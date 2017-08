En busca de solidez defensiva

Google Plus

Aly Ghazal nuevo jugador de Vancouver Whitecaps. // Imagen: Vancouver Whitecaps

El equipo canadiense esta utilizando este mercado de fichajes para darle solidez a su zona defensiva y tras el fichaje de Aaron Maund ha anunciado la contratación de Aly Ghazal, jugador egipcio, internacional con la selección de dicho país, que se desenvuelve en la zona de medio centro defensivo o de defensa central.

Este jugador egipcio de tan solo veinticinco años jugará por primera vez en la Major League Soccer, si bien cuenta con amplia experiencia en esto del fútbol, habiendo disputado 123 partidos con Nacional, equipo de la primera división portuguesa y con el que ha llegado a marcar dos goles a pesar de partir de mencionadas posiciones defensivas, si bien no procede directamente de este, ya que fue traspasado al Guizhou Zhicheng de la liga china, por la no desdeñable cantidad de 2,6 millones de euros, si bien no ha podido disputar ni un solo encuentro con el conjunto chino, ya que las restricciones normativas del país oriental hacen que solo determinado numero de jugadores extranjeros puedan jugar con cada club, lo que impidió que Aly Ghazal pudiese desempeñar su fútbol en la tan jugosa económicamente liga china.

De esta manera Vancouver Whitecaps se hacen con un jugador joven, de gran envergadura, que llega hasta el metro ochenta y nueve centímetros y que tiene una gran capacidad defensiva, abarcando gran amplitud de terreno cuando se desenvuelve en la zona defensiva de la medular y ayudando a la salida de balón desde esa posición de pivote, si bien, también pude actuar de defensa central, ya que sus cualidades tácticas y físicas le posibilitan desempeñarse en cualquiera de estas posiciones defensivas. Cualidades que han llevado a este jugador a ser internacional con la selección nacional de su país, Egipto, de momento en cinco ocasiones pero todo apunta a que tendrá protagonismo en la misma muchas mas veces.