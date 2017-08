Previa New York City FC – New England Revolution: en la cuerda floja

Imagen: Gerard Faigés (VAVEL.com)

Segundo enfrentamiento entre ambos equipos en el Yankee Stadium con el liderato de la Conferencia Este de nuevo en juego en juego una semana más, pero para conseguirlo, los neoyorkinos no dependen de sí mismo, necesitan que en el partido disputado entre Toronto y Chicago, los primeros pierdan.

Los locales tienen ante sí una nueva oportunidad para acercarse a la cabeza de la clasificación y quieren aprovechar la inercia ganadora que llevan para lograr su objetivo. En las últimas semanas parece que el equipo ha comenzado a funcionar como eso y no quieren bajar el ritmo de juego.

El conjunto de Nueva Inglaterra no está teniendo una buena temporada, ya desde el inicio, y eso se está viendo reflejado en la clasificación. A pesar de ello mantienen opciones para clasificarse a la post temporada, por lo que un golpe encima de la mesa en este partido le permitirá afrontar los siguientes con otra cara

La valía de la localía

El New York City FC no quiere volver a tropezarse con la misma piedra, ya que siempre que ha tenido al alcance el liderato de la competición, los resultados no han sido los óptimos para conseguirlo. En esta ocasión no depende exclusivamente de ellos, ya que tiene que esperar a que su rival no puntúe en su partido. Pero los ‘Revs’ no le podrán fácil las cosas, ya se han enfrentado en esta temporada en el mismo escenario, y los locales no consiguieron pasar del empate.

Pero la circunstancia en las que llegan ambos equipos es completamente diferente. Los ‘citizens’ parecen haber superado los problemas que tuvieron semanas atrás en el centro del campo. La defensa, era otra de las zonas en donde hasta el momento han tenido muchos problemas, aunque poco a poco parece que los errores que se cometían han quedado un poco de lado. Aunque en este partido el entrenador tendrá que rearmarla, ya que muchos de los titulares se encuentran de baja por lesión.

mlssoccer.com

En este partido habrá un jugador sobre el que recaerá gran parte del peso de su equipo, ya que en la ausencia de uno de sus compañeros, tendrá que multiplicarse en el centro del campo. Se trata del centrocampista venezolano Yangel Herrera, que con el transcurrir de la temporada está consagrándose como un gran centrocampista, llegando incluso a interesar a algunos clubes europeos.

Para este partido, los neoyorkinos tienen bastantes bajas, muchas de ellas en la ‘parcela’ defensiva. Maxime Chanot con una pubalgia y Ronald Matarrita con una lesión en el uno de sus pies. En la defensa también estará ausente Ethan White por acumulación de tarjetas amarillas. Las otras ausencias son la de Miguel Camargo tras una grave lesión en la CONCACAF Copa de Oro y Alexander Ring, que se perderá el encuentro también por acumulación de amonestaciones.

Ya conocen el camino

El New England Revolution vive constantemente en la cuerda floja en la presente temporada, en donde está consiguiendo sacar adelante algunos resultados que le permiten pelear aún por acceder a la post temporada. Con una plantilla muy corta han tenido problemas al afrontar la mayoría de partidos, ya que apenas han podido realizar rotaciones. Si logran su objetivo final, la incógnita de su rendimiento sobrevolará sus cabezas.

Pero tienen que andarse con cuidado, si los resultados comienzan a no llegar, la temporada podría irse al traste. Pero para que eso no ocurra, el conjunto de los ‘Revs’ se ha reforzado en esta ventana de incorporaciones con varios jugadores en todas sus líneas, para de esta manera buscar darle mayor profundidad a su plantilla.

Pero no tendrán fácil sacar un resultado positivo. Hasta el momento sólo han conseguido sacar empates en algunas de sus visitas, siendo las victorias algo se que les resiste.

footballsierraleone.net

Habrá un jugador que cargue con la responsabilidad del equipo y por el que pasarán todas sus opciones de victoria. Kei Kamara no está teniendo una buena temporada con el New England ya que sólo ha anotado ocho goles, muy lejos de los más de 20 que consiguió temporadas atrás. Si su equipo quiere conseguir su primera victoria a domicilio, Kei Kamara deberá tener la puntería afinada.

Para este partido, el entrenador sólo ha tenido que dejar a un jugador en ‘casa’. Se trata del defensor Watson, que está suspendido por acumulación de amarillas.

Deshacer la igualada

Este enfrentamiento fue el primero que el New York disputó como local en su temporada en expansión. Desde ese momento, ambos equipos se han visto las caras en cuatro ocasiones en el Yankee Stadium con la igualdad como seña de identidad. Cada uno de ellos ha conseguido los tres puntos en una ocasión, mientras que en otras dos, el resultado finalizó con empate.

El último partido disputado entre ambos en New York, finalizó con un empate sobre la bocina del New England Revolution frente a un rival que pasaban por problemas en defensa problemas en defensa. La primera mitad comenzó con mucha igualdad entre ambos, pero fueron los locales los que consiguieron adelantarse en el marcador, hasta que pocos minutos después su rival empató. A partir de ese momento el dominio local fue muy claro hasta que los neoyorkinos consiguieron adelantarse de nuevo. Entonces los ‘Revs’ buscaron con insistencia la portería de los locales hasta conseguir anotar.

Arbitrará Mark Geiger

El partido se disputará en el Yankee Stadium (Bronx, New York). Es el único terreno de juego que comparte sitio con el beisbol (New York Yankee). Posee una capacidad para 46.692 espectadores en partidos de béisbol, aunque la capacidad para los de soccer es de unos 33.444 asientos.

El colegiado designado para este partido es el veterano Mark Geiger. El árbitro internacional es uno de los que más partidos ha dirigido, además de ser de los más decisiones polémicas deja tras de sí. Debutó en la competición en el año 2004, llegando a ser dos temporadas nombrado el mejor árbitro de la MLS (2011, 2014).

Posibles Onces