Juventud para el DC United

El DC United no pasa por un buen momento de la temporada, y la tabla clasificatoria lo demuestra. Ocupa el último lugar de la liga y el equipo no funciona, sobre todo en el ataque en donde están teniendo grandes problemas para hacer gol. Tras la decisión de la directiva de no seguir con la cesión de José Ortiz, han acudido de nuevo a la ventana de incorporaciones para reforzar su delantero por segunda ocasión.

En este caso ha sido la cesión del delantero Bruno Miranda que desde el Club Universidad de Chile hasta finales de la temporada 2018, con opciones para adquirir el pase definitivo al finalizar el mismo. El jugador está pendiente de recibir el certificado de traspaso y la VISA de trabajo para poder convertirse de pleno derecho en miembro de la plantilla ‘capitalina’.

“Bruno es un jugador joven que tiene un futuro brillante en la Major League Soccer”, dijo el General Manager, Dave Kasper. “Estamos encantados de habernos asegurado a un jugador con excelentes habilidades físicas y técnicas que puede jugar como delantero o como mediapunta”.

Bruno Miranda, de 19 años, es una de las jóvenes promesas del fútbol boliviano que apenas ha cumplido la decena de partidos con el primer equipo del Universidad de Chile desde que debutara a principios del presente año en el Torneo Clausura 2017. Anteriormente, jugó durante dos temporadas en el equipo juvenil de la U, después de comenzar su carrera en la famosa academia boliviana Tahuichi, en donde se formaron jugadores como Jaime Moreno, Marco Etcheverry o Juan Manuel Peña.

A nivel de selecciones, el joven futbolista ha pasado por todas las categorías del fútbol boliviano, hasta que el pasado 3 de junio de este año debutó con la el combinado absoluto en un amistoso frente a Nicaragua, jugando los 90 minutos.