Nikolic regresa con hambre

El Chicago Fire consigue una importante victoria que le ayuda a llegar con opciones de clasificar como segundo de la Conferencia Este en la última temporada. Se adelantaron en el marcador en los primeros minutos, pero su rival tardó poco en darle la vuelta al resultado. Los locales trataron de dar la vuelta al resultado, pero la defensa del Union estuvo muy acertada. En la segunda parte, la igualdad continuó siendo la tónica hasta que Nikolic con dos goles dio la definitiva victoria a su equipo.

Vorágine inicial de goles

Desde el pitazo inicial del colegiado, el conjunto local dejó clara su intención de lograr los tres puntos que le permitiesen pelear por la segunda posición del Este. Y su reacción tuvo su recompensa en los primeros minutos cuando Kappelhoff mandó un balón a la espalda de la defensa en el que Nikolic se quedó solo ante el guardameta y al que superó con una gran definición.

Sin embargo, pocos minutos le duró la alegría al conjunto local, ya que en prácticamente la siguiente jugado, su rival logró volver a igualar el resultado. Para ello contó con la suerte de que Sapong centrase un balón al interior del área y Kappelhoff, en su intento por despejarlo, introdujo el mismo en su propia puerta.

A partir de ese momento el partido se vio muy igualado con mucho cambio en la posesión del balón en el centro del campo. Ninguno de los equipos consiguió mantener el control de la pelota, lo que originó que tampoco se viesen llegadas a las áreas.

Pero eso cambio a los pocos minutos cuando Medunjanin vio el gran desmarque de ruptura de Bedoya para asistirle. El capitán vio la salida del portero y con una vaselina salvó la misma y consiguió anotar un gran gol que provocaba así la remontada del gol inicial de los locales.

Este resultado llegó a que Chicago Fire tomase de nuevo las riendas del partido, buscando revertir la situación en la que se encontraban. Durante muchos minutos jugaron en campo rival, pero no conseguían generar ocasiones claras de peligro, la buena defensa del Union no dejaba espacios que se pudiesen aprovechar.

El conjunto visitante apenas tuvo participación en el ataque durante los siguientes minutos y sólo se le pudo ver en acciones aisladas como algún contraataque o acción a balón parado.

En los minutos finales, el partido pareció entrar en una fase en la que ninguno de los equipos quería llegar sobre la portería del rival, buscando un descanso que les permitiese plantear unos segundos 45 minutos de manera diferente para lograr la victoria.

Volvió Nikolic

La segunda mitad tuvo un inicio bastante similar a como acabó la anterior. Constante disputa de balón por parte de los dos equipos que hizo que el centro del campo se convirtiese en la zona más percutida. De manera esporádica se vieron llegadas sobre las áreas, sobre todo a la visitante, con un Blake que estuvo muy atento a detener todas las ocasiones.

Con el paso de los minutos las acciones del equipo local fueron más peligrosas hasta que pasada la hora de partido, el Fire consiguió igualar el marcador. En una acción en el interior del área visitante, el colegiado señaló la pena máxima, que Nikolic transformó para volver a poner la igualdad en el luminoso.

Este tanto revitalizó al equipo local que volvió de nuevo a marcar el ritmo del partido, teniendo durante los siguientes minutos a su rival, encerrado en su propio campo. Esto le permitió acumular mayores ocasiones de peligro hasta que a falta de 15 minutos para el final, lograron su objetivo.

Vincent sorprendió con una incorporación al ataque por banda izquierda, lo que descolocó a la defensa rival y le permitió llegar con peligro. Vio desmarcado a Nikolic en el borde del área y asistió la húngaro para que el delantero anotase un ‘hat-trick’ que le colocó en la cabeza de la tabla de goleadores con 24 tantos.

Este tanto obligó a que Philadelphia Union tuviese que incrementar la intensidad de su juego para llegar a puerta, pero no lo consiguió. Esto permitió que los locales se encontrasen cada vez más cómodos e incluso llegasen a contar con más ocasiones. Pero el resultado ya no se movió y el Fire consiguió recortar distancias con New York City y le da opciones de clasificar en al segunda posición.