El valor de la eficacia

A las ocho de la tarde del domingo seis de agosto hora española, se daban cita Portland Timbers y LA Galaxy para afrontar su partido correspondiente de la semana 22 de la Major League Soccer, con expectativas muy diferentes por ambos conjuntos, ya que los locales tratan de afianzarse en la zona noble de la clasificación del oeste, mientras que los angelinos coquetean con las últimas plazas de dicha clasificación y se presenta un final de temporada que, o muy buenos resultados se cosechan o lucharan por no acabar farolillo rojo de la misma.

No tardó el marcador en moverse, y tan solo llegábamos al minuto cinco cuando los locales disponían de un saque de esquina, David Guzmán es el encargado de sacar el mismo, el cual va al primer palo, y tras no ser tocado por nadie bota dentro del área pequeña llegando a un Liam Ridgewell que se encuentra solo, totalmente libre de marca en el segundo palo, y que tan solo tiene que cabecear al fondo de la red. El partido empezó loco y tan solo trascurriría un minuto hasta que viésemos el segundo tanto, esta vez del conjunto visitante, con un sensacional pase en profundidad, a la espalda del lateral izquierdo de Timbers, magníficamente aprovechado por el extremo diestro angelino Emmanuel Boateng, que controla dentro del área rival con su pierna izquierda y con la misma supera al cancerbero colocando el balón lejos de su alcance en el segundo palo.

En este punto el partido entraría en unos momentos de dominio visitante, que contarían con hasta tres ocasiones muy claras para adelantarse en el marcador, la primera de ellas en una falta lateral que es rechazada por la defensa, habiendo una serie de rebotes que acaban con el balón en la red, si bien el tanto sería anulado por fuera de juego. En segundo lugar, la ocasión llegaría por banda derecha, con centro de Boateng que es rematado en semichilena por Mclnerney, con la fortuna que toca en un defensor y se desvía la pelota hacia portería, obligando al portero a realizar una excepcional estirada. La última de esta serie de ocasiones, de nuevo por banda derecha con un centro de zurda del veterano Ashley Cole, que coge una curva perfecta hacía portería, siendo rematado en boca de gol por el mismo Mclnerney que escaso de fortuna la envía por encima del larguero.

Valeri celebra su gol. // Imagen: Portland Timbers

Y como se dice comúnmente en el argot futbolistico, quien perdona acaba perdiendo, siendo así igualmente en este caso, ya que Portland Timbers no perdonaría en las siguientes ocasiones con las que contó, y si podía haber sido LA el equipo con un par de goles con ventaja si hubiese aprovechado sus oportunidades, al final serían los locales los que tomarían esta ventaja para hacerla definitiva.

Primero sería Diego Valeri, quien recibe un balón en tres cuartos de campo, escorado hacia el lado izquierdo, realiza un gran control perfilando el balón hacía su pierna diestra, y al observar que ningún oponente le sale a taponar su posible disparo, este chuta a portería desde unos veinte metros, disparo potente y cercano a la escuadra derecha del cancerbero, haciendo imposible su disparo y convirtiendo un autentico golazo con el que ponía a su equipo en ventaja.

Powell remata a portería. // Imagen: Portland Timbers

Con este resultado comenzaría la segunda mitad, si bien a los escasos minutos Fanendo Adi recibiría un balón en profundidad para llegar antes que el defensa, si bien se ve escorado y de manera sensacional pasa de tacón la pelota al ver la aparición fulgurante del lateral Powell, que en carrera controla el magnifico taconazo de su delantero y fusila al portero de los Galaxy, poniendo el tercero en el marcador local y poniendo la sentencia en el luminoso a pesar de haber sido a falta de mas de media hora, ya nada harían los visitantes para poder dar la vuelta al resultado, contando con su mejor ocasión ya al ocaso del partido en una falta al borde del área, cuando ya resultaba muy tardía la reacción.

Con este resultado se confirman las aspiraciones de ambos conjuntos, manteniendo el conjunto de Oregon sus opciones de estar entre los primeros, y se pone con los mismos puntos que el segundo clasificado, aunque con un partido mas, y por parte de LA Galaxy, poco que añadir, intentar disfrutar de los hermanos Dos Santos para lo que resta de temporada en la MLS a sabiendas que las opciones de esta franquicia en los próximos años pasarán por los hermanos mexicanos.