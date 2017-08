Previa Chicago Fire – Toronto FC: a cara de perro

Google Plus

Imagen: Gerard Faigés (VAVEL.com)

Sobre el papel y si se tiene en cuenta gran parte de la temporada, este podría considerarse uno de los mejores partidos de la competición, don dos equipos que han desarrollado de seguro el mejor fútbol que se ha visto hasta el momento. El primer y tercer clasificado del Este se verán las caras en un enfrentamiento que significa algo más que tres puntos

El equipo local quiere olvidar pronto la mala racha de resultados, y el jugar junto a sus aficionados y contra el líder de la conferencia puede ser la manera perfecta de revertir la situación. Son conscientes de que tienen equipo para hacerlo, y lo necesitan, se acerca el final de la temporada regular y no pueden descuidarse.

Los canadienses llegan sin embargo en un gran momento, ya que después de un bajón resultados en las pasadas semanas, han conseguido cambiar el rumbo y volver a ser ese equipo intratable en el que todas sus piezas funcionan como un reloj. De conseguir la victoria ante su rival de esta semana, pondría mucha más distancia, asegurándose uno de los puestos más altos de la conferencia.

Hogar, dulce hogar

El Chicago Fire se encuentra en un momento crítico de la temporada, ya que cuando tienen que consolidar su posición en la tabla clasificatoria y tratar destacar la mayor cantidad de puntos posibles, el equipo no está consiguiendo rendir a su máximo nivel. El haber sufrido esta serie de derrotas en partidos que jugó como visitante es algo que el equipo arrastra desde hace años, pero si quiere hacer algo grande deberá cambiar.

Y que mejor manera que en uno de los mejores partidos que se puede ver en estos momento, ya que se enfrenta al intratable Toronto FC. Seis puntos separan a ambos equipos en la tabla clasificatoria, lo que significaría que una victoria de los locales, recortaría tres puntos importantes con respecto a su rival. Además de la mejora en este ámbito, la inyección del moral que el equipo adquiriría, sería el empujón necesario para afrontar el último tercio de la temporada.

csnchicago.com

Para lograr su objetivo, el Fire deberá encomendarse en una aquello que le ha llevado al lugar donde está, el centro del campo. Jugadores como Schweinsteiger, McCarty y Juninho forman uno de los mejores centros del campo de la MLS, lo que hará que sus opciones de victoria pasen por que consigan ser superior al rival. Los canadienses son un equipo que se gustan con la posesión del balón, por lo que si demuestran su superioridad técnica, tendrán mucho ganado.

Para este encuentro, el Chicago Fire tendrá algunas bajas en el equipo que con el paso de las semanas se han ido convirtiendo en fijas. El centrocampista John Goossens se encuentra en las últimas semanas de la recuperación tras una grave lesión en el inicio de la competición. El guardameta Jorge Bava que con una lesión en su rodilla ha sido incorporado a la lista de bajas hasta final de temporada. Los últimos en caer lesionados fueron Brandon Vincent y Daniel Johnson.

Tierra de por medio

El Toronto FC está nuevamente ante una oportunidad de oro para alejar a uno de los rivales directos. Tras unas semanas en las que los resultados no fueron tan excelentes como en la primera mitad de la temporada, han conseguido asentarse de nuevo en la primera posición. Aunque bien es cierto que estos puntos que se dejaron en el camino fueron en partidos como visitante, lo que hará que este frente al Fire cobre mayor importancia.

Actualmente tienen al rival de este partido a tres puntos de distancia, aunque estos han disputado un partido menos. El lograr una victoria a domicilio les supondría aumentar la ventaja con respecto a estos y dar un paso adelante para la Supporter´s Shield. Para ello buscarán repetir el encuentro que realizaron en el primer enfrentamiento entre ambos, donde los canadienses consiguieron una victoria sencilla por 3-1, en donde fueron muy superiores a estos.

@Luke Galati

Para este partido no hay uno, sino dos jugadores, los que deberán cargar la responsabilidad del equipo a sus espaldas. Se trata de la pareja de delanteros formada por Altidore y Giovinco. En las últimas semanas, ambos jugadores apenas han tenido participación goleadora en el equipo, lo que ha sido el causante en muchas ocasiones de la pérdida de puntos. Si vuelven a convertirse en esa delantera letal que ha demostrado en muchos momentos de la temporada, la defensa rival no tendrá manera de pararlos.

Para este partido, el equipo canadiense no tiene demasiadas bajas. Por el momento sólo se han caído de la convocatoria Benoit Cheirou, Oyvind Alseth y Nick Hagglund. De ellos es la más sensible a del último futbolista, ya que sufre una lesión en una de sus rodillas. Otro de los jugadores que no se sabe si podrá estar para la disputa de este encuentro es el lateral Steven Beitashour, que recientemente se ha sabido que ha superado los problemas cardiacos que le mantuvieron alejado de los terrenos de juego.

Historia o presente

Este es uno de los enfrentamientos más desiguales de la competición, ya que sólo una de sus once visitas a la ‘Ciudad del Viento’, Toronto FC ha conseguido llevarse los tres puntos. En cinco ocasiones, el equipo local logró llevarse la victoria, mientras que en otras cinco, el resultado acabó en empate.

El último partido disputado en Chicago entre ambos equipos se dio en el final de la pasada temporada. En dicho enfrentamiento los canadienses tuvieron que adelantarse en el marcador por dos ocasiones para tener que llevarse tres puntos que le consolidaron en unos puestos de PlayOff´s en los que hasta ese momento no estaba seguro.

Arbitrará Jair Marrufo

El partido se disputará en el Toyota Park. Es el estadio en donde el Chicago Fire disputa sus partidos como locales. Es uno de los pocos en la competición que todavía son considerados como multifuncionales, después de que se apremie a los equipos a construirlos para el uso exclusivo del soccer. Fue construido en el año 2006, tomándose como referencia la estética de estadios tanto europeos como americanos. Posee una capacidad máxima para 21.120 espectadores los cuales la mayoría tienen sus asientos cubiertos.

El colegiado será el estadounidense Jair Marrufo. Es uno de los árbitros más veteranos de la competición, ya que su debut se dio en la temporada 2000, ha dirigido más de 200 partidos. A partir del año 2007, el árbitro fue seleccionado para dirigir encuentros FIFA, formando parte del roster arbitral que estuvo en los Juegos Olímpicos de 2008, en las últimas cuatro CONCACAF Copa de Oro y en la Copa America Centenario 2016.

Como logros más importantes tiene el ser reconocido como el MLS Mejor Árbitro 2008, además de ser el encargado de dirimir el MLS All Star 2014 en donde las estrellas ‘emeleseras’ se enfrentaron al Bayern München. También fue en encargado en dirigir las MLS Cup de 2006 y 2015.

Posibles Onces