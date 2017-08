Chicago se refuerza con Dean

Google Plus

La buena temporada que está realizando el Chicago Fire y su profundidad de plantilla hacía presagiar que realizase pocos movimientos en esta ventana de incorporaciones veraniega. Pero en las últimas horas sorprendió con la llegada de un nuevo futbolista para reforzar la línea defensiva.

El elegido fue el joven lateral procedente del Vancouver Whitecaps FC, Christian Dean. El jugador llega a cambio de $50.000 de General Allocation Money (GAM) y otros $50.000 de Targeted Allocation Money (TAM) si juega más de doce partidos como titular en 2018. Además se guarda un porcentaje por un futuro traspaso si el Fire decido venderlo antes de la temporada 2020.

“Christian incorpora un gran conjunto de habilidades complementarias a nuestra línea defensiva y con su versatilidad, esperamos que compita por minutos y se haga con un puesto en el equipo”, dijo el General Manager, Nelson Rodriguez.

Christian Dean, de 24 años, se formó en varias academias del soccer californiano en su etapa juvenil, hasta que en 2011 se unió a los California Golden Bears en su etapa universitaria. Durante su última temporada de esta etapa, el jugador fue reconocido con el All-Pac 12 y con el NSCAA Far West Region First Team, además de sumarse al Elite Eight de la NCAA.

Sus buenos años y un MLS Combine en el que sobresalió, consiguió ser elegido en una posición del MLS SuperDraft 2014. En concreto fue como la elección tercera de la primera ronda, en donde los Vancouver Whitecaps eligieron al central californiano, que se aseguró una ficha para su primer año, ya que estaba dentro de los jugadores elegidos con el contrato Generation Adidas. Durante los dos años y medio siguientes, el joven futbolista no logró hacerse con un hueco fijo en las rotaciones del entrenador y pasó muchos partidos a caballo entre el primer equipo y los Vancouver Whitecaps 2.

Como seleccionado para los Estados Unidos, el futbolistas sólo ha conseguido debutar con el combinado U-23, con quienes anotó un gol en un amistoso en 2015.