acumula casi 100 encuentros dirigidos en la élite, entre ellos partidos de PlayOffs y la final de la NASL Championship 2016. Sin lugar a dudas, un árbitro con experiencia y que podrá dirigir el choque con facilidad para que única y exclusivamente el protagonista sea el balón.

Un escenario inmejorable

Al igual que los antiguos gladiadores disfrutaban de un coliseo abarrotado y a la altura de su grandeza, los futbolistas que van a disputar la presente edición del MLS All-Star Game gozarán de un estadio inmejorable para la práctica del fútbol: el Soldier Field, cuyo nombre rememora a los soldados caídos durante la Primera Guerra Mundial.

Con capacidad para 61.500 almas, el Soldier Field es un estadio multipropósito situado en Burnham Park (Chicago). Su construcción comenzó en 1922 y concluyó en 1924, inaugurándose ese mismo año bajo el nombre de Municipal Grant Park Stadium. Apenas un año después, el nombre original sería sustituido por el actual.

Generalmente acoge los encuentros que los Chicago Bears de la National Football League disputan como locales, sin embargo, el soccer no es algo ajeno a este estadio, ya que fue el hogar de Chicago Fire entre 1998 y 2005. Además, en él se han celebrado todo tipo de competiciones internacionales, incluyendo la Copa de Oro de la CONCACAF 2015, la Copa América Centenario de 2016 y, si nos remontamos un poco más atrás en el tiempo, el Mundial de Fútbol de Estados Unidos 1994. Precisamente la selección española disputó un encuentro de la primera fase en este estadio, ante Bolivia y con victoria por tres goles a uno.

