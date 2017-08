Once de la MLS Semana 24. Canadá recupera protagonismo

Google Plus

El once ideal de la MLS vuelve una semana más con los jugadores que han tenido una notable participación en la que ha sido la vigesimocuarta semana de la competición. En esta ocasión destacan el gran número de jugadores de equipos canadienses que han sido galardonados con este reconocimiento. Tanto Toronto FC como Montreal Impact y Vancouver Whitecaps FC.

En esta ocasión, los tres equipos anteriormente nombrados copan gran parte de este once con cinco seleccionados. De entre ellos, el equipo que más futbolistas ha reunido es el Montreal Impact con tres: Ignacio Piatti, Blerim Dzemaili y Anthony Jackson-Hamel.

En esta semana llama la atención el caso del futbolista suizo, Blerim Dzemaili, que ha sido galardonado por tercera vez consecutiva para este once de la semana, algo que hasta ahora no había logrado ningún jugador. Su trascendencia en el equipo está siendo significativa, ya que desde su llegada no han hecho nada más que acumular buenos resultados.

Otro de los nombres que está comenzando a convertirse en un fijo semana tras semana es el de Diego Valeri. El argentino sin ninguna duda es el mejor futbolista de los Timbers, y que su equipo mantenga opciones de clasificarse a PlayOff´s en parte culpa suya.

Uno de los jugadores que aparece por primera vez en este once de la semana es el peruano Yordy Reyna. El mediapunta está completamente recuperado de la lesión que sufrió al inicio de la temporada y su aportación al equipo en las últimas semanas está siendo excelente.

Once de la Semana

Bill Hamid: parece que la llega de competencia a la portería del DC United ha despertado al guardameta estadounidense, que en el encuentro ante los Rapids fue el mayor culpable de la victoria conseguida con grandes paradas que negaron goles de su rival.

Chad Marshall: en los últimos partidos que está haciendo el Seattle Sounders todo el mundo se fija en los delanteros, pero hay un jugador como el veterano central que está teniendo un papel importante. Más allá de su aportación defensiva, el jugador está consiguiendo anotar goles apra su equipo en acciones a balón parado.

Graham Zusi: el lateral fue reconocido como el mejor futbolista del partido, ya que los dos goles de la victoria de su equipo llegaron con asistencias suyas. Pero no sólo estuvo activo en el ataque con constantes incorporaciones, sino que también tuvo presencia en la faceta defensiva.

Matt Besler: el central tuvo una gran presencia en defensa, ya que además de sumar varias anticipaciones e intercepciones, logró ‘secar’ a los delanteros texanos, aumentando así la crisis de estos. En ese aspecto fue más que importante, ya que interceptó dos disparos de su rival que prácticamente eran gol.

Diego Valeri: ‘el maestro’ continúa jugando a un nivel colosal para los Timbers, y culpa suya fue la victoria ante los Red Bulls. Abrió el marcador con un auténtico golazo al que sumó varias acciones de peligro, guiando la ofensiva de su equipo.

Yordy Reyna: el pequeño jugador peruano ya está recuperado de su gravísima lesión del inicio de temporada. Anotó un gran gol en la victoria de su equipo, además de tener mucha participación en el ataque.

Marco Delgado: el joven jugador canadiense sigue poco a poco afianzándose en el once inicial de Toronto y el entendimiento que demuestra con sus compañeros en el centro del campo está siendo clave para su crecimiento.

Blerim Dzemaili: el suizo es el revulsivo del Montreal Impact. Desde la llegada del jugador el conjunto canadiense comenzó una escalada de puestos que le ha llevado a puestos de PlayOff´s por primera vez en la temporada. En esta semana continuó dirigiendo el juego de su equipo, además de asistir en el tercer gol.

Ignacio Piatti: en el doble enfrentamiento que tuvo el equipo canadiense en esta semana, el mediapunta argentino anotó cuatro de los seis goles de su equipo. A pesar de los rumores que le sitúan fuera del equipo, el jugador está muy cómodo y se sabe la estrella del equipo.

Anthony Jackson-Hamel: el joven delantero salió como titular en el segundo partido de la semana y tardó pocos minutos en demostrar que merece el puesto. Participó en los tres goles de su equipo, siendo el encargado de anotar el último de ellos.

Jonathan Lewis: menos de diez minutes necesitó el ‘Rookie’ del NYCFC para demostrar que la banda izquierda es suya. Apenas tocó cuatro balones y el último de ellos sirvió para que su equipo lograse una importantísima victoria.