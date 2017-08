MLS 2017. Semana 22. El salvaje Oeste

Google Plus

La Major League Soccer es una competición fuera de los común y transgresora. Fruto de ello es la decisión que tomó hace unos años de comenzar a utilizar el VAR, el cual ha sido instaurado de manera fija a partir de esta jornada. Y esta ‘ayuda’ para los árbitros ya ha tenido su papel protagonista en esta semana, ya que algunos equipos vieron anulados sus goles a causa de una acción anti reglamentaria que sólo este sistema detecto.

En cuanto al movimiento en las dos clasificaciones, se han visto muy pocas variaciones, sobre todo en la cabeza de las mismas, ya que los líderes de ambas consiguieron sacar resultados positivos que les permiten seguir en lo más alto.

En esta semana, la Conferencia Este ha demostrado la superioridad de algunos equipos que comienzan a presentar su candidatura para los PlayOff´s, mientras que el resto deberán disputarse tres puestos. El líder de la conferencia, Toronto FC no superó a un DC United que le puso las cosas muy difíciles, finalizando el encuentro con un empate.

Los canadienses vieron su ventaja reducida con el Chicago Fire, ya que estos consiguieron llevarse la victoria tras golear al New England Revolution con un partido muy sobrio en donde no dieron muchas opciones a su rival. El otro equipo que se desmarca del resyo es el New York City FC que se llevó por segunda ocasión consecutiva el Hudson River Derby, en donde David Villa anotó su primer ‘hat-trick’.

En el Oeste, la clasificación ha sufrido pocas variaciones, ya que a pesar del empate de Sporting Kansas City ante el Atlanta United FC, continúa encabezando la clasificación, con una distancia de tres puntos sobre el Houston Dynamo, que también empataron en su partido ante el Real Salt Lake.

FC Dallas perdió por segunda jornada consecutiva, algo prácticamente inédito

Pero las cosas en el Oeste se están apretando en los primeros puestos, ya que salvando a los ‘Wizs’, hay cuatro equipos empatados a 34 puntos, que hace que la conferencia vaya a estar entretenida hasta la última semana. Esta compresión de los partidos llegó gracias sobre todo a un resultado sorprendente al inicio de la jornada. El FC Dallas que visitaba el estadio del Philadelphia Union, afrontaba el partido con opciones de alcanzar el liderato, sin embargo cayeron derrotados ante unos 'Zolos' muy solvente como local.

Otro de los resultados que llamó la atención en este fin de semana fue la goleada del Seattle Sounders sobre el Minnesota United en un partido en el que los locales no plantaron cara a su rival en ningún momento. En ese partido volvió a surgir la figura del veterano delantero Clint Dempsey que dio la asistencia de un gol y anotó otro.

Uno de los últimos partidos de la semana se produjo en Providence Park con un resultado que sorprendió. En el debut en la MLS de Jonathan Dos Santos con el LA Galaxy, el conjunto californiano volvió a caer derrotado por decimoprimera ocasión, lo que le empieza a complicar su acceso a la post temporada al final de la Regular Season.

Resultados Semana 22

LOCAL Resultado VISITANTE Philadelphia Union 3 - 1 FC Dallas DC United 1 - 1 Toronto FC Montreal Impact 2 - 1 Orlando City SC Minnesota United FC 0 - 4 Seattle Sounders FC Chicago Fire 4 - 1 New England Revolution Colorado Rapids 2 - 2 Vancouver Whitecaps FC Real Salt Lake 0 - 0 Houston Dynamo San Jose Earthquakes 2 - 1 Columbus Crew SC Portland Timbers 3 - 1 Los Angeles Galaxy New York City FC 3 - 2 New York Red Bulls Sporting Kansas City 1 - 1 Atlanta United FC

Clasificación Conferencia Este

Equipo P G D E GF GC DG PT 1 Toronto FC 23 12 3 8 41 22 +19 44 2 Chicago Fire 22 12 5 5 44 25 +19 41 3 New York City FC 23 12 7 4 43 33 +20 40 4 New York Red Bulls 22 11 9 2 34 29 +5 35 5 Atlanta United FC 22 10 7 5 42 29 +13 35 6 Columbus Crew SC 24 10 12 2 34 39 -5 32 7 Orlando City SC 23 8 9 6 24 33 -9 30 8 Philadelphia Union 23 8 10 5 32 28 +4 29 9 New England Revolution 22 7 10 5 37 38 -1 26 10 Montreal Impact 21 7 8 6 32 37 -5 27 11 DC United 23 5 14 4 19 43 -24 19

Clasificación Conferencia Oeste