Previa Houston Dynamo – Sporting Kansas City: los PlayOff´s en juego

Primer enfrentamiento de la semana entre ambos equipos que se juegan mucho en este final de temporada regular. Ninguno de ellos tiene asegurado su puesto en PlayOff´s, aunque los visitantes parten con mayor ventaja que su rival. Dos estilos de juego muy diferentes con una misma finalidad, clasificar a la post temporada.

Los locales dependen de si mismos para lograr volver a unos PlayOff´s, pero para ello no debe desaprovechar las ocasiones que le quedan. Cuenta con un partido menos que el resto de equipos que tiene por debajo suya en la clasificación, lo que le da algún margen de maniobra, aunque no deberán confiarse.

El conjunto de los ‘Wizards’ está inmerso en una doble lucha. Necesita la victoria para igualar a los Whitecaps en la primera posición, a expensas de mejorar los resultados de estos en las dos últimas jornadas para superarles. Y además los tres puntos le permitirían quedar con un pie y medio en los PlayOff´s, en una Conferencia Oeste muy entretenida.

Oportunidad de oro

El Houston Dynamo afronta este primer encuentro ante Kansas City con la esperanza de lograr una victoria que les permita coger aire en un final de temporada regular muy intenso. El equipo ha estado muy irregular en las últimas semanas, lo que hizo que se descolgara de los puestos altos de la clasificación y fuese perdiendo fuerza. Pero el margen conseguido en el inicio, les ha llevado a acabar con opciones al final, algo que llevaba muchas temporadas sin ocurrir.

Para este enfrentamiento son bastante optimistas, ya que a pesar de enfrentarse a un rival superior durante la temporada regular, el jugar como local siempre ha sido un punto a favor para estos. ‘The Oven’, como se conoce al estadio, se convirtió en un fortín en donde sólo un equipo consiguió llevarse los tres puntos, de los más de 15 encuentros que en él se han disputado. Si se tiene en cuenta las estadísticas parten como favoritos, pero su rival tendrá que hablar.

Además de ello, el estilo de juego e juego de su rival beneficia mucho al del Dynamo. Mientras que los ‘Wizards’ son gustosos de controlar el ritmo de juego, los locales tienen en la contra su mejor arma. De esta manera se podrá ver un choque de estilos y en enfrentamiento muy llamativo.

En este enfrentamiento será importante que el centro del campo texano funcione a la perfección. La fiabilidad de su rival en esta zona obligará a Cabrera a reforzar esa zona y plantear una presión intensa en parte del terreno de juego. Si logran ejecutar este planteamiento a la perfección, con el rival muy adelantado, las contras podrían ser muy peligrosas.

Para este encuentro, los texanos perderán a muchos de sus mejores jugadores que se encuentran disputando la última jornada de la clasificación para la Copa del Mundo del próximo año. Por parte del combinado estadounidense, pierden al lateral DaMarcus Beasley, mientras que Adolfo Machado se encuentra en la misma situación con Panamá. Aunque el combinado que más jugadores se ha llevado ha sido el hondureño con tres futbolistas: ‘Boniek’ García, Alberth Elis y Romell Quioto.

A causa de las lesiones, perderán a dos jugadores. George Maliki con una lesión de gravedad en la rodilla, que le mantendrá fuera hasta el final de la temporada y ‘Memo’ Rodríguez con una lesión en su rodilla derecha.

A por el liderato

El Sporting Kansas City no quiere perder su puesto de privilegio en la clasificación, que de terminar así dentro de dos semanas, le permitiría contar con una semana más de descanso con respecto al resto de clasificados. Tiene un partido menos que sus perseguidores, y el no haberse asegurado todavía el pase a la post temporada, le obliga a no confiarse.

Además de ello, la victoria les dejaría con los mismos puntos que el actual líder del la Conferencia Oeste, aunque la menor cantidad de victorias le dejaría en segundo lugar. Conquistar el estadio texano y lograr algo que muy pocos equipos han hecho, conseguir los tres puntos, les dejaría a falta de mejorar los resultados de su rival (Vancouver Whitecaps) para superarles.

Pero los ‘Wizards’ no pasan por su mejor momento en los partidos como visitante. De los últimos cinco disputados, el equipo sólo logró anotar tres goles, acabando con dos derrotas y tres empates. Esta pésima estadística como visitante ha hecho que tengan parte de preocupación, sobre todo ante la posible clasificación y los posteriores enfrentamientos en PlayOff´s.

En el equipo del ‘Medio Oeste’ habrá un jugador que tendrá que cargar con el peso ofensivo del equipo. El chileno Diego Rubio ha tomado el rol de goleador del equipo desde la marcha de Dom Dwyer y se espera que en el final de esta temporada y el inicio de la próxima, el futbolista de un golpe encima de la mesa, madure y demuestre su valor y capacidad goleadora.

El equipo visitante también tendrá varias ausencias por culpa de la fecha FIFA. Los tres jugadores que se perderán el partido están disputando con la selección de Estados Unidos el pase a la próxima Copa del Mundo. Se trata de Graham Zusi, Benny Feilhaber y Matt Besler. A causa de lesiones, el equipo sólo pierde al joven delantero Cameron Porter que recayó de la grave lesión que sufrió en la rodilla hace un par de años.

Cambiar las tornas

Estos equipos, llevan enfrentándose en la MLS desde que el Houston Dynamo entrase en competición en 2005. En total se han visto las caras en 13 ocasiones, con una clara tendencia a la victoria local. Los texanos lograron los tres puntos en cinco ocasiones, mientras que su rival sólo lo logró en tres. Otras cinco fueron las veces que el resultado finalizó en empate.

El último partido que ambos equipos disputaron en Texas fue en las primeras jornadas de la pasada temporada cuando los locales ganaron a su rival en uno de los pocos partidos en los que consiguieron los tres puntos. Estos aprovecharon dos goles de Giles Barnes y Andrew Wenger en la primera mitad que le permitieron aguantar el resultado en los segundos 45 minutos.

Arbitrará Baldomero Toledo

El encuentro se disputará en el BBVA Compass Stadium es un estadio específico de última generación, ya que se trata de uno de los últimos en construirse, pese a tener ya algunos años. Además de servir como hogar del Houston Dynamo, juegan en el estadio las Houston Dynamo Dash de la National Women´s Soccer League (NWSL). A pesar de su especificidad juegan en el también el equipo de Fútbol Americano de la Universidad, los Texas Southern Tigers de la NCAA. Posee una capacidad para 22.039 espectadores. Su diseño trata de asimilarse al ambiente en el que se encuentra, el downtown, con paneles de metacrilato con formas geométricas, rodeando el estadio. Se suele conocer como ‘The Oven’ por el intenso calor que se vive en su interior a causa de estos paneles

El colegiado designado para este partido es el veterano Baldomero Toledo. El árbitro comenzó a dirigir en la MLS en la temporada 2004 y consiguió la internacionalidad para pitar en FIFA en 2007. En la última semana se ha visto envuelto en polémica tras la expulsión por doble amarilla de Jelle Van Damme, tras dos entradas en las que el central belga no llega a tocar a ninguno de sus rivales. Tras el revuelo formado, el colegiado señaló que las amarillas fueron mostradas por protestar y por la peligrosidad de la acción.

Desde que dirigiera su primer partido, Toledo ha sido el responsable de impartir justicia en las MLS Cup de 2008 y 2010, además de en la pasada Lamar Hunt U.S. Open Cup, en donde FC Dallas se impuso a New England Revolution.

