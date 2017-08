La otra cara de DC United

Google Plus

New England Revolution

New England Revolution: Cropper; Farrell (Wright, min. 82), Delamea, Dielna Watson; Koffie, Kouassi (Caldwell, min. 67); Bunbury, Agudelo (Femi, min. 87), Fagundez; Kamara.

Nueva victoria del DC United que a pesar de no demostrar demasiada superioridad en el juego con respecto a su rival, si tuvo más efectividad de cara a portería. En la primera mitad, los dos equipos apenas consiguieron mostrar superioridad el uno sobre el otro, ya que el miedo a perder, hizo que apenas se viesen espacios ni errores. Fue en la segunda mitad cuando los locales dieron un paso hacia adelante, y tras anotar el que fue el gol de la victoria, tuvo varias oportunidades para haber asegurado los tres puntos. Los visitantes se mostraron muy lejos del nivel que suelen dar como locales.

Miedo y respeto a partes iguales

Desde que diese comienzo el partido, el balón tuvo un claro dueño, el New England Revolution. Con un juego no muy intenso, se aprovechó del planteamiento defensivo de su rival para jugar la gran mayoría del tiempo en su terreno de juego. Sin embargo, este control de la pelota no les aseguro que generasen acciones de peligro, fallando en muchas ocasiones en el último pase.

Cerca del minuto diez, tras logra su primer acercamiento de peligro sobre el área visitante, DC United pareció cobrar mayor protagonismo con la pelota, aunque fuera con jugadas al contraataque. Fue en ese momento cuando la iniciativa cambio y pasó a ser del conjunto local.

Aunque con el paso de los minutos, la intención de ambos equipos por ser protagonista, llevó a que se viera mucho juego en el centro del campo con constantes cambios de posesión. Esto ocasionó que las porterías apenas se viesen puestas en peligro.

@mls

La única manera en la que el equipo ‘capitalino’ consiguió acercarse a la meta defendida por Cropper, que con acciones a balón parado. Sin embargo, en ninguna de ellas logró tener una ocasión manifiesta de gol. La acción más clara llegó en un disparo desde fuera del área, tras una segunda jugada.

La primera ocasión clara de gol para alguno de los dos equipos no llego hasta falta de ocho minutos para el final del partido. Fue a favor del equipo local, en un remate de cabeza de Mullins que obligó al guardameta a estirarse para poder despejar el esférico.

En los últimos minutos de la primera mitad, el equipo visitante fue diluyéndose poco a poco ante un rival que sin imprimirle demasiada intensidad a su juego y sólo con transiciones rápidas, conseguía presentarse con peligro y de manera constante en campo rival.

Gran mejoría local

La segunda mitad comenzó con un claro control del juego por parte del New England Revolution. Busco tener una alta circulación de balón, pero el repliegue defensivo de su rival no le permitía darle a profundidad necesaria a sus jugadas para conseguir el gol.

Poco a poco, su rival fue saliendo de campo propio con el control del balón, pero cometían muchos fallos en la zona de creación, que hacía que si rival recuperarse la posesión con rapidez. Pero esto originó que se habrían espacios entre su línea defensiva, que fueron aprovechados por su rival.

De esta manera, los ‘Revs’ consiguieron tener sus mejores ocasiones de peligro en estos minutos, sobre todo por una banda derecha muy mal defendida por los locales. Teal Bunbury tuvo una doble ocasión que de no haber sido por el guardameta, los visitantes ya se hubiesen colocado por delante en el marcador.

usatoday.com

Sin embargo, fue el equipo local el que consiguió la recompensa del gol en una acción aislada. Un centro al área fue cabeceado por Opare en el segundo palo, pero en lugar de disparar a portería, dejó el balón a la aparición de Acosta para que este pusiese en ventaja a su equipo.

Tras este tanto se vio una leve reacción del equipo visitante en busca del empate, pero apenas duró unos cinco minutos. El DC United se dio cuenta de este bajón en el juego de su rival, y trató de llevar peligro a su portería con contraataques. Pero ninguna de las acciones llegó a buen puerto, debido al buen repliegue que había los visitantes, que impidió la aparición de ocasiones manifiestas de gol.

En los minutos finales, un equipo visitante totalmente rendido a su rival, no pudo contener las continuas llegadas que hubo sobre su portería, y sólo la mala toma de decisiones de los delanteros locales hizo que el marcador no se ampliara en este tiempo.