Previa Montreal Impact - Toronto FC: dos equipos en racha. // Imagen. MLSsoccer

La Major League Soccer celebra una nueva edición de la Rivalry Week, en la cual podremos disfrutar de grandes partidos con sus respectivas rivalidades, y entre ellos encontramos este maravilloso enfrentamiento de los equipo del este de Canada, Montreal Impact y Toronto FC.

El primero de ellos llega en sexta posición y con opciones de entrar en los play-offs por el título, por lo que cada partido de aquí hasta el final de la temporada regular se hace imprescindible para poder entrar en los mismos, ya que a apenas un punto se sitúa el séptimo clasificado ahora mismo, Atlanta United.

Por contra los visitantes parecen tener el puesto en la postemporada asegurado, lideres diferenciados de la conferencia este su objetivo se presume otro, el de quedar primero en esta liga regular y conseguir el mejor récord de la liga para llegar en la mejor posición en la lucha por el título final, tras quedarse a las puertas el año pasado perdiendo la final.

Racha de campeón.

El equipo local en el partido sera Montreal Impact, contará con el aliento de todo el publico que se de cita en el Estadio Saputo, con capacidad para mas de veinte mil personas y a los que intentara brindar, ni mas ni menos, que la quinta victoria consecutiva en liga, y es que los Impacts han pasado en el último mes de mirar desde la lejanía la posibilidad de jugar play-offs a tenerlo al alcance de la mano.

Montreal celebra una victoria. // Imagen: Montreal Impacts

Aprovechando una serie de partidos en casa ha conseguido engancharse en el sexto puesto, ganando en la primera de estas cuatro victorias a Orlando, el equipo de Kaka no pudo conquistar Montreal, continuo la racha con una excepcional victoria fuera de casa, por cero a tres ante Philadelphia. Después venían otros dos partidos como local, difíciles eso si, Chicago y Real Sant Lake, no solo se saldaron con victoria de Montreal, sino que endoso tres goles a cada uno de ellos, recibiendo tan solo uno, y sumando en estos cuatro partidos once goles a su favor por tan solo dos en contra.

Una racha excepcional que se pone a prueba ante, hasta el momento, mejor equipo de la MLS, poniendo también a prueba al jugador franquicia de estos Impacts, un Ignacio Piatti que ha sido el principal causante de esta buena racha y de la ilusión creciente en este conjunto, ha marcado seis de los once goles mencionados, habiendo participado hasta con otra asistencia en los mismos, y por si fuese poco acumula en la temporada catorce goles y cuatro asistencias, números de estrella y que tratan de poner a su equipo en posiciones de privilegio.

El mejor hasta el momento.

Si hablamos de buena racha por parte de Montreal, que decir de Toronto, no suma cuatro victorias consecutivas, pero son tres, y supera los números de su compatriota con ocho partidos seguidos sin perder, con cinco victorias y tres empates, números de campeón y que hacen ver a las claras el porque Toronto esta donde está, primeros de su conferencia, con una diferencia holgada, de mas de un partido, y con el mejor récord hasta el momento de la liga, y que todo apunta que salvo su rival de conferencia, New York City se lo arrebate, se lo quedará hasta el final.

Euforia al celebrar un gol. // Imagen: Toronto FC

Toronto además cuenta con probablemente el mejor jugador de la competición, el año pasado lo demostró, y este año esta llegando a final de la temporada en un estado de forma excepcional, no puede ser otro que Sebastian Giovinco, un jugador que se mueve a la perfección por cualquier posición del ataque, que maneja ambas piernas, es capaz de asistir y de marcar, hasta el punto de ser el máximo goleador de su equipo o de llevarse "el pichichi" de la MLS la temporada pasada, a él se le unen la buena forma de Victor Vazquez, que parece que ha llegado a su máximo nivel en la liga americana, y por supuesto Jozy Altidore, delantero que prometía mucho en Europa y que finalmente también lo esta alcanzando en Toronto.

Favoritismos.

Tras lo dicho hasta el momento, ¿Quien es el favorito entre dos equipos que llegan de esta forma al encuentro? Desde luego que es una respuesta difícil dar, Montreal juega en casa y esta mostrando gran firmeza y fiabilidad en sus partidos como local, resolviéndolos con goleadas, lo que haría pensar que en cualquier otra situación sería favorito en este partido. Pero claro, el rival es Toronto, que incluso llega en mejor racha, ha sido el mejor hasta el momento, tiene al mejor jugador y poco le importa jugar en casa o fuera porque muestra gran solvencia en ambos escaparates.

Por tanto no podremos responder a la pregunta, pero si tenemos una cosa clara al respecto, y es que se nos avecina un partidazo que podremos disfrutar en un horario excepcional para el público español, el domingo a las diez y media de la noche, ideal para terminar el domingo con un gran espectáculo que seguro que no defrauda.

Arbitro Robert Sibiga.

Colegiado de nacionalidad polaca y estadounidense, con tres temporadas de experiencia en la Major League Soccer y otros cuatro en la NASL y con mas de setenta partidos a sus espaldas. No le tiembla la mano para sacar tarjetas amarillas y suma mas de 250 en sus partidos con lo que los jugadores deberán de tener cuidado de no cargarse con amarillas demasiado pronto, puesto que las estadísticas dicen que casi en uno de cada tres partidos de este colegiado hay expulsados, 22 rojas en 75 partidos lo demuestran.

Posibles onces.