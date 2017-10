Resumen de la semana 33 en la MLS 2017: última llamada con destino PlayOff´s

Google Plus

Resumen de la jornada 33 en la MLS 2017: última llamada para el PlayOff // Imagen: Portland Timbers

Tocó a su fin el penúltimo asalto de la temporada regular en la Major League Soccer 2017 y, poco a poco, se van perfilando los equipos que pugnarán por el título en los tan ansiados PlayOffs. Con los boletos para la pretemporada ya decididos en la Conferencia Este, todas las miradas, como era predecible, se posaron sobre el Oeste.

Cambio de cromos

En el Este, la única novedad que trajo consigo el fin de semana de soccer fue el cambio de posiciones entre Chicago Fire y Atlanta United. Los pupilos del `Tata´ Martino no pudieron pasar del empate a cero en su visita al Red Bull Arena, lo que aprovechó el Fire para arrebatarle la tercera posición. Además, el New York City de David Villa cayó derrotado a domicilio ante New England Revolution. Este tropiezo deja abierta la lucha por la segunda plaza en el Decision Day. ¡Muy atentos, pues una plaza para las semifinales de conferencia estará en juego en la última jornada!

Los futbolistas de Chicago Fire celebran el triunfo ante Philadelphia Union // Imagen: Chicago Fire

Por su parte, Toronto FC sigue acumulando victoria tras victoria. Esta vez su víctima fue nada más y nada menos que Montreal Impact, uno de sus más acérrimos rivales. Sumando un solo punto en el Decision Day, Giovinco y compañía habrán batido el record histórico de puntos en una temporada regular de la MLS. ¡Casi nada!

De infarto

Las cosas están mucho más apretadas en la Conferencia Oeste, y es que hasta el pasado domingo solo los Vancouver Whitecaps habían sellado su pasaporte para la postemporada. Ahora sí se puede decir que la franquicia canadiense tiene oficialmente acompañantes para el PlayOff. Estos son: Portland Timbers, Seattle Sounders, Sporting Kansas City y Houston Dynamo.

Los Timbers compraron su billete para el PlayOff goleando a DC United en Providence Park. Por si esto fuera poco, el pinchazo de los Whitecaps en casa ante San Jose Earthquakes permite que los chicos de Caleb Porter se jueguen la primera posición del Oeste precisamente ante los Caps el próximo domingo, desde las diez de la noche, en Providence Park. Tomen buena nota, pues es un partido para no perderse por nada del mundo.

Los Sounders también certificaron su clasificación con una goleada ante FC Dallas. Sporting KC y Houston Dynamo firmaron tablas para no poner en riesgo su participación en la postemporada.

En el Decision Day, los Quakes, Dallas y Real Salt Lake se jugarán la última plaza para el PlayOff. La emoción está servida, aunque todo parece indicar que serán los californianos, que se medirán al ya eliminado Minnesota United, quienes logren finalmente el tan ansiado boleto.

Resultados de la jornada 33

LOCAL Resultado VISITANTE Houston Dynamo 2 - 1 Sporting Kansas City Toronto FC 1 - 0 Montreal Impact New York Red Bulls 0 - 0 Atlanta United FC Orlando City SC 0 - 1 Columbus Crew SC New England Revolution 2 - 1 New York City FC Chicago Fire 3 - 2 Phialdelphia Union Colorado Rapids 1 - 0 Real Salt Lake Vancouver Whitecaps FC 1 - 1 San Jose Earthquakes Sporting Kansas City 0 - 0 Houston Dynamo Seattle Sounders FC 4 - 0 FC Dallas Portland Timbers 4 - 0 DC United Los Angeles Galaxy 3 - 0 Minnesota United FC

Clasificación Conferencia Este

Equipo P G D E GF GC DG PT 1 Toronto FC (X) 33 20 5 8 71 24 +31 69 2 New York City FC (X) 33 16 9 8 54 41 +23 56 3 Atlanta United FC (X) 33 15 9 9 68 38 +30 56 4 Chicago Fire (X) 33 16 10 7 61 34 +27 55 5 Columbus Crew SC (X) 33 16 12 5 51 47 +4 50 6 New York Red Bulls (X) 33 13 12 8 51 46 +5 47 7 New England Revolution 33 12 15 6 50 59 -9 42 8 Montreal Impact 33 11 16 6 50 55 -5 39 9 Philadelphia Union 33 10 14 9 44 46 -2 39 10 Orlando City SC 33 10 14 9 37 51 -14 39 11 DC United 33 9 19 5 30 58 -26 32

Clasificación Conferencia Oeste