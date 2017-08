Google Plus

Previa Vancouver Whitecaps - Seattle Sounders: reinar en Cascadia // Imagen: Gerard Faigés (VAVEL)

El próximo jueves, desde las cuatro de la madrugada, los seguidores de la Major League Soccer podrán disfrutar de un nuevo capítulo de la Cascadia Cup, trofeo que corona cada curso al mejor equipo de la región en base a sus enfrentamientos directos. Actualmente, los Timbers lideran la Cascadia Cup con siete puntos en cuatro partidos. En segundo lugar se encuentran los Sounders, con cuatro puntos en tres partidos. En último lugar, los Whitecaps, con tres puntos en tres partidos.

Caps y Sounders se verán las caras en el BC Place con objetivos bien distintos. Los locales pretenden seguir sumando para certificar su clasificación al PlayOff por el título, que a día de hoy se ve amenazada por los San Jose Earthquakes, mientras que los visitantes aspiran a afianzarse en lo más alto de la Conferencia Oeste, por delante de Sporting Kansas City, Houston Dynamo y Portland Timbers. ¡Partidazo en el horizonte!

Seguir en la brecha

Tal y como se ha podido comprobar en los últimos años, el soccer norteamericano se ha teñido de azul, blanco y verde, los colores de la bandera de Cascadia. Los Portland Timbers se llevaron la MLS Cup a sus vitrinas en 2015 y los Seattle Sounders hicieron lo propio en 2016. ¿Se cerrará el círculo en la presente campaña con la conquista del título por parte de Vancouver Whitecaps? Solo el tiempo lo dirá… Por el momento, lo único cierto es que el conjunto dirigido por Carl Robinson está cumpliendo con el objetivo de clasificarse para la postemporada.

Para este trascendental compromiso, los Caps no podrán contar con el defensor canadiense David Edgar ni con el centrocampista argentino Matias Laba. Ambos futbolistas continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

La fiabilidad en casa es el principal motivo para confiar en una victoria canadiense, y es que de sus últimos nueve encuentros como locales, los Caps han ganado seis. Además, los de Vancouver cuentan entre sus filas con Fredy Montero, un hombre al que se le dan especialmente bien los encuentros de la Cascadia Cup. ¡Muy atentos al ariete cafetero!

Fredy Montero representa el mayor peligro de los Caps // Imagen: Atlanta United

Incontestables

En el último tramo de la campaña, los Seattle Sounders se han destapando como una de las franquicias a tener en cuenta para la conquista del título. A pesar de no arrancar la temporada del todo bien, el cuadro esmeralda ha sabido reponerse, superar las dificultades y convertirse en un equipo temible. Actualmente lideran en el Oeste con 40 puntos, los mismos que su más inmediato perseguidor, Sporting Kansas City, y solo tres por encima de Houston Dynamo y Portland Timbers. Aún queda mucho, pero se podría decir que estos Sounders tienen muy buena pinta.

En su último compromiso liguero, los pupilos de Brian Schmetzer demostraron que, a pesar de no jugar bien, son capaces de sacar los partidos adelante a base de casta, corazón y pundonor. Minnesota United se puso por delante y, además, gozo de buenas ocasiones para aumentar su renta. Los Sounders no se rindieron y Clint Dempsey acabó por darles la victoria, en el tiempo de descuento, desde el punto de penalti. Es, como se suele decir, "la pegada de los campeones".

Brad Evans, con molestias en la espalda, es el único hombre con el que no podrá contar Brian Schmetzer a la hora de conformar el once que saltará al BC Place. El que seguro estará de inicio con los Sounders es Clint Dempsey. A sus 34 años, el delantero estadounidense continúa dando guerra en la MLS. Es uno de esos "viejos rockeros" que dan encanto a la liga. La zaga canadiense deberá estar muy atenta si no quiere que el texano se salga con la suya y consiga algún gol en la madrugada del próximo jueves.

Clint Dempsey cabezea el cuero en un partido ante los Timbers // Imagen: Seattle Sounders FC

Revancha esmeralda

En el primer duelo de la temporada entre ambos conjuntos, los Vancouver Whitecaps se acabaron imponiendo por dos goles a uno. Sin embargo, si tenemos en cuenta el balance general de partidos entre estos dos equipos, la cosa no podría estar más igualada. Siete victorias para los Caps, siete victorias para los Sounders y cuatro empates.

Ricardo Salazar, el encargado de impartir justicia

Este encuentro se disputará en el BC Place. El estadio se inauguró en el año 1983 con motivo de la Expo 86 que se celebró en Vancouver. Con capacidad para 65.000 espectadores, aunque para los partidos de los Vancouver Whitecaps el aforo se reduzca hasta los 21.000, ha sido seleccionado como uno de los estadios más bonitos de Norteamérica.

El colegiado designado para el encuentro es el estadounidense Ricardo Salazar, uno de los más veteranos de la competición. Dirigió su primer partido en el año 2000, sumando en la actualidad más de 200. Entre ellos que cabe destacar el MLS All-Star 2009 y la MLS Cup 2011. Además, arbitró a nivel internacional entre 2005 y 2015.

