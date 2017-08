Piatti ‘Krueger’, la pesadilla de Chicago

Google Plus

New York Red Bulls

New York Red Bulls: Lampson; Kappelhof, Campbell, Meira (Dean, min. 5), Doody; Schweinsteiger, McCarty; Accam, Mihailovic (Arshakya, min. 82), de Leuuw; Nikolic (Solignac, min. 63).

Ya nadie debe tomarse a broma al Montreal Impact. El conjunto canadiense continúa su escalada en la tabla clasificatoria tras su tercera victoria consecutiva, la mejor racha hasta el momento. Sólo le fueron necesarios los primeros 45 minutos para decantar el partido a su favor, con un doblete de Igancio Piatti y ante un rival que apenas conseguía llevarle peligro a su portería. La segunda mitad apenas tuvo trascendencia en el partido con un conjunto como el visitante completamente fuera del partido y sin apenas soluciones.

Listo en 45 minutos

La primera mitad tuvo un gran inicio para el equipo local, que consiguió ponerse en ventaja en el marcador en los primeros minutos. El argentino Piatti aprovechó un fallo de concentración de la defensa visitante para anticiparse a un balón, y con un sutil toque, superó al guardameta para anotar el primer gol del partido.

Esta circunstancia dejó muy tocado al equipo de Chicago que no pareció no tener reacción. Trató en hacerse con el control de la pelota ante un Impact que le presionó en campo propio, costándole sacarse la presión de encima. Sin embargo, esta leve reacción no le permitió que acercarse con peligro la meta canadiense. Tanto fue así que su primer disparo a puerta llegó cerca del minuto 20.

Conforme maduraba el encuentro, el control del partido era cada vez más claro para el Chicago Fire, aunque el planteamiento defensivo de su rival apenas le permitía crear ocasiones manifiestas de gol.

Fue pasados los 30 primeros minutos cuando el Montreal Impact se sacudió la presión de su rival y comenzó a sumar una llegada detrás de otra hasta que consiguió aumentar la ventaja en el marcador. Fue en una acción en la que Mancosu cayó derribado en el interior del área y el mismo delantero italiano se encargó de transformar la pena máxima.

@MLS

En la siguiente jugada, los locales aprovecharon la desconexión de su rival y en una contra, volvió a aparecer Igancio Piatti. El genio argentino controló un balón junto a la línea de cal y con una diagonal hacia la portería, superó a al portero con un disparo lejano.

En los últimos minutos de la primera mitad, los visitantes trataron a la desesperada de recortar distancias antes de que el llegase el descanso para afrontar de diferente manera los segundos 45 minutos. Pero muchos errores en la circulación y en la definición, impidieron que esto sucediera.

Un Fire irreconocible

Con el comienzo de la segunda parte se pudo ver a un Chicago Fire más incisivo en la ofensiva, aunque sus acciones se mantuvieron muy lejos de la portería. El gran número de jugadores que los canadienses mantenían por detrás del balón, impedía que su rival encontrase espacios. Tanto fue así que su ocasión más clara llegó en un gol de Accam que el árbitro anuló por fuera de juego, cerca del minuto 60.

Con el paso de los minutos, el Montreal Impact consiguió recuperarse de ese dominio al que su rival estaba sometiéndole, buscando sobre todo aprovechar contraataques que pudiesen redondear la goleada.

Los dos entrenadores comenzaron a hacer variaciones en sus onces titulares, en donde sorprendieron sobre todo las del equipo local. Mauro Biello dio entrada a muchas de las jóvenes promesas de la franquicia canadiense aprovechando el buen resultado que tenían, y buscando así que estos futbolistas pudieses ir adquiriendo poco a poco experiencia.

Los visitantes continuaron con insistencia el anotar un gol que les acercase en el marcador, ya que con los minutos que restaban, la remontada era cada vez más difícil. Esto dejó que se generase mucho espacio a la espalda de la defensa, lo que los canadienses no supieron aprovechar. En una de estas acciones, Mancosu se quedó solo en un mano a mano con el portero, pero Lampson le sacó una increíble mano que impidió un cuarto gol.

En los minutos finales, el partido no dejó demasiada historia, salvo un par de acciones del equipo visitante que continuó buscando el gol de la honra con insistencia, pero que no lo logró. Esta derrota hace que los fantasmas del pasado vuelvan a sobrevolar sobre el Chicago Fire, ya que sólo ha conseguido una victoria en los últimos cinco partidos, que le ha hecho descolgarse de la cabeza de la clasificación.