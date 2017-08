Previa Los Angeles Galaxy – San Jose Earthquakes: los PlayOff´s en juego

Gerard Faigés (VAVEL.com)

A menos de que un milagro ocurra, este será el último California Clasico de la MLS en esta temporada, ya que es el San Jose Earthquakes el único equipo que aún mantiene opciones de clasificarse para la post temporada, aunque estas sean muy remotas. Tanto es así que podría darse la primera vez en la competición en la que ningún equipo californiano avanza a la siguiente ronda. Sólo un resultado podría cambiar este suceso histórico en el que un Estado campeón, se quedase fuera de volver a serlo.

El equipo angelino llega a este enfrentamiento por detrás de su rival en la tabla clasificatoria, algo que ha ocurrido en muy pocas ocasiones. La crisis que la mala temporada ha dejado en los 'Galácticos' podría salvarse si lograran la victoria en este encuentro. Sería la única buena noticia que el equipo recibiría en el momento más delicado de sus 21 años de historia.

Su vecino del norte aún mantiene vivas sus esperanzas de clasificar a los PlayOff's. Aunque se encuentra fuera de los mismos, todavía tiene muchas opciones y seguramente tenga que disputarse una última plaza contra dos rivales más. Pero para que eso ocurra el equipo deberá dar un cambio radical con respecto a lo que se ha visto en las últimas semanas.

Sin rumbo

En estos momentos Los Angeles Galaxy se encuentran en un punto de no retorno. Con sus opciones de clasificar a PlayOff's cada vez más escasas (aunque matemáticamente todavía pueda), la franquicia pentacampeona debe elegir un rumbo. Quemar sus últimas naves en búsqueda de una épica de las novelas griegas, o utilizar estos partidos para probar a futbolistas de la plantilla que el próximo año puedan darle el rendimiento esperado para un equipo como el californiano.

A pesar de los malos resultados, este partido siempre es diferente y más jugando ante tus aficionados. Que el equipo no esté rindiendo al nivel esperado, no quita que en el Clasico veamos un equipo completamente diferente, no sólo en juego sino también en actitud. El enfrentarse a su vecino del norte siempre ha sido un plus para el equipo que en la gran mayoría de las ocasiones consiguió la victoria.

En este encuentro, las riendas del equipo serán para el recién llegado Jonathan Dos Santos. El futbolista mexicano llegó con la responsabilidad de ser el jugador que manejara el equipo desde el centro del campo, pero los malos resultados no han permitido que demuestre su mejor nivel. Para que el equipo funcione su posición será importante, ya no a corto plazo sino también para el futuro.

Las bajas que tendrá el conjunto angelino son las de Jermaine Jones que con una lesión en el pie, no termina de recuperarse y jugar más de tres partidos seguidos con el equipo. La otra reciente baja es la de Gio Dos Santos con una lesión en el muslo.

A estas ha que sumarles las ya conocidas de Sebastian Lletget que todavía le quedan de dos a cuatro meses de recuperación, y la del veterano lateral Robbie Rogers que todavía no ha debutado con el equipo en la presente temporada. EL caso de este último es el más llamativo ya que en esta semana ha sido incorporado a la lista de jugadores que se perderán lo que resta de temporada.

Sin margen

El conjunto del San Jose Earthquakes vive en un continuo terremoto desde que se decidiera cambiar al entrenador. Tras la salida de Kinnear, el interino Chris Leitch surgió como una posible opción de futuro, pero después de los resultados que ha cosechado, parece que su futuro no irá más allá de 2017.

Pero no ese es el objetivo a corto plazo. El equipo se encuentra inmerso en una lucha encarnizada por un puesto para la post temporada. Actualmente se sitúa en la séptima posición, fuera de los mismo, aunque con un punto de diferencia con el equipo que marca esta posibilidad de clasificación. Con otro equipo por detrás de los californianos, forman el trío que seguramente se disputarán la última plaza para PlayOff´s.

Por esto no pueden fallar. La victoria ante el Galaxy en su propio campo, serviría para darles un gran empujón para afrontar los últimos partidos de temporada regular.

El equipo de los Earthquakes, se encuentra inmerso en una crisis de identidad, donde muchos jugadores no rinden al nivel que deberían. Pero hay uno que a pesar de su edad, continuó siendo el mejor de su equipo, Chris Wondolowski. El experimentado ariete, se mantiene anotando goles a pesar de la competencia que recibe todas las temporadas. En la gran mayoría de las ocasiones en las que anota, su equipo consigue puntuar.

En cuanto a las bajas para este partidos está Marvell Wynne que sufre una anomalía cardiaca y no se sabe su tiempo de recuperación, Marc Pelosi con una lesión en su rodilla izquierda. La última baja fue la del central costarricense Harold Cummings, que a finales del pasado mes sufrió una lesión en su pierna que le obligó a pasar por el quirófano, y estará de cuatro a seis meses de baja.

Un StubHub infranqueable

Esta rivalidad en la MLS se ha jugado desde el inicio de la liga, aunque durante dos años no se disputo a causa del cese de actividades de los Earthquakes entre 2007 y 2008. En este tiempo se han disputado 27 partidos en territorio angelino con una clara ventaja para estos. Los locales han conseguido los tres puntos en 14 ocasiones, mientras que su rival lo hizo en seis. Siete han sido los partidos en los que el resultado finalizó en empate.

El último California Clasico disputado terminó con un empate que no satisfizo a nadie, aunque ninguno de los dos equipos hizo más que el otro para poder llevarse la victoria. El miedo a la derrota hizo que apenas se viera juego y sólo algunas ocasiones en los minutos finales del partido, decidieron el resultado final del Clasico.

Arbitrará Chris Penso

Este encuentro se disputará en el StubHub Center. Es uno de los más importantes de la competición, a pesar de no contar con un gran aforo. Desde su inauguración es el ‘hogar’ de Los Angeles Galaxy, aunque este lo compartió con la otra franquicia de la ciudad, el CD Chivas USA mientras que estos disputaron la MLS. Además es utilizado para que el segundo equipo de los Galaxy también juegue sus encuentros como locales. Inaugurado en el año 2003 bajo el nombre The Home Depot, empresa de bricolaje con la que firmaron un contrato que finalizó hace algunos años. Posee una capacidad para 27.000 espectadores, lo que le convierte en el estadio específico con mayor número de localidades de Estados Unidos, de ahí que se le llame la ‘Catedral del Soccer’. En 2013 se rebautizó como SubHub Center.

El árbitro del encuentro será el norteamericano Chris Penso. Debutó en el soccer profesional en un partido entre Miami FC y Puerto Rico de la USL en 2008. Desde que debutase en la MLS en 2011, ha dirigido un centenar de partidos entre los que destaca la última final de la MLS Cup en donde Seattle Sounders derrotó a Toronto desde el punto de penalti. Entre los años 2013 y 2015, dirigió varios partidos internacionales como árbitro FIFA.

