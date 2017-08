Francisco Calvo: “Tenemos que perder el miedo a luchar contra los grandes”

Google Plus

Una primera temporada en la Major League Soccer no es fácil de afrontar. Muy pocos equipos han conseguido tener buenos resultados en su temporada de expansión. Pero el caso de Minnesota United FC es algo más especial. Desde un inicio prefirió formar una plantilla solida y sin estrellas, sabiendo que la ‘empresa’ no sería fácil.

Y de hecho no lo está siendo. El equipo se encuentra en los puestos bajos de la clasificación, pero a pesar de ello, durante muchos encuentros se le ha visto cosas que permite a la afición ser esperanzadora para un segundo año en donde el crecimiento puede ayudarles a mejorar.

Entre los jugadores que están teniendo un papel notable en la temporada se encuentra el central Francisco Calvo. El jugador costarricense se hizo con la capitanía del equipo nada más llegar, gracias a su jerarquía y experiencia dentro del terreno de juego. El defensor charló con los compañeros de futbolMLS.com para dar su opinión sobre cómo ha ido la temporada hasta el momento, y como afrontan el futuro.

En primer lugar habló sobre su adaptación al soccer estadounidense, que tiene un juego que se adapta muy bien a sus necesidades, ya que era conocedor del mismo. El futbolista se enfrentó a conjuntos ‘emeleseros’ en su etapa en Costa Rica, jugando contra ellos en partidos de la CONCACAF Champions League. Estando adaptado ya en todos los ámbitos de la vida (tanto profesional y personal), es esperanzador con que el equipo mejore en el futuro.

Calvo explicó también cuáles son sus puntos fuertes en su juego y lo que aporta al equipo: “Considero que soy un central que le gusta jugar al fútbol, que le gusta tratar de salir con la pelota controlada y que le gusta verse con control del mismo. Me considero un futbolista con mucha polivalencia que puede actuar en varias posiciones de la línea defensiva, y esa versatilidad me permite ayudar más al equipo”.

"Sabemos que llegará un Jugador Franquicia que ayude a mejorar el equipo"

El jugador habló también sobre la relación que tiene con sus compañeros y entrenador, siendo con este último muy buena. El preparador viajó expresamente a Costa Rica para firmarme y su confianza se vio reconocida con la capitanía del equipo partido a partido. Con sus compañeros la relación en igual de buena, ya que ninguno de ellos está por el nivel del resto. Saben que en un futuro llegará algún Jugador Franquicia que recibirán con los brazos abiertos y ayudará para mejorar.

Sobre la pequeña comunidad de jugadores costarricenses que hay en el conjunto de los ‘Loons’, Calvo comentó: “Siempre es bueno tener jugadores conocidos. Con Johan me llevo muy bien y con José Leitón no he tratado mucho, pero esperamos que llegue lo antes posible. Trataremos de ayudarle a que se sienta como en cómodo y tome Minnesota como su casa”.

El jugador también tuvo tiempo para hacer una valoración sobre su actuación con Costa Rica en la CONCACAF Copa de Oro, en donde se quedaron a las puertas de luchar por un título que les hubiese gustado levantar. Cayeron derrotados ante Estados Unidos, pero el central sabe que en unas semanas volverán a enfrentarse y podrán buscar ahí la revancha. Valoró también de manera positiva la circunstancia que le coloca como el máximo goleador del combinado ‘Tico’, unos números muy llamativos para un central.

Para el partido de esta semana ante Seattle Sounders, el central de los ‘Loons’ expresó que lo afrontan con bastante confianza, ya que a pesar de que su rival les goleó hace unas semanas, ellos fueron superiores, y sólo las contras les perjudicaron en el resultado. Para que no se repita la misma historia, comentó que están preparándose de una manera muy especial para detener a un equipo con varios de los mejores atacantes de la competición. Si consiguen detener los contraataques de su rival, la historia puede ser diferente.

Como capitán del equipo, Calvo siempre intenta que sus compañeros salgan a los partidos sin complejos: “Les digo que estamos al mismo nivel que cualquier equipo y que tenemos que tener personalidad y aguantar el balón. El fútbol es para arriesgarse y no para personas que no saben qué hacer. Hemos sido superiores a muchos equipos considerados grandes, pero nos ha fallado la finalización”.

Para finalizar la charla, Francisco Calvo expresó que sus metas son sobre todo grupales. A pesar de tener dos años firmados con el Minnesota, quiere seguir bastante tiempo en el club y conseguir cosas grandes. Continuar siendo el capitán es para él una responsabilidad y sólo con sacrificio y dedicación podrán seguir logrando sus metas como equipo.