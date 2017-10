Bruce Arena: "Hemos fracasado y no tenemos excusas"

Un decepcionado Bruce Arena | Imagen: si.com

Estados Unidos llegaba a Trinidad y Tobago con un pie y medio dentro de la Copa del Mundo, y con tan sólo un empate ante la pobre Trinidad y Tobago, que llegaba de encadenar nueve partidos sin ganar (entre amistosos y eliminatoria), se hubiese asegurado ir a la repesca como mínimo. Sin embargo, los de Bruce Arena sorpresivamente cayeron 2 a 1 y se quedaron fuera de la gran cita de naciones.

El entrenador natural de Brooklyn, que volvió a dirigir la selección 'yankee' en diciembre tras haber sido despedido en su primera etapa con el equipo en 2006, había dicho entonces que "sólo necesitaba un poco de paciencia y trabajo" para lograr los objetivos trazados. Entonces, se había mostrado muy contrariado con la labor de su predecesor, Jurgen Klinsmann, a quien acusó de haber utilizado demasiados jugadores nacidos en tierras foráneas.

Casi un año después, Arena se encuentra en una situación totalmente distinta. Ya con el equipo eliminado, se mostró muy autocrítico en entrevista para los compañeros de futbolMLS.com. "Nuestra campaña fue inconsistente", dijo: "Mi trabajo era meter al equipo al Mundial, y hemos fallado".

Imagen @ussoccer

Sobre el nivel de las Eliminatorias de la CONCACAF, que reúne a las naciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, el ex-entrenador de Los Angeles Galaxy afirmó que "es claramente bueno para la confederación que haya sido un torneo tan competitivo", antes de añadir que "ciertamente México fue el equipo dominante en el hexagonal, y Costa Rica demostró ser de calidad. Los demás (Honduras, Panamá y nosotros) demostramos ser muy inconsistentes durante la competición". Panamá se metió a un Mundial por primera vez en su historia, mientras que Honduras se quedó con el cuarto lugar e irá a la repesca contra Australia, que se aseguró llegar a esa instancia tras vencer a Siria en las Eliminatorias de Oceanía.

El seleccionador se mostró muy decepcionado del nivel de juego de su equipo durante el partido: "Claramente tuvimos una pobre primera mitad, pero los goles tuvieron bastante de fortuna. El segundo (gol trinitense) fue excepcional, el primero desafortunado". Arena siguió con las críticas a su equipo, sosteniendo que "empezamos la segunda mitad en buena forma, pero no tenemos excusas para no haber obtenido un segundo tanto y, al menos, un punto del juego".

A pesar de su evidente molestia, no dudó en elogiar a Trinidad y Tobago por su trabajo en el campo: "Hay que darles crédito, jugaron bien. Ganaron muchos duelos individuales contra nosotros y se merecen el crédito por la victoria".

Un desconsolado Pulisic | Imagen: deportesrcn.com

"No activamos a Pulisic"

Arena no paró de criticar a sus jugadores, de quien dijo no haber visto su mejor juego. "Nuestros defensores centrales no tuvieron la suficiente confianza con el balón, y nuestros delanteros no fueron capaces de sostener el balón. Hicieron un muy pobre trabajo en ese sentido". Y reconoció que no sacaron provecho de su principal figura, Christian Pulisic, quien se perderá el Mundial a pesar de haber hecho un gol en el partido y una más que rescatable eliminatoria: "No lo activamos al partido, hicimos un juego pobre".

"Creo que es decepcionante", finalizó el entrenador. "Ha sido una falla nuestra. No deberíamos quedarnos en casa para este Mundial, y me hago responsable por ello".

Hay que recordar que esta será la primera Copa del Mundo de la que no será parte Estados Unidos desde México 1986. Su mejor participación había sido el 2002 en Corea del Sur y Japón, en donde llegaron a Cuartos de Final, justamente de la mano de Bruce Arena.